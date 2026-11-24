El Museo Nacional de Antropología encabeza la lista mundial de los 100 mejores recintos para el periodo 2026/27 elaborada por Worth a Journey. Foto INAH

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El Museo Nacional de Antropología ocupa el primer lugar de The World’s 100 Best Museums 2026/27, la selección de 100 recintos de 37 países elaborada por Worth a Journey, que lo sitúa además como el museo número uno de América del Norte por su acervo sobre las culturas prehispánicas de México.

México consiguió tres posiciones en el listado de recintos. El Museo del Desierto de Saltillo, Coahuila, aparece en el puesto 78, mientras que el Museo Amparo de Puebla capital se ubica en el lugar 82.

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) celebró el resultado este 24 de noviembre mediante publicaciones en redes sociales: “¡El Museo Nacional de Antropología es el No. 1 del mundo!”. La institución también señaló que el reconocimiento distingue al patrimonio cultural mexicano, la riqueza de sus civilizaciones y el trabajo de quienes investigan, conservan, protegen y difunden la historia nacional.

El recinto diseñado por Pedro Ramírez Vázquez resguarda piezas fundamentales de la historia prehispánica como la Piedra del Sol. FOTO: HECTOR MONTAÑO /INAH /CUARTOSCURO.COM

Ubicado en la Ciudad de México, el Museo Nacional de Antropología reúne salas dedicadas a las culturas maya, olmeca, mexica y otros pueblos originarios. La selección destacó la Piedra del Sol, la sala mexica y el patio central con su fuente, dentro del edificio modernista diseñado por Pedro Ramírez Vázquez.

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La publicación recomendó destinar al menos tres horas al recorrido, aunque considera ideal una visita de un día. También advierte que los domingos, cuando la entrada es gratuita para mexicanos, suelen concentrar una mayor cantidad de visitantes y que muchas cédulas informativas están únicamente en español.

Lista reúne museos de arte, historia, ciencia y tecnología

La publicación recomendó un recorrido de hasta un día completo y advirtió sobre la mayor concurrencia de visitantes los domingos. (Cuartoscuro -Andrea Murcia Monsivais )

La clasificación incorpora museos de arte, historia, arqueología, ciencia, tecnología y recintos al aire libre. Para ser elegible, una institución debe contar con una colección o exposición permanente y estar abierta al público como museo.

El criterio excluye memoriales, museos de cera, atracciones de ilusiones, museos de clubes, salas de exposiciones sin colección, palacios, castillos, iglesias, zonas arqueológicas, museos infantiles, zoológicos y acuarios. La guía señaló que ningún país queda fuera de la evaluación.

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Después del museo mexicano, el listado coloca al Museo del Prado de Madrid en la segunda posición, al museo Louisiana de arte moderno de Humlebæk, Dinamarca, en la tercera, y al Museo del Hermitage de San Petersburgo, Rusia, en la cuarta. El Museo de Historia del Arte de Viena, Austria, completa los primeros cinco lugares.

El Museo del Prado de Madrid se ubica en el segundo lugar global, seguido por espacios culturales de Dinamarca, Rusia y Austria. (Europa Press)

Entre los 10 primeros también figuran el Museo de Arqueología de Şanlıurfa, Turquía; el Museo de la Segunda Guerra Mundial de Gdańsk, Polonia; el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial de Nueva Orleans, Estados Unidos; el Museo de Bihar de Patna, India, y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

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Worth a Journey explicó que sus listas se calculan con un algoritmo que procesa millones de datos de cientos de miles de recintos en el mundo y que ajusta los resultados a las particularidades locales de cada categoría. La guía sostiene que también visita personalmente los lugares clasificados para recalibrar sus resultados cuando la experiencia en sitio no coincide con la evaluación computacional.

Museo Nacional de Antropología recibió más de cinco millones de visitantes durante 2025

El recinto registró una afluencia mayor al máximo de 3.7 millones alcanzado en 2024. (Agencias de gobierno)

El Museo Nacional de Antropología recibió a más de cinco millones de personas durante 2025, una cifra que superó el récord de poco más de 3.7 millones de visitantes registrado en 2024. La afluencia coincidió con una renovación de sus instalaciones, financiada con más de 40 millones de pesos por el INAH, para recibir al público durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

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Dicho recinto mantiene entrada gratuita los domingos para mexicanos y residentes extranjeros. También exenta del pago a adultos mayores, menores de 13 años, estudiantes, docentes acreditados y guías turísticos certificados.

La tarifa general para el resto del público asciende a 210 pesos. Mexicanos y residentes extranjeros con documentación oficial reciben un descuento de 50%.

El recinto mantiene el acceso gratuito los domingos para el público nacional y aplica un descuento de 50% frente a la tarifa regular de $210. (Agencias de gobierno)

El programa de 2025 incluyó la exposición Amazonía: un viaje al pulmón de la Tierra, con obra del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, fallecido ese mismo año. La muestra presentó imágenes sobre la biodiversidad y los pueblos originarios de Sudamérica.

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Por otro lado, las obras forman parte del Programa de Acciones de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos del Gobierno de México. Los trabajos se desarrollaron en dos etapas, entre 2025 y 2026, con intervenciones estructurales y actualización de servicios públicos.

La primera fase ocurrió entre septiembre y diciembre de 2025. Incluyó impermeabilización, rehabilitación del acceso principal, reparación de filtraciones y renovación de postes de alumbrado. También se renovaron plafones, luminarias, mamparas y mobiliario de los sanitarios. Los trabajos incluyeron el pulido de acabados pétreos.

Posteriormente, la segunda etapa comenzó en marzo de 2026 y contempló la restauración de las plataformas de mármol blanco de Carrara, la plataforma del espejo de agua y el faldón escultórico La Peregrinación. A la par, se sustituyeron puertas y se mejoraron los sistemas eléctricos y de iluminación de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y los auditorios.

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