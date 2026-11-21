La diputada del PRI exige investigar los hechos ocurridos en el Congreso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tania Larios, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a las autoridades del Congreso capitalino investigar las agresiones ocurridas durante la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

La coordinadora del PRI acusó directamente a la legisladora de Morena, Diana Sánchez Barrios, de haberla agredido dentro del recinto. A través de videos difundidos en sus redes sociales, Tania Larios mostró las presuntas amenazas e intimidaciones que recibió de la diputada morenista.

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La confrontación ocurrió al término de la comparecencia de Alessandra Rojo de la Vega ante el Congreso de la Ciudad de México, donde se abordaron temas relacionados con el presupuesto de la alcaldía Cuauhtémoc. El acto comenzó con retraso y derivó en enfrentamientos afuera y dentro del Palacio Legislativo de Donceles

Tras la sesión, se registraron empujones, gritos y acusaciones entre simpatizantes de la alcaldesa y personas vinculadas con la diputada Diana Sánchez Barrios. En distintos mensajes publicados en Instagram, Tania Larios afirmó que fue víctima directa de una agresión de Sánchez Barrios al interior del Congreso.

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La legisladora del PRI sostuvo que no guardará silencio y pidió esclarecer los hechos registrados durante la sesión de este viernes 20 de noviembre. “En el Congreso de la Ciudad de México, fui víctima de una agresión por parte de Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena”, señaló Tania Larios.

Así abandonó Alessandra Rojo de la Vega comparecencia en el Congreso ante acusaciones de falta de seguridad (@TaniaLariosMX)

“Los capitalinos estamos hartos de la prepotencia, los abusos y las actitudes agresivas de Diana Sánchez Barrios. Hoy fui víctima directa de su violencia y no pienso quedarme callada”, agregó la coordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De igual manera, Tania Larios exigió que Diana Sánchez Barrios responda por sus actos y rechazó que alguna alianza política o protección desde el poder pueda colocar a una persona por encima de la ley. Incluso, responsabilizó políticamente a Morena y al Gobierno de la Ciudad de México ante cualquier hecho posterior relacionado con el incidente de hoy.

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“Ninguna alianza política ni protección desde el poder puede colocarla por encima de la ley. Ante cualquier hecho responsabilizó a Morena y al Gobierno de la Ciudad de México”, manifestó Tania Larios,

En su posicionamiento, la disputada del PRI calificó lo sucedido como un hecho que no debe normalizarse en el Congreso de la Ciudad de México. “No vamos a normalizar un hecho inédito, amenazas, intimidaciones y golpes frente a la ciudadanía, los medios y en el poder legislativo”, expresó al describir el episodio.

Y para concluir, Tania Larios pidió que la policía y la Fiscalía capitalina intervengan para identificar a las personas involucradas, determinar responsabilidades y castigar a quien haya cometido agresiones. “¡Ni violencia ni impunidad!”, subrayó la coordinadora del PRI

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Comparecencia de Alessandra Rojo de la Vega termina entre empujones y acusaciones

Alessandra Rojo de la Vega abandona comparecencia en el Congreso de la CDMX

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, abandonó la comparecencia llevada a cabo en el Congreso de la Ciudad de México tras denunciar agresiones contra vecinos y personas que acudieron a respaldarla.

Sin embargo, en las escalinatas de la sede se enfrentaron simpatizantes de la alcaldesa con integrantes de la comunidad trans y personas encapuchadas que estarían en contra de Alessandra Rojo de la Vega. Personal de resguardo y elementos de seguridad desplegaron un operativo de contención para impedir que la bronca escalara.

Rojo de la Vega sostuvo que personas presuntamente vinculadas con Diana Sánchez Barrios llegaron para intimidar a quienes la acompañaron. Ante las bajas condiciones de seguridad, la alcaldesa decidió retirarse de la mesa de trabajo y suspender la comparecencia.

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Tras el incidente, Alessandra Rojo de la Vega salió del recinto acompañada por Tania Larios. De acuerdo con los videos presentados por la diputada priista, en ese momento Diana Sánchez Barrios se levantó de su asiento y la agredió frente a los asistentes.

Alessandra Rojo de la Vega reporta al menos 25 lesionados tras los hechos ocurridos en el Congreso

Alessandra Rojo de la Vega ofrece un mensaje tras altercado en el Congreso

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, informó que al menos 25 personas resultaron lesionadas este viernes después de lo sucedido en el Congreso de la Ciudad de México entre vecinos, funcionarios y asistentes que la acompañaron a su comparecencia.

Rojo de la Vega acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para respaldar las denuncias y pidió a la fiscal, Bertha Alcalde, que se investiguen los hechos, se identifique a los responsables y se pueda aplicar un castigo ejemplar.

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“Suman a 25 personas ya lesionadas hasta este momento. Vecinas, vecinos, funcionarios. Ya estuve reunida con varios de ellos. Decirles que lo lamento con todo el corazón. Nunca debieron vivir esto”, expresó la alcaldesa de Cuauhtémoc.

“Todo era felicidad, cariño, amor, apoyo y no sabíamos que lo que nos esperaba, era una emboscada de delincuentes. encapuchados, enmascarados. Ya quedó ante los ojos de todo este país”, complementó Alessandra Rojo de la Vega.

Además, la alcaldesa agradeció las muestras de apoyo y solidaridad por lo acontecido en la sede del Poder Legislativo. “Sabemos que les molesta que estemos haciendo bien las cosas, que estemos haciendo el mejor gobierno de esta ciudad, pero con violencia no, con violencia nunca y menos contra la gente por la que estamos aquí, que es las familias de Cuauhtémoc”, indicó.

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Diana Sánchez Barrios niega los señalamientos y denuncia agresiones en su contra

Diana Sánchez Barrios acusa agresiones e insultos transfóbicos

La diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, rechazó las acusaciones de Tania Larios y Alessandra Rojo de la Vega. Ella asegura que también fue víctima de agresiones físicas y verbales antes de ingresar al Congreso de la Ciudad de México.

Alessandra Rojo de la Vega entró al Congreso sin contratiempos. Diez minutos después llegué yo. Me agredieron en las escalinatas y, cuando llegué a la puerta, me negaron la entrada", relató en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Sánchez Barrios atribuyó la acción a presuntos golpeadores contratados por la alcaldesa de Cuauhtémoc y afirmó que presentará acciones legales para que se identifique a los responsables.

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“Eso es lo que denuncio: fue una emboscada. La Mesa Directiva tiene que explicar por qué me dejaron afuera aun después de ver la agresión. Y la alcaldesa sigue debiéndole a Cuauhtémoc respuestas sobre su presupuesto. Exigiremos una investigación que permita identificar a los responsables y esclarecer quiénes financiaron y ordenaron estas agresiones”, advirtió.

Las versiones contrapuestas por Tania Larios, Alessandra Rojo de la Vega y Diana Sánchez Barrios colocan en manos de las autoridades la tarea de analizar videos, testimonios y reportes de seguridad para determinar cómo comenzó la confrontación y quiénes participaron en las agresiones.