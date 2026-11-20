La conductora sostuvo en televisión abierta que existió una intervención premeditada en el sonido para perjudicar a la estrella mexicana. (Especial )

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La conductora Shanik Berman acusó un presunto sabotaje contra la cantante Thalía durante su participación en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México ante 65,000 personas.

La comunicadora aseguró durante la emisión matutina del programa “Hoy” que la intérprete mexicana enfrentó fallas acústicas provocadas de manera intencional durante su dueto con Karol G el 13 de noviembre.

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El señalamiento surgió tras la difusión de videos en plataformas digitales donde asistentes al concierto cuestionaron la sincronía vocal de la artista en el tema “Amor a la mexicana”.

Ambas artistas interpretan a dueto el clásico tema ranchero acompañadas por mariachi y bailarines con sombreros tradicionales de charro. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Shanik Berman denunció alteraciones deliberadas en el sonido del concierto

Berman afirmó frente a las cámaras que existió una intervención directa para perjudicar la presentación de la estrella invitada en la capital del país.

“A Thalía le falló el audio, alguien quería sabotearla. Manipularon el audio de Thalía”, declaró la periodista para justificar los tropiezos sonoros que circularon en grabaciones de redes sociales.

La postura de Berman provocó descontento y burlas entre sus compañeras de transmisión dentro del foro de televisión.

Andrea Legarreta desestimó la acusación de complot y pidió en tono de broma que la producción no invitara a cantar a Berman junto a la colombiana.

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Galilea Montijo acompañó las risas en el estudio al señalar que el público habría desalojado las instalaciones si la periodista subía al escenario a interpretar algún tema musical.

Pese a la insistencia de Berman sobre la supuesta trampa contra la cantante de pop, ninguna de las conductoras respaldó su versión durante el segmento informativo.

Berman afirmó frente a las cámaras que existió una intervención directa para perjudicar la presentación. (Mara Patricia Castañeda / YouTube)

Los asistentes reportaron fallas técnicas en los monitores de retorno

La controversia comenzó tras el recital correspondiente a la primera de tres fechas de la gira internacional “Viajando por el mundo, Tropitour”.

En el entarimado de la alcaldía Iztacalco, ambas artistas cantaron juntas los temas “Amor a la mexicana”, “Piel morena” y “A quién le importa”.

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Diversos espectadores presentes en el inmueble difundieron fragmentos del concierto donde señalaron que la artista mexicana sonaba desfasada de la pista principal.

Algunos asistentes reportaron que el micrófono registraba un molesto efecto de eco durante los coros de las canciones.

Usuarios en redes sociales atribuyeron el incidente al mal funcionamiento de los monitores de audio internos conocidos como in-ear.

Estos dispositivos inalámbricos permiten a los músicos escuchar su propia voz y la pista rítmica en entornos masivos con alta reverberación acústica.

Hasta la fecha, los técnicos de sonido no confirmaron ninguna anomalía dolosa en el equipo utilizado dentro del estadio capitalino.

Diversos espectadores presentes en el inmueble difundieron fragmentos del concierto donde señalaron que la artista mexicana sonaba desfasada de la pista principal. (@thalia/X)

Laura Zapata rechazó los cuestionamientos a la capacidad vocal de su hermana

Ante la oleada de comentarios en internet, la actriz Laura Zapata salió en defensa de su hermana durante un encuentro con reporteros en la capital.

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La intérprete dramática descartó que los señalamientos en redes sociales demeriten la trayectoria artística de su familiar.

“Pues la gente siempre habla, la gente siempre critica. ¿Qué te puedo yo decir?”, respondió Zapata al ser consultada sobre las opiniones del público.

La actriz rechazó de manera enfática que existan dudas fundadas sobre las facultades interpretativas de la estrella pop.

“Pues digo, ella es cantante, ¿no? Claro, cariño”, manifestó la actriz frente a los micrófonos de la prensa.

Zapata reconoció que no presenció el espectáculo en vivo, pero valoró que Karol G haya convocado a la mexicana como referente de su infancia.

“Me da muchísimo gusto. Mira qué padre, ¿no? Imagínate ser reconocida por Karol G”, aseguró la protagonista de melodramas televisivos.

Zapata consideró natural que cualquier cantante decida regresar a los escenarios masivos luego de periodos prolongados de ausencia.

La intérprete de “Piel morena” no pisaba un escenario masivo en la Ciudad de México desde el 18 de octubre de 2016, fecha en que cerró su gira Latina Love Tour ante 10 mil personas en el Auditorio Nacional.

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Desde entonces, la cantante mantuvo una pausa de ocho años en foros capitalinos.

La actriz Laura Zapata salió en defensa de su hermana durante un encuentro con reporteros en la capital. Facebook

Thalía exhibió pruebas de audio y preparación médica antes del recital

Frente a las especulaciones sobre su desempeño, la propia cantante difundió registros de su trabajo previo al recital en el Estadio GNP Seguros.

La vocalista publicó en su perfil de Instagram una serie de fotografías correspondientes a la prueba de sonido realizada horas antes del acceso general.

En las imágenes apareció junto a la cantante colombiana sobre la pasarela principal mientras coordinaban las líneas melódicas de las pistas.

La intérprete mexicana compartió las imágenes de la prueba de sonido ante los señalamientos en redes sociales que acusaban falta de coordinación y escasa preparación para el recital masivo. (Especial )

La estrella mexicana compartió además su preparación física dentro de los camerinos antes de iniciar el espectáculo.

En una de las imágenes, la intérprete posó con una mascarilla nebulizadora diseñada para suministrar vapor templado a las cuerdas vocales.

Este recurso médico buscó contrarrestar el impacto del aire frío y la altitud de Ciudad de México en el aparato respiratorio de la artista.

La aparición de la intérprete inauguró la serie de colaboraciones del Tropitour en la capital mexicana, donde la cantante colombiana sumó a Belinda en su segunda presentación y concluyó el ciclo de recitales con Paulina Rubio ante la multitud en el Estadio GNP Seguros.

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