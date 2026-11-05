Acosta Naranjo responde a Sheinbaum tras vínculo de Somos con presunta red de contratos del INE: “Investígame lo que quieras”

La presidenta presentó señalamientos sobre presuntos vínculos entre figuras de la organización de Acosta Naranjo y proveedores del instituto electoral, en medio de una investigación por irregularidades por 514 millones de pesos

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Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que ella mencionara a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien según la mandataria participa actualmente en ese partido, al exponer una presunta red de contratos electorales.

¿Qué dijo Sheinbaum?

La presidenta presentó señalamientos sobre presuntos vínculos entre figuras de la organización de Acosta Naranjo y proveedores del instituto electoral, en medio de una investigación por irregularidades por 514 millones de pesos

Durante su conferencia matutina, la presidenta se basó en una investigación de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. Según expuso:

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Los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas trabajaron en el Gobierno federal en el RENAPO y el CISEN , durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.

Padilla Aguilar habría sido su superior en ambas dependencias.

Años después, Padilla trabajó en el Estado de México, y los hermanos se convirtieron en proveedores de institutos electorales .

En 2022, Padilla aparece como representante en el Estado de México de la organización de Acosta Naranjo, y hoy es militante de Somos, afirmó la presidenta.

Sheinbaum agregó que Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, forma parte del consejo consultivo de Somos.

La respuesta de Acosta Naranjo

Lo que comenzó como una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en adquisiciones del instituto electoral se ha convertido en un frente político que involucra a partidos emergentes y a exfuncionarios del organismo. EFE/ Mario Guzmán

En un mensaje en la red social X, el dirigente cuestionó si él es “uno de los culpables” del nombramiento de Guadalupe Taddei y escribió: “TADDEI ES MORENA, TADDEI ES AMLO, TADDEI ERES TÚ”.

También sostuvo que lo han investigado “20 veces” y planteó: “A mí investígame lo que quieras (...) Deja de dar maromas”. Hasta el momento no se localizó un pronunciamiento público de Padilla Aguilar sobre lo expuesto por la presidenta.

Contexto: el caso en el INE

Guadalupe Taddei José Alfredo Hernández INE conflicto (especial)

El tema se desprende de la polémica por contratos del Instituto Nacional Electoral:

La ASF abrió una investigación de oficio sobre contratos del INE y de organismos electorales locales. De acuerdo con reportes, detectó irregularidades en contratos por 514 millones de pesos con empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas.

Medios como Reforma, El Universal y Latinus difundieron señalamientos sobre la relación entre Taddei y el empresario. Según el reporte de Vanguardia, Taddei negó haber intervenido a favor del empresario o sus compañías.

Taddei anunció su renuncia a la presidencia del INE a finales de octubre.

De acuerdo con Infobae, la UIF bloqueó 40 cuentas de personas vinculadas con proveedores del instituto, entre ellas Taddei y los hermanos Hernández Casillas. Corresponde a la FGR determinar posibles responsabilidades.

Ninguna de las personas mencionadas ha sido declarada responsable por una autoridad judicial.

Somos y el INE

Acosta Naranjo encabeza Somos desde su asamblea constitutiva en febrero de 2026. El partido pidió a organizaciones y fuerzas políticas acciones conjuntas, incluidas movilizaciones, para defender la independencia del INE, y señaló que además de la renuncia de Taddei se debe modificar el mecanismo de decisiones del instituto.

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