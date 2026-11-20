Jesús Miguel Jiménez Avendaño, alias “El Chendo”, fue detenido junto con Irving Eduardo Avendaño Zazueta, alias “El Pagador”, el 19 de noviembre en el poblado Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa. Ambos son señalados como líderes de las Fuerzas Especiales Avendaño, también conocidas como “La FEA”.
Tras el arresto de sus dos principales mandos, resurgen distintos corridos que durante años narraron la estructura familiar, los alias y el estilo de vida de la organización, vinculada antes a Los Chapitos y después a la facción de Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa.
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En el mismo operativo fueron detenidos José Antonio “N”, Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis “N”, además del aseguramiento de armamento y drogas en el lugar.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la célula es responsable de 19 homicidios en La Concordia, Chiapas, y de un ataque en Culiacán donde murieron dos menores de edad. Fuentes consultadas por Infobae México señalaron además indicios de que la célula mantendría vínculos con el Cártel de Guasave, comandado por Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, presuntos aliados de Los Mayos en la guerra de facciones.
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Cuatro corridos, interpretados por Edición Especial, Marca Registrada y Los Ejemplares del Rancho, detallan a lo largo de los años el estilo de vida, la jerarquía interna y los vínculos familiares de la célula.
La canción “La Fea” de Edición Especial describió el estilo de vida de la célula antes de la detención
El corrido, lanzado en 2020, mostró a la organización desde el consumo y la ostentación, con la frase “Estilo L.A., pero en Culiacán”, en alusión a Los Ángeles, California, ciudad que aparece también en los corridos dedicados a otro líder, identificado como Jeffrey Avendaño, alias “El Tatuado”. Mencionó vehículos blindados y la inicial “R” como distintivo de la R15, fusil de asalto asociado al grupo.
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La letra vinculó directamente a la célula con el consumo de marihuana en la frase “mientras se pasean, otro va forjando”, y describió el origen de los mandos como hijos de “grandes jefes” y “puros juniors”, en referencia a la cadena de mando encabezada por Juan Avendaño, alias “El Viejo Mayor” o “El 14”, señalado como líder general de las Fuerzas Especiales Avendaño.
El tema cerró con una referencia a la resolución violenta de conflictos internos: “y si hay un problema, traen un equipón”.
Esta es la letra del corrido “La Fea”, interpretado por Edición Especial:
Saben disfrutar y la saben gozar
En cuestión de business saben traficar
Estilo L.A., pero en Culiacán
Gastando billetes siempre los verán
Dentro de un buen carro con el R a un lado
Y en unas blindadas los verán paseando
Mientras se pasean, otro va forjando
Y llegando al depa, prenden el cigarro
No hay preocupación, todo bajo control
Y si hay un problema, ahí está el tostón
Es La Fea
La organización
Es La Fea
Que trae el control
Con ropa bling-bling los verán vestir
Carolina Herrera y su Louboutin
Empezó la fiesta, no se le ve fin
Y a un lugar privado le van a seguir
De los grandes jefes son hijos algunos
Jefes de comandos y otros, puros juniors
Siguen siendo fuertes, hacen bien lo suyo
Grande el apellido y también sus asuntos
No hay preocupación, todo bajo control
Y si hay un problema, traen un equipón
Es La Fea
La organización
Es La Fea
Que trae el control
El corrido de Marca Registrada vinculó a la célula con “los chapitos” y “el jefe Iván”
En este caso, el tema añadió una referencia directa a los mandos que controlaban a la organización antes de su cambio de alianza, con la frase “a la orden de los chapitos, ya lo sabe el jefe Iván”, en alusión a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera y uno de los líderes de Los Chapitos.
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La canción detalló un sistema interno de castigos, “con la tabla se reportan, les damos un escarmiento”, y advirtió consecuencias violentas ante faltas de respeto con la frase “si nos faltan al respeto, se puede descontrolar”.
Mencionó siglas sin desglosarlas, “3 letras van de iniciales”, y cerró con una descripción del reclutamiento de integrantes jóvenes y de la infraestructura de comunicación del grupo.
Esta es la letra del corrido, interpretado por Marca Registrada:
Muy buen equipo el que cargan
Le gustan mucho las armas
Aventada es la plebada
Que radica en Culiacán
Y los hermanos comandan
Son los que traen la manada
Esos no andan con mama***
Mucho les gusta pelear
Muy buen estilo el que portan
Nunca les falta su corta
Se les ve la suela roja
Se distingue al caminar
Y con los que mal se portan
Con la tabla se reportan
Les damos un escarmiento
Y eso si muy bien les va
Saludos a la plebada
Los que Culiacán resguardan
A la orden de los chapitos
Ya lo sabe el jefe Iván
Los números son amigos
También todos los equipos
Siempre a la orden del jefe
Listos para respaldar
3 letras van de iniciales
Y aunque somos serviciales
Si nos faltan al respeto
Se puede descontrolar
Traemos el doble de fila
Siempre bien puestas las pilas
Un cincuentón empotrado
Si pique quieren buscar
Puro chavalo jalado
Son los que hemos reclutado
Con los radios activados
Buena comunicación
Los Ejemplares del Rancho nombraron directamente a la familia Avendaño en su corrido
El tema centró la narrativa en el origen familiar de la célula, con la frase “Hermanos primos y tíos, siempre muy unidos, es la familia Avendaño”, coincidiendo con el apellido que comparten Jesús Miguel Jiménez Avendaño, Irving Eduardo Avendaño Zazueta, Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño y el propio Juan Avendaño, señalado como cabeza de la organización.
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La canción contrastó la imagen pública del grupo con su capacidad violenta, con la frase “así como son tranquilos, cuando se ha ocupado, ellos también son violentos”, y nombró directamente a las “fuerzas especiales” dentro del coro. El corrido describió la actividad económica del grupo sin nombrarla de forma explícita, en alusión al trasiego de drogas, y cerró con una referencia a la palabra empeñada dentro de la organización.
Esta es la letra del corrido, interpretado por Los Ejemplares del Rancho:
Pura gente de trabajo
Que viene de abajo desde muy antaño
Hermanos, primos y tíos
Siempre muy unidos
Es la familia Avendaño
Se han ganado el respeto
Porque han demostrado que son de talento
Así cómo son tranquilos Cuando se ha ocupado
Ellos también son violentos
Tienen fuerzas especiales de profesionales
Están donde sea
Si no conoce a La FEA siga este consejo
Será mejor ni la vea
Dedicados al negocio a veces peligroso, pero generoso
Se gana muy buena lana
Y son cueros de rana
Cuando el viaje es exitoso
Conocen bien el mercado
Porque han trabajado
Desde hace tiempo
Cuando ellos dan su palabra
Son muy efectivos y no le hacen al cuento
Tienen fuerzas especiales de profesionales
Están donde sea
Si no conoce a La FEA siga este consejo
Será mejor ni la vea
“El Tatuado”, de Edición Especial, nombró directamente a Jeffrey Avendaño como integrante de la célula
El corrido, escrito por Arturo Villa Araujo, cantante de la agrupación, identificó a Jeffrey Avendaño con la frase “Y dicen que es Avendaño”, y lo vinculó a la estructura familiar con “Miraba a Juan, mi padre, y a mis tíos en la movida”, en referencia directa a Juan Avendaño.
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La letra mencionó alias internos de otros mandos de la organización, “el jefe 2 y el 5” y “el 20 desde su encierro”. Cerró con la identificación directa del narrador, a quien está dedicado la : “Sí quieren mi nombre exacto, por Jeffrey soy mencionado”, años antes de que la FGR lo imputara formalmente por el delito de secuestro junto con “El Chendo”.
Esta es la letra del corrido “El Tatuado”, interpretado por Edición Especial:
Se rumora de un tatuado
Que está al cien con los menores
Y dicen que es Avendaño
Más no me acuerdo del nombre
Pero si ocupan apoyo
De seguro ahí viene el hombre
El camino lo seguimos
Pues mucha opción no tenía
Miraba a Juan, mi padre
Y a mis tíos en la movida
Y gracias a sus consejos
Fuerte sigue la familia
Yo sé que nunca estoy solo
Pues a mi lado hay gran gente
Unos de ellos mis hermanos
Que por la sangre hacen frente
Con hechos lo demostramos
Como lo hicimos con Eder
Traigo escuela de los viejos
Esos son los meros buenos
El jefe 2 y el 5
Y el 20 desde su encierro
Y aunque no sean como antes
Seguimos aquí en el ruedo
Sí requieren un trabajo
Con mi gente puede haberlo
De nuevo ando reclutando
Para blindarme hasta el pecho
Pues ya son varias las duras
Listas para enfrentamientos
Sí quieren mi nombre exacto
Por Jeffrey soy mencionado
Más no le anden buscando
Porque La FEA está al tanto
Y lo que no les parezca
Pa’ matar no piensan tanto
Decomisos y detenciones previas contra La FEA en Sinaloa
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportó el 30 de octubre de 2024 el aseguramiento de un laboratorio clandestino en el cerro La Mona, en el municipio de Navolato, Sinaloa, atribuido a las Fuerzas Especiales Avendaño.
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En el lugar se decomisaron 35 kilogramos de una sustancia granulada con características de metanfetamina, en un operativo del Ejército Mexicano con apoyo del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) y el CNI.
Este hallazgo demostró que la célula, además de operar como brazo armado dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, mantenía capacidad propia para la producción de droga sintética, con laboratorios identificados tanto en Sinaloa como en Chiapas.
Cabe señalar que “El Chendo”, y José Antonio “N” ya habían sido detenidos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis, Sinaloa, durante un operativo en el que se aseguraron cuatro armas largas, una con aditamento lanzagranadas, además de 232 cartuchos y siete cargadores para rifles de grueso calibre.
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La FGR obtuvo entonces su vinculación a proceso por posesión de armas y cartuchos reservados para las Fuerzas Armadas, pero ambos recuperaron la libertad en cumplimiento de una suspensión provisional antes de ser detenidos nuevamente el 19 de noviembre.
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