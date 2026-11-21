La mercancía se localizaba en dos contenedores marítimos. Crédito: ANAM

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Personal federal confiscó cerca de 18 mil peluches pirata de las caricaturas Pokémon, Hello Kitty, Stitch y Bob Esponja en la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El hallazgo se dio en dos contenedores marítimos localizados en un recinto fiscalizado, antes de que la mercancía pasara por el despacho aduanero correspondiente.

El operativo se realizó durante diligencias ministeriales efectuadas en seguimiento a diversas carpetas de investigación. Participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo personal condujo las labores de desconsolidación de los contenedores.

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En ese proceso se identificaron y separaron 17 mil 958 piezas de peluches que reproducían personajes protegidos por derechos de marca, sin que se acreditara su autenticidad ante la autoridad aduanera.

La detección se dio en ejercicio de las facultades que establece el Reglamento Interior de la ANAM, lo que permitió a las autoridades identificar la mercancía antes de que concluyera el trámite de despacho.

El primer contenedor concentró 8 mil 308 peluches de Stitch y otro personaje sin identificar

En el primer contenedor, las autoridades localizaron 6 mil 188 piezas de un personaje animado extraterrestre, identificado por fotografías oficiales como Stitch, de la película Lilo & Stitch, de Disney. Junto a estas piezas se contabilizaron 2 mil 120 peluches de otro personaje, sin que las imágenes difundidas permitieran precisar a qué marca o producción pertenecía exactamente.

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Contendores donde se encontraban los peluches. Crédito: ANAM

El contenedor permanecía cerrado al momento de la inspección, identificado con una leyenda de altura de 2.9 metros en su estructura exterior. Al abrirse, el interior reveló fardos embalados en bolsas y amarrados con cinchos, método de empaque que dificultaba la identificación visual inmediata del contenido sin una revisión física directa por parte del personal aduanero.

La suma de ambos lotes en este primer cargamento alcanzó las 8 mil 308 piezas, poco menos de la mitad del total asegurado en el operativo conjunto realizado en la terminal portuaria michoacana durante esta diligencia.

El segundo contenedor reunió peluches de Pokémon, Hello Kitty y Bob Esponja entre 9 mil 650 piezas

En el segundo contenedor se identificaron 7 mil 250 peluches de diversos personajes, entre los que las fotografías oficiales distinguieron a Pikachu, de la franquicia de videojuegos japonesa Pokémon. Uno de los ejemplares conservaba todavía la etiqueta de código de barras adherida, sin que se precisara el origen de fabricación del producto decomisado.

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En este mismo contenedor se localizaron 900 piezas de una gatita que las imágenes mostraron con rasgos característicos de Hello Kitty, la mascota de la compañía japonesa Sanrio, con detalles bordados que replicaban el diseño original sin autorización de la marca registrada.

Paquetes con peluches pirata. Crédito: ANAM

El comunicado precisó además mil 500 piezas de una esponja, identificada como Bob Esponja. Las fotografías oficiales revelaron que, dentro de ese mismo lote, había otros personajes de la serie animada, como Don Cangrejo, figura con tenazas y coloración roja que replicaba los rasgos distintivos del personaje original de la caricatura.

Debido a la falta de espacio disponible en el almacén, los peluches permanecieron dentro de los contenedores de origen, bajo guarda y custodia de las autoridades, en espera de que la autoridad ministerial determinara su situación jurídica definitiva.

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Las autoridades no revelaron el país de procedencia de los dos contenedores, los cuales llegaron por barco. Decomisos similares registrados en la misma terminal portuaria del Pacífico mexicano han tenido como origen frecuente embarques provenientes de Asia.

La misma aduana reportó un decomiso de 33 mil artículos falsos 13 días antes

Trece días antes, el 7 de noviembre, las mismas cuatro dependencias habían informado el aseguramiento de 33 mil 97 artículos falsos en la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas, tras la inspección de otros dos contenedores distintos. Uno de ellos procedía de Hong Kong y había sido declarado en los documentos de importación como un cargamento de bolígrafos; ese contenedor arrojó 22 mil 865 artículos falsos.

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Entre la mercancía asegurada había falsificaciones de relojes de lujo. Crédito: ANAM

En el segundo contenedor, cuyo origen no fue precisado por las autoridades en el reporte oficial, se localizaron 132 pares de tenis y 10 mil 100 audífonos también falsificados. La suma de ambos hallazgos completó la cifra total de 33 mil 97 piezas reportada en aquel operativo realizado en la misma terminal portuaria.

Las fotografías oficiales reveladas por la ANAM mostraron falsificaciones de las marcas New Balance, JBL, Bose, Rolex, Nike y Apple. El material fue catalogado como indicio dentro de la carpeta de investigación identificada con el número FED/FECOC/FEIDCOP-MICH/0003740/2026, sin que el reporte oficial precisara la fecha exacta del decomiso para cada contenedor por separado.

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Parte de los audífonos asegurados tras los dos operativos. Crédito: ANAM

La mercancía de aquel operativo quedó asegurada y fue puesta a disposición de la FGR. La autoridad ministerial continuó las diligencias correspondientes para esclarecer el origen del cargamento y la identidad de los responsables del envío, en un proceso similar al que ahora enfrentan los dos contenedores con los peluches pirata asegurados en la misma aduana michoacana.