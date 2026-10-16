Shanik Berman presume “nuevo rostro” en televisión tras ponerse hilos tensores en vivo

Shanik Berman mostró en televisión el cambio en su rostro tras colocarse hilos tensores cosméticos en vivo. (Captura de pantalla )

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La periodista Shanik Berman presume un cambio estético en su rostro durante una transmisión en el matutino “Hoy” tras someterse a la colocación en vivo de hilos tensores adhesivos.

La técnica cosmética genera un efecto visual de levantamiento temporal en las zonas faciales con una duración recomendada de hasta ocho horas.

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El procedimiento cosmético fue ejecutado por el maquillista profesional Alfonso Waithsman, quien acudió al foro para explicar la aplicación de los tensores. La demostración buscó mostrar el funcionamiento de esta herramienta de estiramiento sin intervención médica.

Los especialistas advierten que este accesorio adhesivo no debe confundirse con los procedimientos de hilos tensores clínicos. Estos últimos representan intervenciones dermatológicas o estéticas profesionales que requieren valoración de un especialista en salud.

La técnica cosmética y el uso de adhesivos faciales

Durante la dinámica, el maquillista trabajó en las zonas central e inferior de la cara de la presentadora.

El especialista compartió la manera de generar un levantamiento visual en el área de los párpados, el cuello y la línea de la mandíbula.

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La colocación requiere una limpieza previa de la piel y la selección de tonos de adhesivo similares al color del cutis. Los hilos se sujetan directamente a la piel y cabello de la persona para mantener la tensión necesaria que levanta los tejidos faciales.

El maquillista aplicó pequeños nudos y ajustes de tensión para personalizar el estiramiento. Para ocultar los elementos sintéticos, el especialista utilizó una pequeña cantidad de pegamento para pestañas y ajustó los mechones de cabello sobre los tirantes.

“¡Eso, Shanik! ¿Te digo algo? Tú estás bellísima siempre”, expresó la conductora Tania Rincón al observar el resultado en pantalla. La presentadora añadió entre bromas que su compañera lucía como si tuviera dos décadas menos.

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Alfonso Waithsman y Shanik Berman durante la demostración en vivo de los hilos tensores cosméticos. (Captura de pantalla )

El historial de retoques estéticos de Shanik Berman

La periodista de espectáculos mantiene una postura abierta sobre las intervenciones estéticas a las que se somete para cuidar su imagen pública.

La presentación de los hilos tensores suma un capítulo más a la lista de procedimientos que la conductora comparte de manera explícita con la audiencia televisiva.

En julio de 2024, la comunicadora causó revuelo al realizarse en vivo un perfilado y armonización facial previo a su ingreso a La Casa de los Famosos México. En aquella ocasión, un especialista en medicina vascular le aplicó 19 jeringas de ácido hialurónico en el contorno del maxilar inferior para reestructurar la tensión de la piel.

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Además de los procedimientos faciales, la presentadora confirmó recientemente en una transmisión su decisión de retirarse los implantes mamarios mediante una cirugía de reducción de busto.

Su disposición para mostrar estos procesos en pantalla la posiciona como una de las figuras que aborda el envejecimiento y la estética sin tabúes.

La periodista de espectáculos suele compartir abiertamente las intervenciones y tratamientos estéticos a los que se somete. (Captura de pantalla )

Un truco que nació en la época dorada de Hollywood

Aunque el uso de cintas y tensores adhesivos se volvió tendencia en redes sociales en años recientes, el recurso tiene sus orígenes en los primeros años de la industria cinematográfica internacional. La técnica nació como un secreto de camerino durante la década de 1930.

Figuras del cine clásico como Marlene Dietrich y Joan Crawford utilizaban cintas adhesivas de seda disimuladas entre el cabello para estirar la piel de los pómulos y la mirada antes de salir a cuadro.

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El legendario maquillista Max Factor popularizó el uso de estos tensores invisibles para rejuvenecer a los actores frente a las lentes de alta definición de la época.

Con el paso de las décadas, la industria de los cosméticos perfeccionó los materiales sustituyendo la seda por bandas de silicona transparente de grado médico y adhesivos de alta resistencia, permitiendo que un truco de cine se convirtiera en un accesorio accesible para el público general.

El efecto de elevación en pómulos y mirada mediante adhesivos invisibles nació como un secreto de camerino en el cine clásico. (Captura de pantalla )

Limitaciones médicas y diferencias con tratamientos clínicos

La demostración incluyó advertencias sobre los riesgos de este tipo de recursos cosméticos.

El especialista señaló que la técnica con adhesivos no es recomendable para personas que padecen problemas de coagulación o afecciones cutáneas graves.

Los accesorios están diseñados únicamente para su uso en eventos especiales o sesiones fotográficas. El tiempo de uso continuo no debe exceder el límite fijado por los fabricantes para evitar irritaciones en la epidermis o la tracción excesiva del cuero cabelludo.

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El parche adhesivo externo se fija a la piel cerca de la oreja, a diferencia de los hilos tensores médicos subcutáneos. (Captura de pantalla )

Dermatólogos y cirujanos plásticos han aclarado la diferencia con los hilos tensores médicos, estos últimos están fabricados con materiales biodegradables como la polidioxanona y se introducen debajo de la piel mediante cánulas para estimular la producción natural de colágeno a largo plazo.

Por el contrario, los tirantes adhesivos empleados en la transmisión televisiva funcionan como un recurso de maquillaje externo. Su retiro se realiza de forma manual al finalizar la jornada sin dejar efectos permanentes en la estructura facial.

La presentadora Shanik Berman reaccionó con humor ante las cámaras al cuestionar a sus compañeros si el efecto generaba una apariencia más joven. La demostración terminó con una serie de recomendaciones sobre el retiro adecuado de los parches para evitar daños en la piel.

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