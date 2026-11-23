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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,9 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,36% frente al precio de cierre anterior de 20,98 pesos. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,63%, mientras que su evolución interanual se sitúa en un incremento del 1,42%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua por un periodo de un día. La volatilidad actual del 15,8% supera significativamente la volatilidad de referencia del 7,07%, lo que indica una situación de inestabilidad en el mercado cambiario.