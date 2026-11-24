Grecia Quiroz busca ser interlocutora entre productores de aguacate y transportistas tras enfrentamiento en Uruapan. (Foto: RS)

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Luego de que la noche del 23 de noviembre transportistas y aguacateros se enfrentaran a golpes en Boulevard Industrial frente a la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex), la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, ofreció ser parte de la mediación con el Gobierno federal.

Grecia Quiroz ofrece mediación ante disputa entre transportistas y aguacateros

La mandataria local destacó la realización de una reunión con el secretario del ayuntamiento, Arturo Ramírez, ya que refirió, la problemática principal corresponde al Gobierno federal.

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“Tenemos una responsabilidad como municipio, porque tenemos que salvaguardar tanto la integridad de los productores como la integridad de los transportistas. Había un tema ya muy, dijeran por ahí, ya muy caliente entre ellos. Anoche se calentaron los ánimos. Creo yo que no debe de llegar hasta esos extremos como lo de anoche”, comentó a medios de comunicación.

Tras la mesa instalada este martes 24, la presidenta municipal agregó que espera tanto transportistas como aguacateros puedan llegar a un acuerdo, del que su administración podría fungir como mediadora: “Ellos saben que hemos estado ahí, del lado de ambos”.

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Aguacateros piden módulos de inspección en Uruapan

Compartió con medios que, una de las demandas principales se centra en la falta de módulos de inspección en Uruapan, detallando que el sector productivo no cuenta con los recursos económicos para instalarlos, explicó que esta situación es de competencia estatal y federal.

Aguacateros y transportistas se enfrentan en Uruapan.

Precisó que una de las denuncias es el “ingreso de aguacate de otros estados... Precisamente estos puntos de inspección creo que son muy importantes que estén, no solamente aquí en Uruapan, sino en muchos otros municipios que no están trabajando, pero no porque no quieran, sino porque no tienen las herramientas ni el recurso suficiente para poder llevar a cabo, pues los procesos y procedimientos que ellos tienen que hacer, como sanidad vegetal”.

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Ante el cierre vial que realizaban los productores de aguacate, Grecia Quiroz dijo que elementos de la Guardia Nacional son quienes han estado apoyando con acciones de inspección, y en su momento, el municipio también ha apoyado con policías de la región, “en el marco de la legalidad... Siempre y cuando no se afecte a terceros, porque mucha gente tiene que ir a Morelia, Guadalajara, a México, a una cita médica o vienen a Uruapan. Y yo creo que ahí es donde debemos de respetar a los ciudadanos”.

¿Cuál es la disputa entre aguacateros y transportistas?

Productores de Uruapan instalaron filtros de revisión a los transportistas para evitar el ingreso del otras frutas provenientes de otros estados.

El altercado tuvo lugar frente a la planta de Pemex, donde un transportista se enfrentó con los inconformes debido a que, aparentemente, productores de aguacate lo agredieron físicamente.

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Posteriormente, transportistas de la zona realizaron un bloqueo para exigir a los tres órdenes de gobierno su intervención y brindar garantías de libre tránsito.

Retenes también buscan evitar ingreso de plaga

Los aguacateros de Michoacán no desean que una plaga de gusano barrenador afecte sus huertas. Crédito: Sader Michoacán

En días recientes, el sector aguacatero dio a conocer que integrantes de la Coordinadora P’urhépecha de Productores de Aguacate de Michoacán (CPPAM) instalarán retenes en carretera para impedir el paso de aguacate con plaga hacia el estado.

Los productores acusan que el gobierno federal abandonó la vigilancia fitosanitaria en los accesos a la entidad, principal exportadora del país, en momentos en que el sector enfrenta una caída de 18.5% en el precio pagado por kilo, que pasó de 2.88 a 2.35 dólares.

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Los productores detallaron que montarán “puntos de paro” para detener y revisar camiones de carga, con el objetivo de impedir que fruto plagado proveniente de otras entidades entre a Michoacán. La medida busca proteger las huertas locales ante el riesgo del gusano barrenador, plaga que ya obligó a detener cortes de fruta en semanas recientes.