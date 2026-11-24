La aceleración de la inflación en la primera quincena de noviembre elevó el precio de la canasta básica. Crédito: Galo Cañas / Cuartoscuro

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Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación general en México se aceleró más de lo previsto en la primera quincena de noviembre.

En ese sentido, el Inegi detalló que los precios al consumidor aumentaron un 3.96 por ciento en las primeras dos semanas del mes de noviembre respecto al año anterior, lo que golpeó a la canasta básica.

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El aumento antes descrito, sería el mayor avance desde la primera quincena de marzo, lo que, inevitablemente, impacta en los bolsillos de los mexicanos.

Productos que más se consumen a fin de año y subieron de precio a causa de la inflación

Además, la cifra dada a conocer superó la estimación mediana del 3.92 por ciento obtenida en una encuesta de Bloomberg a economistas, y se compara con el 3.88 por ciento registrado en la segunda quincena de octubre.

Debido a la acelerada alza de la inflación, diversos productos y servicios registraron un aumento en los precios, mismos que podrían mantenerse en la recta final del año e incluso agregarse más:

Tomate verde: 39.31 por ciento.

Jitomate: 28.95 por ciento.

Chile poblano: 26.97 por ciento.

Electricidad: 20.74 por ciento.

Chile serrano: 17.20 por ciento.

Servicios profesionales: 6.76 por ciento.

Huevo: 6.59 por ciento.

Pollo: 1.99 por ciento.

Gas doméstico LP: 0.59 por ciento.

Vivienda propia: 0.11 por ciento.

Mientras que los productos que bajaron de precio fueron:

Cebolla: -16.88 por ciento.

Transporte aéreo: -7.81 por ciento.

Calabacita: -11.81 por ciento.

Vino de mesa: -4.00 por ciento.

Productos para el cabello: -1.07 por ciento.

Ron: -4.55 por ciento.

Servicio de telefonía móvil: -0.40 por ciento.

Tequila: -2.59 por ciento.

Ropa de abrigo: -2.11 por ciento.

Colchones: -3.74 por ciento.

Imagen de archivo. El logotipo del banco central mexicano, Banxico, se ve en su edificio en el centro de Ciudad de México, México 24 de abril 2024. REUTERS/Henry Romero

Productos de la canasta básica que hay que vigilar la próxima semana

Dado el comportamiento reciente de los precios obliga a los consumidores a vigilar con atención un grupo específico de productos. Entre ellos destacan las frutas y verduras frescas, en particular el jitomate, el tomate verde, el chile poblano y el chile serrano, además del huevo y la electricidad, esta última sobre todo en las ciudades donde ya terminó el subsidio.

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Estos artículos registraron alta volatilidad y podrían mantener movimientos importantes durante lo que resta del año. Su evolución dependerá de factores climáticos, logísticos y de decisiones de política pública que afecten la oferta y los costos de producción.

¿Cómo le fue a la inflación subyacente?

Respecto a la inflación subyacente –que excluye los costos volátiles de los alimentos y la energía, y es seguida de cerca por el Banco de México (Banxico)-- se moderó al 3.68 por ciento interanual. En ese sentido, los economistas habían pronosticado un 3.86 por ciento, tras el 3.82 por ciento registrado en el periodo anterior.

La información dada a conocer por el Inegi también detalla que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.54 por ciento; mientras que el índice subyacente disminuyó 0.10 por ciento a tasa quincenal. Los precios de las mercancías cayeron 0.25 por ciento y los servicios incrementaron 0.05 por ciento.

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A su vez, los precios de verduras y frutas crecieron 5.50 por ciento, y de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 2.35 por ciento.

Banxico recorta tasa de interés de manera sorpresiva

El Banco de México sorprendió a los mercados al recortar su tasa de referencia en un cuarto de punto a principios de noviembre, una medida que pocos analistas anticipaban. La resolución se definió por una votación estrecha, con tres votos a favor y dos en contra dentro de la Junta de Gobierno, lo que evidenció las diferencias internas sobre el rumbo de la política monetaria.

Dicho recorte abrió un debate sobre la prudencia de la decisión, pues ocurre antes de que la inflación muestre una trayectoria firme hacia la meta del 3 por ciento, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. Para varios economistas, la pregunta de fondo es si Banxico comenzó a flexibilizar su postura de forma anticipada, en momentos en que la convergencia inflacionaria aún no está garantizada.

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Analistas consideran que la degradación crediticia será un riesgo latente en el 2027. Crédito: Cuartoscuro

Marcada división en el Banco Central

Las minutas de esa reunión, publicadas la semana pasada, exhiben diferencias entre los cinco miembros de la Junta de Gobierno de Banxico. Jonathan Heath planteó que una política más restrictiva contendría la inflación y evitaría un deterioro mayor en las expectativas. Galia Borja, en cambio, señaló que los riesgos para las perspectivas de inflación persisten sesgados al alza.

La decisión de Banxico se da con la inflación todavía cerca del límite superior de su rango de tolerancia. Eso abona a la especulación entre operadores: algunos creen que el Banco Central buscaría debilitar el peso, cuya fortaleza previa habría golpeado las exportaciones y el turismo.

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Rechazan que Banco de México quiera un peso débil

La gobernadora Victoria Rodríguez rechazó esta interpretación. Sostuvo que el Banco de México no tiene como objetivo un nivel específico de tipo de cambio.

Rodríguez señaló que la trayectoria reciente de la inflación ya era anticipada por las autoridades. Describió el recorte de noviembre como un ajuste puntual, no como el inicio de un ciclo sostenido de flexibilización monetaria.

No dio buenas noticias el Inegi, pues la inflación se aceleró en la primera quincena de noviembre, lo que elevó los precios de algunos productos de la canasta básica de cara al fin de año.