La propuesta legislativa exige evaluar los riesgos y la edad adecuada del alumnado antes de incorporar herramientas tecnológicas en las aulas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Israel Moreno Rivera presentó una iniciativa para regular el uso de la IA en los servicios educativos de la Ciudad de México, con reglas que garanticen la protección de datos personales, la supervisión docente y la prohibición de que sistemas automatizados definan por sí solos la evaluación, acreditación u orientación escolar de estudiantes.

El diputado de Morena propuso adicionar los artículos 58 Duodecies y 58 Terdecies a la Ley de Educación de la Ciudad de México. La reforma busca que la inteligencia artificial funcione como apoyo al aprendizaje, sin sustituir la valoración del personal docente.

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Esta iniciativa establece que las autoridades educativas en la CDMX deberán revisar si las herramientas son adecuadas para la edad de las y los alumnos antes de incorporarlas a las aulas. También tendrían que analizar su utilidad y los riesgos que podrían representar para niñas, niños y adolescentes.

“La tecnología avanza rápidamente. Nuestra responsabilidad es establecer condiciones para que el uso en la educación sea seguro y realmente beneficie a las y los estudiantes”, afirmó Moreno Rivera desde la tribuna del Congreso de la CDMX.

Propuesta impide que la IA tenga la última palabra en decisiones escolares

La reforma del Congreso de la CDMX plantea capacitar a los maestros para aprovechar la tecnología en la preparación de clases y el seguimiento académico. (Foto: jefatura gobierno CDMX)

El proyecto plantea que las evaluaciones y decisiones educativas no dependan únicamente de sistemas automatizados. Las respuestas generadas por inteligencia artificial podrían servir como recomendaciones, pero no como resoluciones definitivas para el alumnado.

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“Ningún sistema automatizado debe tener la última palabra sobre la evaluación, la acreditación o la orientación escolar de una niña, un niño o un adolescente. Un sistema puede generar una recomendación, pero no conoce por completo el esfuerzo, las circunstancias y el proceso de aprendizaje de cada estudiante”, expuso el legislador.

La propuesta también obliga a capacitar al magisterio en el manejo de estas herramientas, con el objetivo de que pueda orientar a estudiantes sobre sus beneficios y limitaciones. Moreno Rivera sostuvo que la inteligencia artificial puede apoyar la preparación de materiales, la organización de información y ciertas actividades de seguimiento académico.

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El diputado señaló que el personal educativo y las autoridades deben conservar la responsabilidad frente a los resultados que produzcan estos sistemas. La valoración humana, de acuerdo con el planteamiento, no puede ser reemplazada por respuestas automatizadas.

Uso semanal de IA alcanza a 66% del estudiantado

Los datos de la SEP indican que 66% del estudiantado y 60% de los docentes recurren a la inteligencia artificial cada semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa retoma datos de la Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior en México, ENIAG 2025, publicada por la SEP. El estudio indicó que 66% del estudiantado y 60% de las y los docentes utiliza estas herramientas al menos una vez por semana.

El texto también citó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, ENDUTIH 2025, elaborada por el INEGI. El documento señaló que 90.5% de los hogares capitalinos cuenta con acceso a internet.

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Moreno Rivera planteó que la incorporación de la IA en la educación debe fortalecer el aprendizaje escolar, contribuir a la formación y actualización docente, así como mejorar los procesos de gestión educativa.

La Mesa Directiva del Congreso local turnó la iniciativa a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial para su análisis y dictaminación, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.

CDMX abrirá 300 centros de educación inicial gratuitos para ampliar atención de 12 mil a 72 mil niñas y niños hacia 2030

La estrategia busca elevar la cobertura para menores de edad de 12 mil a 72 mil durante la actual administración. (Clara Brugada Molina )

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó crear 300 espacios de educación inicial públicos y gratuitos en la Ciudad de México para que la atención pase de 12 mil a 72 mil niñas y niños hacia 2030. La política busca que las condiciones de origen no definan el desarrollo de la primera infancia y que el cuidado deje de recaer únicamente en los hogares.

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El modelo integrará educación, cuidados, alimentación y salud para niñas y niños antes de su ingreso al preescolar y la educación básica. Brugada sostuvo que la atención durante los primeros años debe asumirse como una obligación del Estado.

La propuesta contempla identificar de manera oportuna posibles dificultades de audición, visión, lenguaje y desarrollo psicomotor. No obstante, las declaraciones de la mandataria no precisan los protocolos de canalización ni las instituciones de salud que atenderían los casos detectados.

La jefa de Gobierno Clara Brugada planteó que las labores de cuidado dejen de recaer exclusivamente en los hogares. (Clara Brugada Molina )

“Que ningún niño tenga que esperar hasta los 5 años para que la ciudad comience a invertir en su desarrollo. Que ninguna madre tenga que elegir entre cuidar a sus hijos y conquistar sus propios sueños”, declaró la titular del Ejecutivo local.

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El Gobierno de la Ciudad de México presentó el pasado 17 de noviembre la estrategia con la que prevé abrir los nuevos espacios durante la actual administración. La meta es ampliar la cobertura pública y sin costo para las familias antes de que las niñas y los niños lleguen a los niveles educativos posteriores.

Brugada definió el anuncio como un compromiso “sin precedentes” de su gobierno. “Queremos que cada niña o niño que nazca en esta ciudad encuentre brazos amorosos de su familia y también los brazos protectores de una ciudad cuidadora”, expresó.