Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, estalla tras recibir cobros excesivos de más de 100 mil pesos en luz y agua

El vocalistaviajó a España y Ciudad de México por compromisos profesionales, un elemento que suma a sus dudas sobre el elevado cobro de energía. (Instagram/ @eduincaz)

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El regreso a casa dejó una sorpresa poco grata para Eduin Caz. Entre vuelos, conciertos y compromisos con Grupo Firme, el cantante revisó dos recibos que sumaban 112 mil pesos.

El vocalista llevó su reclamo a sus redes sociales, donde aseguró que busca entender la situación de cómo se calcularon esos cargos.

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El vocalista de Grupo Firme Caz asegura que pagará los montos señalados sólo si las autoridades confirman que corresponden al consumo real de su vivienda. (Instagram/ @eduincaz)

Eduin dijo que pagará las facturas si se confirma que corresponden al consumo de su domicilio, pero cuestionó que los montos estén tan lejos de lo que suele cubrir.

Eduin Caz investiga un cargo de 100 mil pesos en el servicio de agua

Caz relató que el primer cobro que llamó su atención fue el del servicio de agua. El artista no detalló el período facturado ni exhibió el documento, pero afirmó que el monto ya se encuentra bajo revisión.

El cantante recibió un cargo de 100 mil pesos por agua , una cifra que describió como inesperada. Su intención, según dijo, es conocer primero cómo se calculó el consumo antes de dar por válido el recibo.

El líder de Grupo Firme señaló que pagar no representa el centro de su inconformidad: “Si tengo que pagarlos, se van a pagar” .

Eduin también cuestionó el destino de los recursos cobrados por los servicios públicos: ”Ojalá de verdad lo usaran para arreglar los problemas".

Los viajes de Grupo Firme a España y CDMX por compromisos profesionales motivaron sus dudas sobre la facturación de luz. (Instagram/ @eduincaz)

Por ahora, no hay una explicación oficial sobre el origen del cargo, pero el cantante dejó pendiente el resultado de la revisión que, según explicó, ya inició.

El cantante cuestionó la factura de electricidad pese a tener paneles solares

Mientras buscaba respuestas por el recibo de agua, el cantante aseguró que recibió otra cuenta que aumentó su sorpresa. Esta vez se trató de una factura de electricidad por 12 mil pesos, una cifra que comparó con los importes que suele pagar.

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Caz explicó “tengo tapizada mi casa de paneles solares” y aseguró que esa instalación permite que sus pagos habituales por energía eléctrica se ubiquen apenas entre los 800 y los mil 200 pesos.

El cantante pone en duda el cobro de electricidad por 12 mil pesos debido a que su domicilio cuenta con paneles solares. (Instagram/ @eduincaz)

Aunado a ello, el vocalista también mencionó que permaneció fuera de casa durante parte del periodo reciente. Estuvo en España y después pasó por Ciudad de México debido a compromisos profesionales con Grupo Firme.

Esa ausencia fue otro de los elementos que llevó a Caz a cuestionar el recibo, aunque no precisó las fechas del ciclo de facturación ni afirmó que exista un error comprobado en el cálculo del consumo.

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El reclamo llega tras días de giras, actividad y polémica con Grupo Firme

Los recibos aparecieron después de varios días de actividad pública para Caz. A fines de septiembre, estuvo en Madrid con Grupo Firme como parte de una presentación en España, donde convivió con el arquero Guillermo Ochoa tras el concierto.

En los últimos días, Eduin también defendió a su amigo Ese Pérez durante La Casa de los Famosos México . Antes de la final, pidió a sus seguidores votar por él mediante los canales oficiales.

Tras el cuarto lugar del creador de contenido, el cantante cuestionó el resultado con mensajes publicados en redes, aunque no presentó pruebas de irregularidades en la votación.

El músico también negó haber financiado la participación del Ese Pérez: “Yo no le he invertido ni un peso”, afirmó al responder ante los cuestionamientos sobre un supuesto respaldo económico.

El artista pide el voto de sus seguidores a favor de Ese Pérez en el programa La Casa de los Famosos México. (RS)

Así, entre viajes, conciertos y discusiones públicas, Eduin Caz trasladó ahora su molestia a dos recibos que, según relató, alteraron la rutina de su casa y abrieron una revisión que todavía no tiene respuesta.