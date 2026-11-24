María Vargas compite por México este 24 de noviembre en la final de Miss Universo 2026 en el Coliseo de Puerto Rico.

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Horas antes de que María Vargas pise el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot este martes 24 de noviembre en la gran final de Miss Universo 2026, dos de sus hermanas publicaron mensajes en sus cuentas de Instagram para acompañarla desde México en la noche de mayor exposición de su carrera.

La edición número 75 del certamen reúne a 116 candidatas de distintos países, con la ceremonia programada para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en San Juan. María Vargas compite por la corona que actualmente sostiene la tabasqueña Fátima Bosch, quien la ganó en Tailandia en 2025 y es la encargada de entregarla esta noche.

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Dos hermanas publicaron mensajes desde México antes de la final

Las hermanas de la representante mexicana comparten mensajes de apoyo y fotografías de la infancia de ambas antes de la ceremonia. (redes sociales)

Erika, identificada en Instagram como @_erika.vn, compartió en sus historias un collage de fotografías de infancia junto a María Vargas acompañado de un texto dirigido a ella. “Hoy es el día, Flaquita. El que tantas veces imaginamos entre juegos y sueños de niñas, y por el que has trabajado”, escribió Erika.

El mensaje de Erika continuó: “Hoy, olvídate de todo y deja que sea Lupita quien juegue sobre el escenario. Disfruta, gózalo y siéntete profundamente orgullosa de ti y de todo el camino que has recorrido”. La publicación cerró con una frase que trazó la dimensión pública del momento: “Hoy @mariavargas.n es México ante el universo”.

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Hermanas de María Vargas desean suerte a la joven (redes sociales)

Otra hermana de María Vargas, identificada en Instagram como @viv.vargass, también publicó una historia con fotografías de la infancia de ambas. Su texto arrancó desde el vínculo personal: “Hoy mi mejor amiga hace historia”.

El mensaje de @viv.vargass incluyó una referencia directa al recorrido que precedió a la final: “Sé todo lo que hay detrás de este momento, todo lo que has trabajado, lo que has sacrificado y la ilusión con la que has caminado hasta aquí. No hay palabras suficientes para explicar lo orgullosa que estoy de ti”.

La publicación de @viv.vargass concluyó: “Que Dios camine siempre contigo, que te guíe en cada paso y que nunca olvides que, detrás de ti, llevas el amor de quienes te conocemos de verdad y el corazón de todo un país. Hoy México camina contigo. Y yo, desde siempre y para siempre, estaré en primera fila aplaudiéndote. Te amo, hermana”.

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María Vargas llegó a la final con resultados en las preliminares

La aspirante jalisciense obtiene el quinto puesto en la Cena de Gala por el Autismo durante las actividades preliminares en San Juan. (RS)

María Vargas obtuvo el quinto lugar en la Cena de Gala por el Autismo celebrada el viernes 20 de noviembre en San Juan, dentro de las actividades previas al certamen. Las preliminares del concurso en Puerto Rico comenzaron el 11 de noviembre, con pruebas de pasarela, traje de baño, vestido de noche y ronda de preguntas que forman parte de la evaluación antes de la ceremonia final.

Originaria de Copalita, en el municipio de Zapopan, Jalisco, María Vargas tiene 28 años y ganó el título nacional el 29 de agosto de 2026 en Los Cabos, Baja California Sur, luego de superar a otras 31 aspirantes estatales. Mariana Macías, de Michoacán, quedó en segundo lugar; Fernanda Abaroa, de Guerrero, en tercero.

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Fue Fátima Bosch quien coronó a María Vargas esa noche en Los Cabos, después de haber pedido públicamente el apoyo de los mexicanos para su sucesora durante la gala. El camino de María Vargas hacia la corona nacional comenzó en 2018, cuando llegó al top 5 del certamen Miss Jalisco. En 2021 ganó Mexicana Universal Jalisco y en 2022 representó a esa entidad en la contienda nacional.

La jalisciense es licenciada, empresaria y autora de un libro sobre su trayectoria en certámenes

La licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara dirige su propia marca de productos para el cuidado de la piel en Jalisco. (Instagram: Miss Universo México)

María Vargas estudió la licenciatura en Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. En 2020 fundó María Vargas Company, una marca de productos de cuidado de la piel elaborados en Jalisco, que incluye un suero facial para pieles mixtas o sensibles.

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En 2024 publicó el libro Miss Trouble: La reina de los problemas, una obra autobiográfica en la que relata experiencias personales y los prejuicios que enfrentó a lo largo de su participación en concursos de belleza. Al momento de la publicación de los mensajes de sus hermanas, María Vargas trabajaba en la segunda parte de ese libro.

La final se transmite por Telemundo y la corona la entrega Fátima Bosch

La concursante relata los prejuicios que enfrentó en las pasarelas dentro de su libro autobiográfico Miss Trouble: La reina de los problemas. (Fotos: Instagram)

La gran final de Miss Universo 2026 se transmite en México por Telemundo Internacional en televisión de paga, por Universal+ en streaming y por el canal oficial de YouTube de Miss Universe, con disponibilidad sujeta a restricciones regionales. La previa del evento comenzó a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

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La gala contempla la selección de semifinalistas y avanza con rondas de traje de baño, vestido de noche y preguntas antes de que Fátima Bosch entregue la corona. México busca esta noche su quinta corona en la historia del certamen. La edición 75 reúne a 116 delegadas de distintos países y territorios, entre ellas representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Filipinas, Puerto Rico y Venezuela, que figuraban entre las favoritas según los pronósticos previos a la final.