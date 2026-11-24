Xóchitl Gálvez responsabiliza a Andrés Manuel López Obrador y a Rubén Rocha Moya por la impunidad del crimen en Sinaloa. (X(@XochitlGalvez))

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La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez aprovechó las declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch sobre la impunidad criminal en Sinaloa para señalar directamente al exgobernador Rubén Rocha Moya y al expresidente Andrés Manuel López Obrador como responsables de años de corrupción y omisión frente al crimen organizado durante un video publicado en su cuenta oficial en ‘X’.

La reacción de Gálvez se produjo el lunes 23 de noviembre, horas después de que García Harfuch atribuyera la impunidad con la que operaron durante años grupos criminales en Sinaloa a autoridades corruptas y funcionarios omisos, en el marco de la conferencia mañanera presidida por Claudia Sheinbaum. El detonante fue la captura del narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, el pasado viernes en Guasave. El operativo dejó 20 muertos: cuatro militares y 16 presuntos delincuentes.

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“Tiene razón, secretario. Se corrompieron. Ahí está Rocha Moya. Fueron omisos. Ese fue López Obrador. Su política de abrazos tuvo consecuencias”, dijo Gálvez.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya en abril de 2026

El señalamiento de Gálvez tiene como telón de fondo las acusaciones formales que fiscales federales estadounidenses presentaron en abril de 2026 contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Según la acusación, habrían pactado protección a cambio de beneficios económicos y políticos.

Fiscales de Estados Unidos acusan a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos. (FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM)

El exgobernador se separó temporalmente del cargo el 1 de mayo, pero regresó a sus funciones el 21 de agosto. Ha negado todas las acusaciones. La Fiscalía General de la República confirmó este lunes que mantiene abierta su propia investigación contra los diez funcionarios señalados, aunque precisó que Estados Unidos aún no presentó una solicitud formal de extradición con las pruebas requeridas.

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García Harfuch no nombró a ningún funcionario en específico

Aunque el secretario no identificó a funcionarios concretos ni estableció responsabilidades individuales, sus palabras adquirieron carga política inmediata. “Pudieron actuar con impunidad porque hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que, simplemente por omisión, permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años”, dijo García Harfuch ante la presidenta Sheinbaum.

Las autoridades trasladan a Ciudad de México a tres presuntos integrantes de la delincuencia organizada para enfrentar su proceso penal.

El secretario encuadró esa afirmación en el tributo a los cuatro militares muertos durante el operativo en Guasave, a quienes describió como soldados que “salieron a detener a quienes durante años sembraron violencia, envenenaron a nuestros jóvenes y reclutaron a muchos otros, arrebatándoles la libertad de decidir qué hacer con su vida”.

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Gálvez hizo lo que el secretario no hizo: poner nombres. La excandidata del PAN sostuvo una postura consistente con declaraciones anteriores en las que responsabilizó a López Obrador de haber dejado “un país en llamas” y de haber sellado, según ella, un pacto tácito con el crimen organizado durante su sexenio.

La captura de “El Chapo Isidro” fue resultado de inteligencia compartida con Estados Unidos

Fausto Isidro Meza Flores fue detenido la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave tras un operativo de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional con apoyo de inteligencia estadounidense, según reportó The New York Times. El FBI lo tenía en su lista de los diez fugitivos más buscados desde febrero de 2025 y ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.

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“El Chapo Isidro” llega al Altiplano: así fue el operativo de ingreso al penal de máxima seguridad. Captura de pantalla - FGR

En la misma operación fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando, y José “N”, señalado como operador financiero del grupo. Los tres fueron trasladados en avión a Ciudad de México para ser procesados. Estados Unidos solicitó su extradición, pero la Fiscalía General informó que será juzgado en México.