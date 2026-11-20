El apoyo económico va dirigido a menores de edad de 0 a 3 años. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Guardar

El programa Desde la Cuna es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, operado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, que ofrece apoyo económico a familias con niñas y niños pequeños.

El dinero busca ayudar a cubrir gastos relacionados con la primera infancia, como alimentación, cuidados, salud y necesidades básicas del hogar. No es una beca escolar, sino una transferencia destinada a familias con menores de 4 años.

PUBLICIDAD

El Gobierno capitalino también ha anunciado que, a partir de 2027, las familias beneficiarias podrían acceder a vales de MERCOMUNA para adquirir productos vinculados con el cuidado infantil, aunque esto aún no se confirma de manera oficial.

Iniciarán las inscripciones al programa Desde la Cuna en el mes de octubre y recibir apoyo económico (Jovani Pérez/Infobae México)

¿En qué consiste?

Para el ejercicio 2026, entrega:

1.200 pesos cada bimestre .

Hasta 6 ministraciones , es decir, un máximo de 7.200 pesos durante el año .

El apoyo se deposita mediante el instrumento de pago designado por el programa.

Está dirigido a niñas y niños de 0 a 3 años y 10 meses que residan en la Ciudad de México. El programa da prioridad a quienes viven en zonas con índices de desarrollo social bajo o muy bajo.

La información oficial, los procedimientos y los avisos de incorporación se publican en el portal del programa; sin embargo, si tú deseas formar parte e inscribirte para recibir el apoyo el gobierno ha puesto a disposición un número de Whats app al que puedes escribir para recibir orientación el cual es el siguiente: 55 20 30 79 19.

PUBLICIDAD

¿Quién puede solicitarlo?

La inscripción la realiza la madre, el padre, la tutora o el tutor legal de la niña o el niño. Entre los requisitos están:

Tener interés en recibir el apoyo. Llenar la solicitud de incorporación. Que el menor tenga entre 0 y 3 años y 10 meses al momento del registro. Residir en la Ciudad de México. No recibir otro apoyo económico de naturaleza similar.

¿Qué documentos piden?

Generalmente se solicita:

Acta de nacimiento de la niña o el niño.

Identificación oficial de la madre, el padre, la tutora o el tutor.

Comprobante de domicilio en la Ciudad de México, con una antigüedad máxima de 3 meses cuando sea necesario.

CURP, en los casos establecidos por las reglas de operación.

Desde la Cuna

Qué otras ayudas brinda el programa Desde la Cuna además del aporte económico

Además del apoyo de 1.200 pesos bimestrales, el programa Desde la Cuna contempla o se vincula con otras medidas para apoyar a las familias de la Ciudad de México:

Orientación para madres, padres y tutores sobre cuidados y desarrollo durante la primera infancia. Algunas comunicaciones oficiales y reportes recientes también mencionan acompañamiento relacionado con salud y desarrollo infantil.

Vales de MERCOMUNA a partir de 2027. El Gobierno capitalino anunció que las familias beneficiarias podrían recibir hasta 3.000 pesos anuales en vales para comprar alimentos y artículos de cuidado infantil, como pañales, cunas y mobiliario. Esta ayuda todavía corresponde a un anuncio para 2027 , no al apoyo ordinario de 2026.

Acceso futuro a espacios gratuitos de educación inicial y cuidados. El Gobierno de la Ciudad de México trabaja en un Sistema de Educación Inicial con estancias para menores desde 45 días de nacidos hasta 6 años, con atención durante el día y personal especializado en estimulación temprana y crianza positiva. Este esquema se ha presentado como una política complementaria, pero no significa que todas las familias de Desde la Cuna ya tengan una plaza asignada.

En resumen, la ayuda garantizada actualmente por Desde la Cuna es la transferencia económica. La orientación, los vales MERCOMUNA y las estancias infantiles forman parte de acciones complementarias anunciadas por el Gobierno capitalino, con algunos beneficios previstos para 2027.