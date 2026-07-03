La SRE simplifica la naturalización mexicana en 2026 y recorta plazos a menos de la mitad del tiempo

La medida forma parte del Programa de Simplificación de Trámites del gobierno federal, aunque su aplicación práctica enfrenta un obstáculo concreto: el sistema de citas SINNA lleva más de un mes sin actualizaciones y varias sedes permanecen cerradas sin fecha de reapertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reformó sus trámites de naturalización y nacionalidad mexicana: fusionó procedimientos dispersos en homoclaves únicas, recortó los plazos de resolución a la mitad y eliminó requisitos documentales que antes frenaban el proceso.

La medida forma parte del Programa de Simplificación de Trámites del gobierno federal, aunque su aplicación práctica enfrenta un obstáculo concreto: el sistema de citas SINNA lleva más de un mes sin actualizaciones y varias sedes permanecen cerradas sin fecha de reapertura según fuentes de conexión migrante.

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Fusión de trámites: menos homoclaves, mismo resultado

La SRE unificó bajo una sola clave los procedimientos que antes se tramitaban por separado según la causal o el perfil del solicitante.

Las siete modalidades de carta de naturalización —que incluían rutas distintas por residencia, vínculo matrimonial, hijos mexicanos, origen latinoamericano o ibérico, servicios al país, adopción y patria potestad— quedan integradas en el trámite con clave SRE-02-011.

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Las tres variantes de Declaratoria de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento se concentran en SRE-02-012, y las cuatro modalidades del Certificado de Nacionalidad para el ejercicio de cargos o funciones públicas en el gobierno de México se agrupan en SRE-02-013.

La dependencia también unificó las dos modalidades de renuncia voluntaria a la nacionalidad —para mexicanos por nacimiento y por naturalización— bajo la clave SRE-2022-084-004.

La SRE eliminó además documentos que antes eran obligatorios en varios procedimientos: fotografías del solicitante, escritos libres y la presentación física de la Clave Única de Registro de Población (CURP) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos plazos y requisitos que desaparecen

La Secretaría de Relaciones Exteriores redujo los tiempos de resolución en los principales trámites de nacionalidad. Las solicitudes de naturalización pasarán de 90 días naturales a 40 días hábiles, mientras que la declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento se resolverá en un máximo de 20 días hábiles.

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La SRE eliminó además documentos que antes eran obligatorios en varios procedimientos: fotografías del solicitante, escritos libres y la presentación física de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Algunos trámites, como el aviso de adquisición de bienes inmuebles por sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros en zona restringida, tendrán respuesta inmediata.

Trámites eliminados y renombrados

Varios trámites de fideicomisos e inversión extranjera también recibieron nuevas denominaciones para precisar su alcance territorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia suprimió dos procedimientos de su catálogo. El primero es el permiso para que extranjeros adquieran bienes inmuebles fuera de la zona restringida o para obtener concesiones de exploración y explotación de minas y aguas. El segundo es el Programa de Estancias Cortas de Investigación en la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin.

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Varios trámites de fideicomisos e inversión extranjera también recibieron nuevas denominaciones para precisar su alcance territorial, añadiendo la especificación “en zona restringida del territorio nacional” a permisos de modificación, extinción y prórroga de fideicomisos.

El sistema SINNA, sin citas ni respuestas

La reforma normativa contrasta con la situación operativa del portal SINNA, la plataforma oficial para agendar citas de naturalización. Su última actualización data del 28 de mayo de 2026, según confirmó el propio sitio de la SRE, y la cancillería no ha respondido consultas de medios desde el 5 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma normativa contrasta con la situación operativa del portal SINNA, la plataforma oficial para agendar citas de naturalización. Su última actualización data del 28 de mayo de 2026, según confirmó el propio sitio de la SRE, y la cancillería no ha respondido consultas de medios desde el 5 de junio, de acuerdo con lo reportado por Conexión Migrante.

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En mayo, la SRE cerró sin aviso previo las sedes de Monterrey y Tijuana. Según reportes extraoficiales, los solicitantes con citas en esas oficinas fueron redirigidos a la sede de la Ciudad de México, ubicada en Av. Independencia No. 20, Planta Baja, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

La oficina de Mérida, Yucatán, fue declarada “inhabilitada por restructuración de personal” a inicios de mayo, sin que se informara una fecha de reapertura.

Extranjeros que buscan concluir su proceso de naturalización han expresado su malestar ante el cierre de oficinas sin explicación, según mensajes recibidos por Conexión Migrante. Algunos indicaron que nunca lograron obtener una cita.

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El programa federal detrás de los cambios

Las modificaciones a los trámites de la SRE se enmarcan en la estrategia de digitalización impulsada por el gobierno federal. Hasta la fecha, el programa ha eliminado 1,711 trámites y simplificado 3,497, con una meta de intervenir 4,500 antes de que concluya 2026.

Las nuevas disposiciones entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.