La madre de una quinceañera consideró que la creadora de contenido podía costear los boletos y el hotel, pero su propuesta terminó en una discusión.

Guardar

Una petición que terminó convirtiéndose en una discusión viral puso sobre la mesa el debate acerca de los compromisos económicos que algunas personas esperan de los padrinos en las celebraciones de XV años. Esta vez, una creadora de contenido dedicada a compartir experiencias de viaje recibió una propuesta que incluía pagar unas vacaciones en París para una adolescente y sus padres.

La protagonista de la historia es Sharon Marlene Jiménez, quien expuso en Instagram la conversación que sostuvo con una clienta interesada en que aceptara ser madrina de viaje de su hija. La solicitud llegó durante la madrugada y contemplaba cubrir los gastos de transporte aéreo y alojamiento para los tres integrantes de la familia.

PUBLICIDAD

La madre de una quinceañera consideró que la creadora de contenido podía costear los boletos y el hotel, pero su propuesta terminó en una discusión. (Captura de pantalla)

La madre argumentó que su situación financiera se había complicado por los preparativos de la fiesta de quince años, por lo que no contaba con los recursos necesarios para cumplir el deseo de la adolescente de conocer la capital francesa. Sin embargo, consideró que Sharon podría hacerse cargo del gasto debido a que acostumbra viajar con su hijo y compartir fotografías de sus vacaciones en redes sociales.

La propuesta incluía también una invitación especial a la celebración, donde la influencer ocuparía un lugar en la mesa principal y sería presentada ante los asistentes como parte del festejo.

La influencer rechazó pagar las vacaciones familiares

La creadora de contenido rechazó financiar los vuelos y el hospedaje de una familia; la mujer le recordó que la había recomendado con otras personas. (Captura de pantalla)

La petición tomó por sorpresa a Jiménez, quien decidió no aceptar el compromiso y explicó que sus viajes personales no significaban que tuviera la posibilidad de financiar experiencias para otras personas.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido dejó claro que cada salida que realiza implica organización y presupuesto, por lo que mostrar sus recorridos en plataformas digitales no debía interpretarse como una invitación a solicitarle que pagara vacaciones.

Además, puntualizó que el vínculo que mantenía con la mujer era exclusivamente comercial, pues se trataba de una clienta a la que conocía por sus actividades profesionales. Por ese motivo, consideró que la solicitud estaba fuera de lugar, especialmente porque la madre ya había hablado con su hija sobre la posibilidad de viajar a París antes de obtener una respuesta.

La clienta le ofreció un lugar en la mesa principal y anunciar su nombre durante la fiesta, a cambio de pagar unas vacaciones para toda la familia. (Captura de pantalla)

Sharon también manifestó que habría preferido recibir la propuesta antes de que la adolescente se emocionara con la idea de viajar y pidió que no colocaran su nombre en las invitaciones como madrina, debido a que nunca había aceptado participar.

PUBLICIDAD

La negativa provocó una respuesta inconforme por parte de la mujer, quien insistió en que no pretendía pedirle dinero para mantenerse, sino ofrecerle a su hija un obsequio especial por sus quince años.

Clienta reclamó a Sharon por negarse a ser madrina

Después de recibir la respuesta, la madre reprochó a Jiménez que no quisiera apoyarla con el regalo y le recordó que había recomendado sus servicios a otras personas. También cuestionó que la creadora de contenido compartiera constantemente sus vacaciones, pero rechazara una petición que, desde su perspectiva, representaba una ilusión para su hija.

La conversación subió de tono cuando la clienta insistió en que el viaje era un regalo para una menor que admiraba a Sharon, además de expresar su molestia por la manera en que la influencer hizo referencia a la relación profesional que existía entre ambas.

PUBLICIDAD

La mujer quería que Sharon fuera madrina de viaje y cubriera los gastos de tres personas; tras recibir una negativa, le reclamó por sus vacaciones. (Captura de pantalla)

Ante el intercambio de mensajes, Jiménez optó por bloquear a la mujer y posteriormente publicó lo sucedido, sorprendida por la clase de peticiones que puede recibir una persona que comparte sus experiencias y actividades en redes sociales.

La historia generó reacciones entre quienes respaldaron a la influencer por establecer límites sobre sus finanzas y quienes cuestionaron la manera en que algunas familias plantean compromisos a los padrinos de una fiesta.

¿Quién es Sharon Marlene Jiménez?

(Captura de pantalla)

Sharon Marlene Jiménez es una creadora de contenido que comparte experiencias relacionadas con viajes, estilo de vida y belleza. También participa en proyectos vinculados con este último sector, por lo que mantiene actividad en distintas plataformas digitales.

PUBLICIDAD

En Instagram cuenta con aproximadamente 14 mil 200 seguidores, mientras que en TikTok reúne cerca de 13 mil 600 usuarios que siguen sus publicaciones.

El caso volvió a abrir la conversación sobre las expectativas alrededor de los padrinos de XV años, especialmente cuando las peticiones incluyen gastos elevados que van más allá de los regalos tradicionales. La discusión también puso en evidencia la importancia de establecer acuerdos y evitar dar por hecho que alguien está dispuesto o tiene la capacidad económica para asumir determinados compromisos.

La petición de unas vacaciones en París para tres personas terminó convirtiéndose en una historia viral que dividió opiniones, pero también dejó un punto claro: aceptar ser padrino o madrina es una decisión personal y no una obligación que deba imponerse por una relación de amistad, trabajo o admiración.

PUBLICIDAD