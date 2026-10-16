Ascienden a 70 millones de pesos las multas impuestas por el INE contra Morena por afiliar personas sin su consentimiento

El INE le ha impuesto a Morena varias multas por afiliar personas sin su consentimiento y con dolo. Crédito: X / @PartidoMorenaMx

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El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene la mala costumbre de afiliar personas en su padrón sin pedir su consentimiento, lo que es una práctica ilegal por la que otros partidos políticos han sido sancionados.

Lo anterior, porque desde octubre del año pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha impuesto 70 millones de pesos en multas al partido oficial por casos probados de afiliar ciudadanos sin su permiso.

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INE multa a Morena con más de 70 millones de pesos por afiliar personas sin su consentimiento

Un caso fue el de Juan Carlos Rodríguez Reciol, quien pudo percatarse que aparecía en el padrón de militantes de Morena en Coahuila, con una fecha de afiliación del 22 de mayo de 2025.

El ciudadano presentó una queja ante ante el INE, y cuando el órgano autónomo solicitó al movimiento las evidencias de afiliación de Rodríguez, Morena no entregó la documentación soporte.

De poco importaron los alegatos del movimiento fundado por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador --que apeló a la presunción de inocencia y argumentó que Rodríguez se había afiliado de manera libre y consentida--, el INE le impuso una multa de 145 mil 271 pesos.

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21 ciudadanos presentaron quejas por su incorporación indebida al partido oficial

Durante la sesión del Consejo General del INE de hoy, los consejeros aprobaron 20 casos similares al de Rodríguez. En todos se acreditó la afiliación indebida de personas en el padrón de Morena.

El monto total de las multas asciende a 39 millones 924 mil pesos. Esta cifra se sumó a sanciones anteriores por 31 millones de pesos.

Ariadna Montiel llama a la unidad en Morena rumbo a la elección 2027: siguen en diálogo con Tatiana Clouthier. (Foto: Morena)

Presentan denuncias desde diferentes estados

Cabe señalar que las denuncias fueron presentadas por ciudadanos del Estado de México, Chiapas, Tlaxcala, Durango, Puebla y Jalisco, principalmente.

En la mayoría de los casos, Morena presentó firmas digitalizadas e impresiones a color de la credencial para votar que no correspondían a los ciudadanos y no pudo demostrar que las firmas eran reales.

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“No es un tema menor, son multas históricas”, dijo Marco Antonio Baños, el representante del partido Somos ante el INE.

Además, denunció que durante las asambleas realizadas por su instituto para conseguir el registro de partido político, Morena actuó reiteradamente en contra de las personas que aparecían con doble afiliación.

Para morenista es “natural” que afilien personas de manera indebida

Posteriormente, el representante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago Rodríguez, contestó a Baños, al afirmar que “no hay ningún sospechosísimo” respecto a las afiliaciones indebidas.

Desde el punto de vista de Santiago Rodríguez , en el “partido político más grande de Latinoamérica en términos de militancia”, resulta “natural que exista un número importante de ciudadanos y ciudadanas que por distintas razones decidan ejercer sus derechos de desafiliación”.

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“No compartimos que se pretenda utilizar el número de procedimientos o la suma de sanciones económicas para construir una narrativa generalizada sobre nuestro partido”, comentó el político.

Taddei habla sobre lo hecho por Morena

En sintonía con lo que aprueba en el Consejo General, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, minimizó lo hecho por Morena, al señalar que “la afiliación indebida no es un asunto exclusivo de una fuerza política, es una práctica que hemos conocido respecto a diversos partidos”.

Para la consejera presidenta del INE, la afiliación de personas sin su consentimiento “no podemos tratarlo como un tema menor”.

Es una práctica recurrente en el morenismo

Una afiliación indebida ocurre cuando un partido político registra a una persona como militante o simpatizante en sus listas oficiales sin su conocimiento ni su consentimiento. El INE castiga a los partidos por esta práctica porque viola el derecho constitucional a la libre asociación y constituye uso ilegal de datos personales.

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Simpatizantes y liderazgos de Morena se cerraron las asambleas en defensa de la soberanía en la CDMX. Crédito: X/ @CitlaHM

Al respecto, El Sol de México reportó que, en los últimos seis años, Morena fue el partido más sancionado por afiliar a personas sin su consentimiento con mil 641 millones de pesos.

En total, afilió a mil 323 personas, por medio de la falsificación de firmas, mentiras y actuación con dolo y reincidencia.

¿Qué derechos tienen las personas afiliadas a un partido político?

De acuerdo con antecedentes legales, el ciudadano no tiene la obligación de probar que no se afilió. Es el partido político el que debe demostrar la veracidad de la afiliación.

El bloque de consejeros electorales afines a Guadalupe Taddei defendió los cambios revocados por el Tribunal Electoral. Crédito: X / @INEMexico

Una vez que el INE determina que el partido afilió a un ciudadano de manera indebida, ordena darlo de baja del padrón en un plazo máximo de diez días. Después, realiza verificaciones periódicas para comprobar que el partido no reincide.

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La Ley General de Partidos Políticos establece que las personas afiliadas a un partido político tienen derecho a participar en asambleas y órganos internos del partido. También pueden intervenir en decisiones de documentos básicos, en la selección de candidaturas y en actividades y procesos internos del partido.

Vaya mala costumbre la que existe en Morena, pues acumulan 70 millones de pesos en multas del INE por afiliar personas sin su consentimiento.