Chen Daojiang publicó el 24 de noviembre un artículo de opinión donde atribuye a Xi Jinping y Claudia Sheinbaum consensos sobre vínculos bilaterales, sin detallar compromisos concretos ni presentar una postura oficial mexicana. (Gobierno de México)

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Chen Daojiang, embajador de China en México, publicó este 24 de noviembre de 2026 un texto de su autoría en el que hace un balance de la presidencia china del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y plantea líneas de cooperación con México. En el artículo, titulado “Desde el Pacífico: avanzar juntos hacia el futuro”, el diplomático se refiere a la reunión de líderes celebrada en Shenzhen y al encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata de un texto de opinión firmado por el embajador. Las cifras y descripciones que contiene corresponden a su versión de los hechos.

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Balance del “Año de China” en el APEC

En su balance, el diplomático sostiene que las actividades de 2026 sentaron las bases para la 33.ª cita de líderes económicos, aunque esa versión procede únicamente de la representación asiática. GREG BAKER/Pool via REUTERS

De acuerdo con el embajador, China organizó 321 reuniones y eventos en el marco del APEC durante 2026, con 75 resultados principales. Según su texto, esa cifra no tiene precedentes en la historia del Foro. Añade que estos avances sirvieron de base para la 33.ª Reunión de Líderes Económicos.

Chen Daojiang señala que Sheinbaum viajó a China para participar en la cita y que ella y Xi Jinping “alcanzaron importantes consensos” sobre las relaciones bilaterales y la cooperación en Asia-Pacífico. En el documento no se detalla el contenido de esos acuerdos.

Apertura comercial e innovación, los ejes del texto

El embajador sostiene que la apertura es “un pilar fundamental” de la prosperidad regional, en un contexto que describe como de presiones sobre el crecimiento mundial y repunte del proteccionismo. Entre los documentos que menciona están:

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La Declaración de Suzhou , emitida en la reunión de ministros de Comercio.

El Marco de Cooperación de la Digitalización del Comercio , adoptado en Shenzhen.

La Perspectiva de Shenzhen de los Líderes del APEC , que según el texto establece cuatro pilares: economía y comercio, conectividad, innovación y desarrollo.

La Declaración de Chengdu , de la reunión de ministros de Asuntos Digitales e Inteligencia Artificial.

La declaración sobre tecnologías digitales y emergentes para el empleo y la prosperidad en la región.

Chen Daojiang recuerda además que en 2026 se cumplen 20 años de la propuesta del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP).

Lo que atribuye a Xi Jinping y a Sheinbaum

El texto del diplomático señala que Beijing buscará colaborar con las economías de Asia-Pacífico para ampliar la apertura comercial, la innovación y el bienestar, mientras ambas naciones se acercan a 55 años de relaciones. REUTERS/Joyce Zhou

Según el embajador, durante el encuentro Xi Jinping describió la relación bilateral con la frase “China y México son buenos amigos a través del océano Pacífico”. También afirma que el mandatario chino subrayó la necesidad de profundizar la cooperación en infraestructura, ciencia y tecnología, y energías limpias.

Respecto a la mandataria mexicana, el texto indica que Sheinbaum manifestó la disposición de México de trabajar con China, en el marco del Plan México, en estos ámbitos:

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Comercio e inversión

Ciencia y tecnología

Manufactura

Inteligencia artificial

Agricultura

Recursos hídricos

Estas declaraciones aparecen en el texto del embajador. En el documento no se cita una versión oficial del gobierno mexicano sobre el encuentro.

Bienestar, cultura y aniversario diplomático

Otro apartado del artículo se centra en la cooperación “para mejorar el bienestar del pueblo”. El embajador menciona medidas en transporte, salud pública, energía y seguridad alimentaria en el marco del APEC. Sobre la relación bilateral, plantea fortalecer los intercambios en salud, educación, cultura y turismo.

Chen Daojiang indica que el próximo año China y México cumplirán 55 años de relaciones diplomáticas. Afirma que la fecha será una oportunidad para impulsar intercambios culturales y juveniles y ampliar la cooperación práctica.

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Del encuentro en Shenzhen al APEC 2028 en México

En el cierre, el diplomático se refiere al relevo del Foro, que pasará de la cita de 2026 en China al encuentro de 2028 en México. Según escribe, China está dispuesta a trabajar con México y las demás economías de Asia-Pacífico para “generar oportunidades mediante la apertura, impulsar el crecimiento mediante la innovación y mejorar el bienestar mediante la cooperación”.

Contexto: un texto de postura institucional

El artículo fue publicado bajo la firma del embajador y expresa la posición de la representación diplomática china. Hasta el momento, el texto no incluye cifras de inversión, montos ni acuerdos específicos entre ambos países. Tampoco precisa fechas para las áreas de cooperación que enumera.

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