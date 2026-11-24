El impacto contra la cubierta de lámina provocó destrozos en las instalaciones del transporte público y movilizó a policías y personal técnico.

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Un accidente vial registrado la mañana de este martes 24 de noviembre provocó severos daños en una estación del Metrobús de la Ciudad de México, luego de que el conductor de un tráiler ingresara al carril exclusivo del transporte público y terminara chocando contra la estructura en la alcaldía Iztapalapa. El percance quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La unidad de carga pesada transitaba sobre el Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles cuando, por razones que deberán esclarecer las autoridades, se metió en la zona restringida para el paso de autobuses articulados y golpeó la cubierta de una estación. La fuerza del impacto ocasionó destrozos considerables en el techo de lámina, cuya estructura quedó prácticamente destruida.

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Pese a lo aparatoso del choque y los daños que se observan en las imágenes, los primeros reportes confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que el incidente únicamente dejó afectaciones materiales en las instalaciones del sistema de movilidad capitalino.

Policía confronta al trailero tras destrozar la estación

(Captura de pantalla)

Uno de los momentos que llamó la atención de la grabación fue la reacción de una oficial que se encontraba en el sitio y que reclamó al conductor por la maniobra que acababa de realizar, ante el peligro que representaba para los usuarios y las personas que transitaban por la zona.

En medio de la movilización por el accidente, la uniformada le reprochó la manera en que condujo la unidad de carga pesada, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias de su imprudencia.

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(Captura de pantalla)

“Detente güey, vas a lastimar a la gente”, se escucha decir a la policía mientras se dirige al operador del tráiler, en un video que generó reacciones entre internautas por la magnitud de los daños ocasionados en la estación.

La grabación también exhibió el estado en el que quedó parte de la infraestructura después de que el vehículo impactara directamente contra la cubierta, lo que obligó a movilizar a los equipos de emergencia y trabajadores encargados de revisar las condiciones del lugar.

El ingreso de vehículos ajenos al carril confinado representa un riesgo para la operación del Metrobús, debido a las dimensiones de sus unidades y a las características de las estaciones, diseñadas para el ascenso y descenso de pasajeros.

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Movilizan equipos de emergencia y revisan daños en la infraestructura

(Captura de pantalla)

Tras el choque, policías capitalinos y personal técnico del Metrobús arribaron al punto para atender la emergencia, asegurar la zona y comenzar con la inspección de los daños provocados por el tráiler.

Las labores se concentraron en delimitar el área afectada y revisar las condiciones de la estación, ante el riesgo de que algunas partes de la cubierta dañada pudieran desprenderse. Los trabajadores también realizaron una evaluación de la infraestructura para determinar qué reparaciones serían necesarias antes de normalizar las condiciones del servicio.

El accidente ocurrió en una zona de circulación importante para la movilidad de Iztapalapa, por lo que la presencia de los vehículos de emergencia y las maniobras para retirar la unidad involucrada generaron atención entre automovilistas y usuarios del transporte público.

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La afectación a la estructura volvió a poner sobre la mesa los riesgos que representan las invasiones al carril exclusivo, particularmente cuando se trata de vehículos de grandes dimensiones que no están autorizados para circular por estos espacios.

Detienen al conductor del tráiler

Después del incidente, el operador del vehículo de carga fue detenido por elementos de seguridad que atendieron el percance. Posteriormente, quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados a la estación.

Hasta el momento, los reportes del accidente señalan que no hubo víctimas ni personas heridas, aunque el impacto dejó importantes afectaciones en las instalaciones del Metrobús.

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El video del choque se viralizó durante las primeras horas del martes y generó comentarios de usuarios que cuestionaron la imprudencia del trailero, especialmente por el riesgo que pudo representar para quienes utilizan diariamente este sistema de transporte en la capital.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que la unidad pesada ingresó al carril confinado y determinar las consecuencias legales para el conductor, mientras continúan las revisiones de los daños en la estación afectada.