Detienen a ocho mexicanos ligados a dos narcolaboratorios desmantelados en California. Especial

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La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Bakersfield, junto con la Fuerza de Tareas del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad del Condado de Kern (KC-HIDTA) y otras agencias de las fuerzas del orden, desmanteló dos laboratorios clandestinos de metanfetamina en las localidades de Lancaster y Palmdale, California. El operativo terminó con el arresto de ocho ciudadanos mexicanos vinculados a una organización de narcotráfico.

Según informó la DEA, la organización investigada compraba grandes cantidades de acetona para la fabricación de estupefacientes. La agencia federal señaló que continuará desarticulando la cadena de suministro de drogas peligrosas junto a sus socios de las fuerzas del orden.

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El control vehicular que inició el desenlace

La investigación, que según la Oficina del Sheriff del Condado de Kern (KCSO) venía desarrollándose desde hacía tiempo contra una organización de narcotráfico con base en el sur de California, concluyó el 16 de noviembre con un control de tránsito en el condado de Kern y la ejecución de cuatro órdenes de registro en el condado de Los Ángeles.

Ese día, la KC-HIDTA realizó un control vehicular sobre la autopista Interestatal 5, cerca de Lerdo Highway, en sentido norte. Durante el procedimiento, los agentes hallaron cinco libras de metanfetamina dentro del vehículo.

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El conductor, identificado como Héctor Estrada Hurtado, de 47 años, intentó huir a pie, pero fue capturado de inmediato por agentes de la subestación del Área Norte que brindaban apoyo. Estrada Hurtado y su acompañante, Cecilia Romero Rivera, de 26 años, fueron arrestados en el lugar.

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A partir de ese hallazgo, la fuerza de tareas, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales de la KCSO, trabajó durante la noche y hasta la madrugada en la ejecución de las cuatro órdenes de registro en el condado de Los Ángeles.

Los laboratorios desmantelados y el tercero que no llegó a operar

Los agentes localizaron y desmantelaron laboratorios activos de metanfetamina en la cuadra 5600 de East Avenue T y en la cuadra 37900 de Hastings Street, ambas en Palmdale. Una tercera ubicación bajo control de la organización fue descubierta en la cuadra 16400 de Wells Fargo Avenue, en Lake Los Angeles, donde se impidió que un laboratorio comenzara a operar.

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Detienen a ocho mexicanos ligados a dos narcolaboratorios desmantelados en California. Especial

Los agentes de la DEA y las fuerzas del orden continúan trabajando para desmantelar la cadena de suministro de drogas peligrosas y así reducir su disponibilidad en las comunidades. La agencia remarcó que ese tipo de intervenciones busca frenar el avance de sustancias que impulsan la crisis de las drogas en el país.

La cuarta orden de registro se ejecutó en la cuadra 45000 de Bevington Avenue, en Lancaster. La unidad de respuesta en materiales peligrosos y salud del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles asistió al personal de laboratorio de la fuerza de tareas en el procesamiento y desmantelamiento de los laboratorios clandestinos.

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Lo incautado durante el operativo

Como resultado de la investigación, las autoridades informaron la incautación de 258,9 libras de metanfetamina procesada, 405 libras de metanfetamina en solución líquida, un arma de fuego y varios miles de dólares en efectivo estadounidense.

Las ocho personas arrestadas fueron ingresadas en el Centro de Justicia Lerdo de la Oficina del Sheriff del Condado de Kern, acusadas de numerosos cargos relacionados con narcóticos y conspiración.

Los ocho detenidos

Entre los arrestados figura el propio Estrada Hurtado, originario de Michoacán, México, junto a Romero Rivera, también de Michoacán. Las autoridades identificaron además a José Azael Rodríguez y José Zaet Rodríguez, ambos de 22 años y originarios de la Ciudad de México.

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También fue detenido Mario Ornelas Mora, de 23 años, originario de Zacatecas. La lista de arrestados incluye a Jovani Estrada Cortez, de 19 años, y a Mario Jesús Romero Rocha, de 33 años, ambos procedentes de Morelia, Michoacán.

Detienen a ocho mexicanos ligados a dos narcolaboratorios desmantelados en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Completa el grupo Socorro De Jesús Jiménez Rivera, de 32 años, originaria de Apatzingán, Michoacán. Todos permanecen bajo custodia en el Centro de Justicia Lerdo, donde enfrentan cargos por narcóticos y conspiración derivados de la investigación conjunta entre la DEA, la KC-HIDTA y las demás agencias participantes.

El rol de los socios federales y locales

El operativo contó con la participación de la oficina de la DEA en Bakersfield, la sede central de la agencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina del Sheriff del Condado de Kern y la Patrulla de Caminos de California (CHP), según detalló la cuenta oficial de la DEA en San Francisco.

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La agencia federal reiteró su compromiso con la protección de las comunidades y con la eliminación de las sustancias que, según describió, impulsan la crisis de las drogas en el país.