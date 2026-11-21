La gasolina en México es más cara que en Estados Unidos, explicaron expertos. Crédito: Getty Images

Guardar

De acuerdo con analistas, la gasolina Magna en México es hasta 29 por ciento más costosa que en Estados Unidos, una diferencia que se explica principalmente por la mayor carga fiscal sobre el combustible, pese a que el componente asociado al petróleo es más barato en el mercado mexicano.

Datos difundidos por Ramsés Pech, experto en energía, revelan que durante noviembre, la gasolina regular de 87 octanos registró un precio promedio de 23.69 pesos por litro en nuestro país, frente a los 18.36 pesos en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La gasolina es 29 por ciento más cara en México que en Estados Unidos por los impuestos

Cabe señalar que en México, los impuestos representan 44.2 por ciento del precio final de la gasolina regular, mientras que en la Unión Americana equivalen al 13.9 por ciento, una diferencia que incide directamente en lo que pagan los consumidores de ambos países.

Además, la brecha de precios se amplió respecto a octubre, cuando el litro de gasolina regular promedió 23.71 pesos en México y 21.09 pesos en Estados Unidos, según cifras de PetroIntelligence. En ese mes, la diferencia fue de 12.4 por ciento.

Gobierno y gasolineros acuerdan mantener precio de la gasolina por debajo de los 24 pesos

Ante este escenario, no se puede olvidar que en febrero de 2025, el gobierno federal y empresarios del sector gasolinero alcanzaron un acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

PUBLICIDAD

Por su parte, como parte de las medidas para contener los precios, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha implementado apoyos a los comercializadores mayoristas, mediante descuentos en terminales y la absorción de algunos gastos logísticos.

FOTO DE ARCHIVO- Los precios de la gasolina se muestran en una gasolinera Exxon junto a una bandera estadounidense, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Washington, D.C., EEUU, el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Los motivos por los que el combustible tiene un mayor costo en nuestro país que en la Unión Americana

Desde la perspectiva de Alejandro Montufar, CEO de ProIntelligence, la diferencia entre los precios de ambos países responde principalmente al comportamiento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, los márgenes de refinación, el tipo de cambio y las políticas fiscales.

“En Estados Unidos, las restricciones de oferta de destilados han presionado particularmente los precios del diésel, mientras que en México se ha implementado una política de contención mediante estímulos fiscales al IEPS y acuerdos voluntarios de estabilización, con la participación del gobierno federal, Pemex y el sector gasolinero”, dijo Montufar.

PUBLICIDAD

Se dispara el precio del diésel en Estados Unidos

Durante octubre, la depreciación del peso frente al dólar elevó el precio equivalente de los combustibles estadounidenses en moneda nacional. Esto redujo la diferencia de precios de la gasolina regular entre ambos países y amplió la del diésel, cuyo costo resultó mayor en Estados Unidos.

Pech destacó que los impuestos representan 10.47 pesos por cada litro de gasolina regular vendido en México, equivalentes al 44.2 por ciento del precio final. En Estados Unidos, la carga fiscal se estima en 2.55 pesos por litro, el 13.9 por ciento.

Mayor carga fiscal explica la diferencia en el precio final de la gasolina

En contraste, el componente correspondiente al crudo es de 7.19 pesos por litro en México y de 9.19 pesos en Estados Unidos. La refinación representa 4.33 y 3.86 pesos, respectivamente, mientras que la distribución y el margen comercial equivalen a 1.69 y 2.76 pesos.

PUBLICIDAD

La mayor carga fiscal explica así buena parte de la diferencia en el precio final de la gasolina, incluso cuando otros componentes del costo resultan inferiores en México.

“Por tanto, México no tiene la gasolina más cara por el crudo, la distribución o el margen comercial. La diferencia se explica principalmente por la mayor carga fiscal incorporada al precio final”, explicó Pech.

17/04/2022 Logo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una gasolinera. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

Caso contrario ocurre con el diésel, que sí es más barato en México

Contrario a lo que ocurre con la gasolina regular, el diésel sí registró un precio promedio menor en México que en Estados Unidos durante octubre, gracias a las medidas implementadas por el gobierno federal para contener el costo de los combustibles y sus efectos sobre la inflación.

PUBLICIDAD

Según PetroIntelligence, el diésel se vendió en un promedio de 27 pesos por litro en México, frente a 31.38 pesos en Estados Unidos, una diferencia de 13.9 por ciento.

El comportamiento de este combustible resulta relevante por su uso en el transporte de mercancías y pasajeros, así como en distintas actividades industriales.

Impuestos representaron el 16 por ciento del precio final del diésel en nuestro país

En México, los impuestos representaron 16 por ciento del precio final del diésel, una proporción considerablemente inferior al 44.2 por ciento registrado para la gasolina regular, de acuerdo con los datos presentados por los especialistas.

La diferencia entre ambos combustibles responde también a las condiciones internacionales del mercado de destilados, en particular a las restricciones de oferta que presionaron los precios del diésel en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Dado que es un tema de vital importancia para la economía de México, especialistas detallaron que la gasolina es 29 por ciento más cara en nuestro país que en Estados Unidos por los impuestos.