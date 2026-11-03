México

Andy López Beltrán niega vínculos con Amílcar Olán y señalamientos de huachicol fiscal, acusa ‘guerra sucia’ en medios de comunicación

A través de un video publicado en sus redes sociales, el hijo del expresidente López Obrador negó las acusaciones en su contra

(Cuartoscuro/Redes sociales)
(Cuartoscuro/Redes sociales)
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Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó nuevamente las acusaciones en su contra sobre tener vínculos con las empresas de Amílcar Olan, así como su implicación en el huachicol fiscal.

“No existe ni existirá nunca ninguna prueba”, aseguró el hijo del expresidente a través de un video en redes sociales, publicado este martes 3 de noviembre, donde también acusó una guerra sucia en medios de comunicación orquestada para manchar su legado y el de su familia.

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En los 10 minutos que dura el video, López Beltrán se dedicó a desmentir las acusaciones en las que se ha visto envuelto en los últimos meses, principalmente aquellas que lo vinculan con prácticas de huachicol fiscal luego de que su nombre fuera mencionado en el testimonio del exalmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Lagunas, acusado de dicho delito.

De igual modo, reiteró que ni él ni su familia tienen vínculos con las empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado también por huachicol fiscal, y quien ha tenido una relación cercana con la familia López Obrador.

López Beltrán se deslinda nuevamente de Amílcar Olán

Sobre los señalamientos con Jorge Amílcar Olán Aparicio, López Beltrán reiteró que no tiene relación con sus empresas ni ha intervenido para favorecerlo con contratos, gestiones o recursos públicos.

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Recordó un posicionamiento difundido el 22 de julio de 2024, en el que su familia señaló que conoció a Olán Aparicio en Villahermosa, Tabasco, por amistades en común y porque la esposa del empresario estudió con él en la primaria. Recordó que Olán Aparicio se dedicaba entonces a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción. López Beltrán afirmó que el empresario no tenía vínculos comerciales con ningún nivel de gobierno cuando lo conocieron.

En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público”, leyó durante su mensaje.

El hijo de López Obrador insistió en que ni él ni otros integrantes de su familia han utilizado relaciones personales para obtener beneficios económicos. También rechazó tener socios, prestanombres o acuerdos de complicidad con empresarios.

“No somos iguales, no somos traficantes de influencias ni participamos en ningún acto de corrupción”, expresó López Beltrán al retomar las acusaciones que, dijo, se han dirigido contra su familia.

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