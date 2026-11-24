Maru Campos arremete contra Ariadna Montiel por denuncias de daño moral: “Está muy asustada”. (RS)

Guardar

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, volvió a arremeter contra la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, afirmando que “está muy asustada”, tras las denuncias de daño moral en contra de la mandataria por afirmar que la dirigente del guinda tiene nexos con el crimen organizado.

Sus señalamientos llegaron luego de cuestionamientos de la prensa por el procedimiento emprendido por morenistas del estado, con quienes la gobernadora ha mantenido una disputa constante rumbo a los comicios de 2027.

PUBLICIDAD

Maru Campos arremete contra la dirigente de Morena

“Pues es que está muy asustada”, comentó Maru Campos, detallando que Montiel ha buscado que Morena encabece el estado fronterizo desde 2016.

“Ella llegó a Chihuahua en el año 2012 a empezar a tratar de puchar la agenda de la muerte aquí en el estado de Chihuahua y entonces ha estado cada año aquí, tiene muchas ganas de que Morena y la 4T gobiernen Chihuahua”, destacó Campos Galván.

Ante medios, agregó que el partido oficialista ha olvidado los temas que se impulsan en el estado desde la ciudadanía, según su versión: “Estamos a favor de la vida, de la familia, de la libertad y que vamos a seguir cuidando el estado para que nuestras familias puedan vivir, crecer y trabajar en paz”.

PUBLICIDAD

Respecto a la denuncia que Montiel Reyes presentó por presunto daño moral, Maru Campos precisó que las mismas se “responderán en algún momento, si proceden. No tengo absolutamente ningún problema con ellas”.

Información en desarrollo...