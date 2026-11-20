Presunto integrante de La FEA saludando a policías en el 2022. (Captura: Facebook/Ríodoce)

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Jesús Miguel Jiménez Avendaño, alias “El Chendo”, fue detenido junto con Irving Eduardo Avendaño Zazueta, alias “El Pagador”, el 19 de noviembre en el poblado Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa. Ambos son señalados como líderes de las Fuerzas Especiales Avendaño, también conocidas como “La FEA”.

Tras el arresto de sus dos principales mandos, resurgen distintos corridos que durante años narraron la estructura familiar, los alias y el estilo de vida de la organización, vinculada antes a Los Chapitos y después a la facción de Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa.

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Detenidos de La FEA tras operativo en Mocorito. En la fila inferior, de derecha a izquierda, aparecen "El Chendo" y después "El Pagador".(X @OHarfuch)

En el mismo operativo fueron detenidos José Antonio “N”, Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis “N”, además del aseguramiento de armamento y drogas en el lugar.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la célula es responsable de 19 homicidios en La Concordia, Chiapas, y de un ataque en Culiacán donde murieron dos menores de edad. Fuentes consultadas por Infobae México señalaron además indicios de que la célula mantendría vínculos con el Cártel de Guasave, comandado por Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, presuntos aliados de Los Mayos en la guerra de facciones.

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Cuatro corridos, interpretados por Edición Especial, Marca Registrada y Los Ejemplares del Rancho, detallan a lo largo de los años el estilo de vida, la jerarquía interna y los vínculos familiares de la célula.

La canción “La Fea” de Edición Especial describió el estilo de vida de la célula antes de la detención

El corrido, lanzado en 2020, mostró a la organización desde el consumo y la ostentación, con la frase “Estilo L.A., pero en Culiacán”, en alusión a Los Ángeles, California, ciudad que aparece también en los corridos dedicados a otro líder, identificado como Jeffrey Avendaño, alias “El Tatuado”. Mencionó vehículos blindados y la inicial “R” como distintivo de la R15, fusil de asalto asociado al grupo.

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La FEA de Edición Especial es uno de los corridos más famosos de la célula criminal. Crédito: Redes Sociales

La letra vinculó directamente a la célula con el consumo de marihuana en la frase “mientras se pasean, otro va forjando”, y describió el origen de los mandos como hijos de “grandes jefes” y “puros juniors”, en referencia a la cadena de mando encabezada por Juan Avendaño, alias “El Viejo Mayor” o “El 14”, señalado como líder general de las Fuerzas Especiales Avendaño.

El tema cerró con una referencia a la resolución violenta de conflictos internos: “y si hay un problema, traen un equipón”.

Esta es la letra del corrido “La Fea”, interpretado por Edición Especial:

Saben disfrutar y la saben gozar

En cuestión de business saben traficar

Estilo L.A., pero en Culiacán

Gastando billetes siempre los verán

Dentro de un buen carro con el R a un lado

Y en unas blindadas los verán paseando

Mientras se pasean, otro va forjando

Y llegando al depa, prenden el cigarro

No hay preocupación, todo bajo control

Y si hay un problema, ahí está el tostón

Es La Fea

La organización

Es La Fea

Que trae el control

Con ropa bling-bling los verán vestir

Carolina Herrera y su Louboutin

Empezó la fiesta, no se le ve fin

Y a un lugar privado le van a seguir

De los grandes jefes son hijos algunos

Jefes de comandos y otros, puros juniors

Siguen siendo fuertes, hacen bien lo suyo

Grande el apellido y también sus asuntos

No hay preocupación, todo bajo control

Y si hay un problema, traen un equipón

Es La Fea

La organización

Es La Fea

Que trae el control

El corrido de Marca Registrada vinculó a la célula con “los chapitos” y “el jefe Iván”

En este caso, el tema añadió una referencia directa a los mandos que controlaban a la organización antes de su cambio de alianza, con la frase “a la orden de los chapitos, ya lo sabe el jefe Iván”, en alusión a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera y uno de los líderes de Los Chapitos.

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La canción detalló un sistema interno de castigos, “con la tabla se reportan, les damos un escarmiento”, y advirtió consecuencias violentas ante faltas de respeto con la frase “si nos faltan al respeto, se puede descontrolar”.

El Grupo Marca Registrada, encabezado por Fidel Castro. Crédito: Redes Sociales

Mencionó siglas sin desglosarlas, “3 letras van de iniciales”, y cerró con una descripción del reclutamiento de integrantes jóvenes y de la infraestructura de comunicación del grupo.

Esta es la letra del corrido, interpretado por Marca Registrada:

Muy buen equipo el que cargan

Le gustan mucho las armas

Aventada es la plebada

Que radica en Culiacán

Y los hermanos comandan

Son los que traen la manada

Esos no andan con mama***

Mucho les gusta pelear

Muy buen estilo el que portan

Nunca les falta su corta

Se les ve la suela roja

Se distingue al caminar

Y con los que mal se portan

Con la tabla se reportan

Les damos un escarmiento

Y eso si muy bien les va

Saludos a la plebada

Los que Culiacán resguardan

A la orden de los chapitos

Ya lo sabe el jefe Iván

Los números son amigos

También todos los equipos

Siempre a la orden del jefe

Listos para respaldar

3 letras van de iniciales

Y aunque somos serviciales

Si nos faltan al respeto

Se puede descontrolar

Traemos el doble de fila

Siempre bien puestas las pilas

Un cincuentón empotrado

Si pique quieren buscar

Puro chavalo jalado

Son los que hemos reclutado

Con los radios activados

Buena comunicación

Los Ejemplares del Rancho nombraron directamente a la familia Avendaño en su corrido

El tema centró la narrativa en el origen familiar de la célula, con la frase “Hermanos primos y tíos, siempre muy unidos, es la familia Avendaño”, coincidiendo con el apellido que comparten Jesús Miguel Jiménez Avendaño, Irving Eduardo Avendaño Zazueta, Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño y el propio Juan Avendaño, señalado como cabeza de la organización.

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El corrido fue publicado en el año 2020. Crédito: Redes Sociales

La canción contrastó la imagen pública del grupo con su capacidad violenta, con la frase “así como son tranquilos, cuando se ha ocupado, ellos también son violentos”, y nombró directamente a las “fuerzas especiales” dentro del coro. El corrido describió la actividad económica del grupo sin nombrarla de forma explícita, en alusión al trasiego de drogas, y cerró con una referencia a la palabra empeñada dentro de la organización.

Esta es la letra del corrido, interpretado por Los Ejemplares del Rancho:

Pura gente de trabajo

Que viene de abajo desde muy antaño

Hermanos, primos y tíos

Siempre muy unidos

Es la familia Avendaño

Se han ganado el respeto

Porque han demostrado que son de talento

Así cómo son tranquilos Cuando se ha ocupado

Ellos también son violentos

Tienen fuerzas especiales de profesionales

Están donde sea

Si no conoce a La FEA siga este consejo

Será mejor ni la vea

Dedicados al negocio a veces peligroso, pero generoso

Se gana muy buena lana

Y son cueros de rana

Cuando el viaje es exitoso

Conocen bien el mercado

Porque han trabajado

Desde hace tiempo

Cuando ellos dan su palabra

Son muy efectivos y no le hacen al cuento

Tienen fuerzas especiales de profesionales

Están donde sea

Si no conoce a La FEA siga este consejo

Será mejor ni la vea

“El Tatuado”, de Edición Especial, nombró directamente a Jeffrey Avendaño como integrante de la célula

El corrido, escrito por Arturo Villa Araujo, cantante de la agrupación, identificó a Jeffrey Avendaño con la frase “Y dicen que es Avendaño”, y lo vinculó a la estructura familiar con “Miraba a Juan, mi padre, y a mis tíos en la movida”, en referencia directa a Juan Avendaño.

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Portada de "El Tatuado", corrido del grupo Edición Especial. Crédito: Redes Sociales

La letra mencionó alias internos de otros mandos de la organización, “el jefe 2 y el 5” y “el 20 desde su encierro”. Cerró con la identificación directa del narrador, a quien está dedicado la : “Sí quieren mi nombre exacto, por Jeffrey soy mencionado”, años antes de que la FGR lo imputara formalmente por el delito de secuestro junto con “El Chendo”.

Esta es la letra del corrido “El Tatuado”, interpretado por Edición Especial:

Se rumora de un tatuado

Que está al cien con los menores

Y dicen que es Avendaño

Más no me acuerdo del nombre

Pero si ocupan apoyo

De seguro ahí viene el hombre

El camino lo seguimos

Pues mucha opción no tenía

Miraba a Juan, mi padre

Y a mis tíos en la movida

Y gracias a sus consejos

Fuerte sigue la familia

Yo sé que nunca estoy solo

Pues a mi lado hay gran gente

Unos de ellos mis hermanos

Que por la sangre hacen frente

Con hechos lo demostramos

Como lo hicimos con Eder

Traigo escuela de los viejos

Esos son los meros buenos

El jefe 2 y el 5

Y el 20 desde su encierro

Y aunque no sean como antes

Seguimos aquí en el ruedo

Sí requieren un trabajo

Con mi gente puede haberlo

De nuevo ando reclutando

Para blindarme hasta el pecho

Pues ya son varias las duras

Listas para enfrentamientos

Sí quieren mi nombre exacto

Por Jeffrey soy mencionado

Más no le anden buscando

Porque La FEA está al tanto

Y lo que no les parezca

Pa’ matar no piensan tanto

Decomisos y detenciones previas contra La FEA en Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportó el 30 de octubre de 2024 el aseguramiento de un laboratorio clandestino en el cerro La Mona, en el municipio de Navolato, Sinaloa, atribuido a las Fuerzas Especiales Avendaño.

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Narcolaboratorio de La FEA desmantelado en Sinaloa. Crédito: Defensa

En el lugar se decomisaron 35 kilogramos de una sustancia granulada con características de metanfetamina, en un operativo del Ejército Mexicano con apoyo del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) y el CNI.

Este hallazgo demostró que la célula, además de operar como brazo armado dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, mantenía capacidad propia para la producción de droga sintética, con laboratorios identificados tanto en Sinaloa como en Chiapas.

Cabe señalar que “El Chendo”, y José Antonio “N” ya habían sido detenidos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis, Sinaloa, durante un operativo en el que se aseguraron cuatro armas largas, una con aditamento lanzagranadas, además de 232 cartuchos y siete cargadores para rifles de grueso calibre.

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La FGR obtuvo entonces su vinculación a proceso por posesión de armas y cartuchos reservados para las Fuerzas Armadas, pero ambos recuperaron la libertad en cumplimiento de una suspensión provisional antes de ser detenidos nuevamente el 19 de noviembre.