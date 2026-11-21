Morena acumula 100 millones de pesos en multas, durante el último año, por afiliación indebida. Crédito: X/ @A_MontielR

Guardar

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sigue afiliando a ciudadanos sin su consentimiento, lo que ha derivado en una nueva multa por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese sentido, Morena sumará 100 millones de pesos en multas en un año por afiliación indebida, luego de que este viernes la Comisión de Quejas de Denuncias del INE le asestó otros 31 millones 126 mil 47 pesos por incorporar a su padrón de militantes a 207 personas sin su permiso.

PUBLICIDAD

Ascienden a 100 millones de pesos las multas impuestas por el INE contra Morena por afiliación indebida

Las más recientes sanciones, se suman a los 70 millones que el partido oficial ya lleva en el periodo de un año.

Otro que fue sancionado por el árbitro electoral, fue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero el aliado de los morenistas solo deberá pagar 178 mil pesos por afiliar a un par de ciudadanos de manera indebida.

Ariadna Montiel visita Chihuahua y se arma trifulca entre la militancia por Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuellar. (Foto: Morena)

INE investiga a personas que habrían entregado documentos falsos

Durante la sesión de hoy, también se revisaron casos de personas que supuestamente entregaron documentos falsos, en los que se afirma que no pertenecen a partidos políticos.

Sobre este caso, a cinco se les perdonó la multa, bajo el argumento de que desconocían ser parte de padrones de partidos, pero eso no evitó que se diera vista a la Secretaría Ejecutiva y al Órgano Interno de Control (OIC).

PUBLICIDAD

Cabe señalar que de un aspirante más sí se comprobó que entregó datos falsos al Instituto, por lo que se aplicará una amonestación pública.

La semana pasada, los partidos sostuvieron una reunión con las y los consejeros electorales a quienes les pidieron revisar el mecanismo de afiliaciones indebidas, pues denunciaron que algunas personas se aprovechan de esa herramienta.

Comisión del INE aprueba anteproyectos por diversas denuncias

Este viernes, en su octava sesión extraordinaria de carácter privado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó 20 anteproyectos de resolución de Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS). Los documentos se turnaron al Consejo General para su revisión.

Simpatizantes y liderazgos de Morena se cerraron las asambleas en defensa de la soberanía en la CDMX. Crédito: X/ @CitlaHM

De ese total, 18 casos corresponden a denuncias por presuntas afiliaciones indebidas y uso no autorizado de datos personales. En 16 de ellos se planteó acreditar la infracción, pues la documentación para demostrar el consentimiento se presentó fuera de plazo, resultó insuficiente o no se aportó.

PUBLICIDAD

Morena debe cancelar registros de afiliación en 24 horas

Las resoluciones propuestas contemplan 209 multas por un total de 31 millones 304 mil 870.16 pesos. Al movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador corresponden 207 sanciones económicas en 14 expedientes, por 31 millones 126 mil 047.48 pesos, mientras que al PVEM se le impondrían dos multas en igual número de asuntos, por 178 mil 822.68 pesos.

En dos de los casos relativos a Morena también se planteó ordenar la cancelación de los registros de afiliación que sigan vigentes, dentro de las 24 horas posteriores a la notificación de la resolución correspondiente.

Presentan denuncias en diferentes entidades del país

Dado que la afiliación sin consentimiento de los ciudadanos es una acción recurrente en Morena, multas previas fueron provocadas por denuncias hechas en el Estado de México, Chiapas, Tlaxcala, Durango, Puebla y Jalisco, principalmente.

PUBLICIDAD

El INE le ha impuesto a Morena varias multas por afiliar personas sin su consentimiento y con dolo. Crédito: X / @PartidoMorenaMx

En la mayoría de los casos, Morena presentó firmas digitalizadas e impresiones a color de la credencial para votar que no correspondían a los ciudadanos y no pudo demostrar que las rubricas eran reales.

Mientras que el pasado mes de octubre, El Sol de México reportó que, en los últimos seis años, Morena es el partido más sancionado por afiliar a personas sin su consentimiento, con mil 641 millones de pesos en multas.

En total, el partido afilió a mil 323 personas mediante falsificación de firmas, mentiras y actuación con dolo y reincidencia.

Parece que en el oficialismo no se pierden las malas mañas, ya que ascienden a 100 millones de pesos las multas impuestas por el INE contra Morena por afiliación indebida.

PUBLICIDAD