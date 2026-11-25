A partir de este día, el esposo de Claudia Sheinbaum será considerado el primer caballero de México. | Crédito: Cuartoscuro

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este miércoles 25 de noviembre, durante la conferencia matutina, por qué su esposo, Jesús María Tarriba, no formó parte de su gira a Shenzhen, China, donde participó en la cumbre de la APEC 2026. Respondió que él trabaja en el Banco de México y que por esa razón no la acompañó.

Lo que respondió la presidenta en la mañanera

La mandataria indicó en la conferencia matutina del 25 de noviembre que Jesús María Tarriba acude diariamente al Banco de México y mantiene compromisos profesionales, por lo que no la acompañó a Shenzhen

Ante la pregunta de una reportera sobre por qué su esposo no viajó con ella, Sheinbaum señaló, entre risas, que empezaba por “la última” pregunta: “mi esposo trabaja”. Explicó que él acude todos los días al Banco de México y que, por ello, no pudo acompañarla.

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La mandataria agregó que Tarriba la acompaña “muchas veces” en las giras de fin de semana, pero que en esta ocasión tenía sus compromisos laborales. Dijo que él tiene “su trabajo, su espacio y su forma de vida y de ganarse la vida para la pareja y también para su familia”.

Sobre el sentido de la gira, afirmó que lo que buscó transmitir fue el proceso que vive México, lo que significa la austeridad republicana, la honestidad y el amor al pueblo. Sostuvo que ese mensaje se buscó transmitir “desde la llegada hasta el regreso” y que el país tuvo una buena representación.

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¿Quién es Jesús María Tarriba?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su esposo, el Primer Caballero, Jesús María Tarriba. (Yuri CORTEZ / AFP)

Según perfiles publicados por medios, Tarriba tiene un doctorado en física, no participa en el gobierno de Sheinbaum y se desempeña como especialista en riesgos financieros; una de esas publicaciones indica que trabaja como asesor del Banco de México desde 2017.

Otros datos publicados:

Se casó con Sheinbaum el 17 de noviembre de 2023, en una ceremonia íntima y familiar.

Es considerado el primer caballero de México desde el 1 de octubre de 2024.

Estuvo junto a la presidenta durante la toma de protesta en el Congreso y en el Zócalo.

El viaje a China: lo que se sabe

La mandataria viajó a Shenzhen para participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de la APEC, prevista para el 18 y 19 de noviembre, con representantes de las 21 economías del foro.

De acuerdo con reportes, partió el domingo 15 de noviembre en vuelos comerciales, y el trayecto implicó casi dos días por la distancia y la diferencia de 14 horas entre ambos países. Su avión aterrizó en Shenzhen el lunes a las 11:30, hora local.

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El viaje tuvo un carácter inédito: fue su primera visita a China como presidenta y la primera de un mandatario mexicano al país desde 2017, cuando Enrique Peña Nieto acudió a Xiamen.

Agenda y reuniones

Durante la gira, Sheinbaum:

Presentó el Plan México ante empresarios de la región, de acuerdo con reportes de prensa.

Se reunió con Xi Jinping. La cancillería china informó que el encuentro se realizó la tarde del 17 de noviembre en Shenzhen. La presidenta lo describió como “una nueva era” en la relación bilateral e invitó a Xi a la cumbre de 2028.

Sostuvo una reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney , según Animal Político.

Se reunió con Donald Trump. Según medios, la mandataria compartió una foto del encuentro, al que asistió con el canciller Roberto Velasco y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La delegación mexicana incluyó a integrantes del gabinete de las áreas de economía, relaciones exteriores, salud, medio ambiente, energía, ciencia y turismo.

México será sede de la APEC en 2028

Uno de los motivos que la presidenta dio para asistir fue que México recibirá la estafeta para organizar la cumbre de líderes en 2028; Vietnam lo hará en 2027. En su mensaje de este miércoles, Sheinbaum dijo que se dio a conocer a México “en el mundo” y el proceso de transformación que, según afirmó, vive el país.

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Qué falta por confirmar

Hasta el momento, la presidenta no ha detallado si hubo alguna otra consideración, además de la laboral, en la decisión de que su esposo no viajara. Las declaraciones aquí recogidas corresponden a lo expresado por ella en la conferencia matutina.