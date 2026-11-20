El subgobernador del Banxico Jonathan Heath consideró que el aumento al salario mínimo no permiten controlar la inflación. Crédito: Bloomberg

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Las constantes alzas al salario mínimo, sobre todo, desde que Morena arribó al poder en 2018, ha sido una de las acciones más aplaudidas por diversos sectores de la sociedad y analistas económicos.

Sin embargo, el subgobernador del Banco de México (Banxico) Jonathan Heath consideró que la actual política de incrementos al salario mínimo, la mayoría de ellos a doble dígito en los últimos ocho años, es un factor determinante que impide la convergencia de la inflación general al objetivo del 3 por ciento.

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Subgobernador del Banxico considera que aumentos al salario mínimo no permiten controlar la inflación

Durante su intervención en la LIV Convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el integrante de la Junta de Gobierno del Banxico sostuvo que uno de los puntos clave para lograr la convergencia de la inflación hacia la meta del Banco Central para el cuarto trimestre de 2027 consiste en romper con la marcada persistencia en los precios del sector servicios.

“Hay una gran cantidad de riesgos para atacar esa persistencia, pero el riesgo principal que tenemos, creo yo, es que hay ciertos factores que están impidiendo que la inflación de servicios pudiera bajar, uno de estos, en mi opinión, es justamente la política de salarios mínimos. La parte de servicios es muy susceptible a los costos laborales más que otros sectores, y la parte que más persistencia representa son los servicios alimenticios”, dijo Heath.

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La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propuso un salario mínimo de 350 pesos diarios. Crédito: Cuartoscuro

Alzas salariales no representan mayor competitividad

Cabe recordar que desde finales de 2018, tanto la administración de Andrés Manuel López Obrador y la actual, que encabeza Claudia Sheinbaum, han aplicado –vía decreto presidencial– incrementos de hasta 22 por ciento anual al salario mínimo.

No obstante, dichos ajustes no necesariamente han ido acompañados de una mayor productividad, lo cual ha derivado en costos adicionales a las empresas y provocado una menor contratación en el sector formal.

“Los aumentos salariales dificultan romper la marcada persistencia en la inflación de los servicios, pues el crecimiento de los salarios reales por encima de su promedio histórico, asociado con los incrementos del salario mínimo, genera presiones estructurales de costos fuera del alcance de la política monetaria”, agregó el subgobernador del Banxico.

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Servicios alimenticios, un verdadero reto para el Banco Central

El subgobernador reconoció que una de las mayores dificultades del Banxico para controlar los precios es la inflación en los servicios de alimentos. Se trata, afirmó, del componente con mayor persistencia dentro del rubro de servicios en general.

“Los servicios alimenticios son justamente los que mayor persistencia están presentando y no lo hemos podido bajar. Siempre está fluctuando entre un 7 por ciento o 8 por ciento. Y pues, de ahí tenemos el problema de que si el salario mínimo sigue aumentando todos los años a doble dígito, pues va a ser muy difícil romper esta persistencia. Entonces, realmente, aquí tenemos un reto sumamente importante”, declaró el funcionario.

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Sector patronal advierte sobre el aumento al salario mínimo 2027. Crédito: X/ @LVN_Noticias

Inflación en los servicios no son comerciables

Heath también detalló que una de las características de la inflación en los servicios es que no son comerciables con el exterior, por lo que su formación de precios casi siempre responde a factores internos de la economía, como los son los incrementos al salario mínimo.

“El nivel de inflación que tenemos ahorita de 4.3 por ciento en los servicios es prácticamente el mismo nivel que teníamos a principios del 2025, entonces, no hemos visto un progreso importante en el componente de los servicios“, comentó el subgobernador.

Heath voto en contra del recorte a la tasa de interés

El pasado 5 de noviembre, Banxico resolvió, por mayoría, bajar 25 puntos base la tasa de referencia, que pasó de 6.50 a 6.25 por ciento. Jonathan Heath, junto con Galia Borja, votaron por mantenerla sin cambios para no debilitar la postura monetaria del Banco Central.

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Mientras que en la más reciente minuta del Banco de México, Heath señaló que la tasa real ex ante del país debe alejarse, y no acercarse, de la zona de neutralidad. Esto, argumentó, evitaría un mayor deterioro de la inflación y de sus expectativas, lo que a su vez podría derivar en un incremento de la tasa de interés nominal.

Además, expuso que la comprensión del diferencial de la tasa objetivo de Banxico respecto a la tasa de fondos federales de la Reserva Federal de Estados Unidos, más allá de sus valores mínimos históricos, no es consistente ante mayores tasas externas y una depreciación cambiaria volátil.

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“De no compensar estos riesgos, el desvanecimiento de posiciones de acarreo y un mayor ajuste en el mercado cambiario empinarán aún más la curva de rendimientos, llevando así a un entorno de mayores tasas en los diferentes plazos de inversión“, concluyó Heath.

Por muchos años se afirmó que el salario mínimo no podía incrementarse porque elevaba la inflación, bueno, parece que en parte eso es cierto, desde el punto de vista del subgobernador del Banxico Jonathan Heath.