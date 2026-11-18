Así avanza la obra de la Línea 4 del Cablebús de la CDMX (X/ @SOBSECDMX)

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La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) compartió los últimos avances que hay en los trabajos para la construcción de la Línea 4 del Cablebús. Este nuevo servicio eléctrico partirá del paradero Universidad —junto a la terminal de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro— y llegará a Pedregal de San Nicolás.

Uno de los puntos importantes de esta nueva ruta es la estación Cantera, ya que esta zona será crucial para la conexión de las áreas altas del Pedregal de San Nicolás. Actualmente, personal de obras mantienen trabajos en el lugar, cabe recordar que la estación se ubica sobre Avenida del Imán.

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Recientemente, a través de redes sociales, las autoridades informaron que los estudios técnicos y estructurales en Cantera ya concluyeron, por lo que el proyecto avanza a buen ritmo, se tiene proyectado que en 2027 concluyan las obras.

Así avanza la obra de la Línea 4 del Cablebús CDMX

Una torre de soporte se alza junto a una grúa durante las obras de construcción de la Línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

De acuerdo con la Secretaría de Obras, continúan las maniobras de cimentación, estructura y preparación del sistema electromecánico. Esta fase es importante para la colocación de postes que dan forma a la estructura del servicio. Por otra parte, los estudios técnicos y arquitectónicos ya están concluidos, es decir que a partir de este momento los trabajos avanzarán de manera más rápida de acuerdo a los planos ya definidos.

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También las autoridades precisaron que hasta el momento ya se tienen terminadas 48 pilas que conforman la cimentación profunda de la estación. La siguiente fase consiste en la colocación de cimentación superficial, también en el levantamiento de las primeras columnas de soporte.

Es importante destacar que las autoridades explicaron que la fabricación de los componentes y equipos electromecánicos también presentan avances importantes, estos se están realizando en Italia, y actualmente llevan el 63%, cuando concluyan serán trasladados a México.

Varios trabajadores avanzan en la cimentación y el armado de columnas de acero para la Línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

La construcción contempla cimentación con pilas perforadas, armado de acero y montaje de las estructuras por secciones. También se instalan componentes electromecánicos que sostendrán las cabinas del Cablebús.

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Fue el domingo 23 de agosto cuando las autoridades realizaron un recorrido por la zona y compartieron detalles de como avanza el proyecto, además, adelantaron que se tiene pronosticado que las obras concluyan en diciembre de 2027, según informó la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo durante un recorrido de supervisión por la estación Universidad.

La presidenta supervisó previamente el inicio de obras en la estación Universidad, donde comenzaron la cimentación y excavación de la terminal ubicada junto al paradero. El proyecto tendrá financiamiento del gobierno federal.

Así es la ruta del Cablebús Línea 4

Trabajadores avanzan en la cimentación y armado de columnas de acero y concreto durante las obras de la Línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, detalló que la línea medirá 11.4 kilómetros y requerirá más de 70 postes. El trayecto atenderá los traslados de habitantes de 44 colonias en Tlalpan, Coyoacán y Cantera.

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La nueva ruta tendrá nueve estaciones: Universidad, Cantera, Perisur, Vasco de Quiroga, Campo Xóchitl, Ceforma, Deportivo Independencia, Cultura Maya y Pedregal de San Nicolás.

El sistema contará con casi 400 cabinas para transportar a 65 mil pasajeros y tendrá capacidad potencial para beneficiar a más de 155 mil habitantes.

Trabajadores preparan una estructura de armado metálico y madera durante las obras de la Línea 4 del Cablebús en la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

Sheinbaum sostuvo que el Cablebús es un transporte seguro, permite observar la ciudad y ha funcionado para los capitalinos. También reconoció el impulso de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para construir una línea dirigida a estudiantes universitarios y habitantes de la zona sur.

Brugada agradeció a la presidenta por destinar más de 4 mil 700 millones de pesos a la Línea 4 y por haber impulsado el modelo de transporte por cable en la capital cuando fue jefa de Gobierno.

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La Línea 4 del Cablebús contará con casi 400 cabinas para prestar servicio a 65 mil pasajeros, con potencial para atender a más de 155 mil habitantes de 44 colonias.