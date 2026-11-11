Fátima Bosch responde a supuestos favoritismos para Miss Universe 2026 y se alista para entregar la corona a su sucesora María Vargas

La representante jalisciense buscará conquistar el certamen frente a delegadas de otras naciones, luego de obtener el título nacional en Los Cabos el 29 de agosto. (Redes Sociales)

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La corona de Fátima Bosch comienza a recorrer sus últimos días de reinado entre emotivas despedidas, rumores y la llegada de María Vargas a Puerto Rico.

Rodeada de cuestionamientos, la mexicana negó haber elegido candidatas favoritas para Miss Universe 2026, mientras la representante nacional inicia la concentración previa a una final que marcará el relevo internacional.

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María Vargas llegó a Puerto Rico para iniciar la concentración tras demoras en sus vuelos y el extravío temporal de su equipaje. (Instagram/ @mariavargas.n)

El mensaje llega cuando la sucesora ya se alista para representar a México en el certamen y Bosch prepara el cierre de su reinado internacional.

La gala del 24 de noviembre no sólo definirá a una nueva ganadora: también podría reunir a ambas mexicanas en el momento en que la tabasqueña entregue la corona.

El supuesto top de Miss Universe 2026 llevó a Fátima Bosch a responder

El rumor comenzó a circular en redes sociales con una supuesta lista de concursantes que contarían con el respaldo de la reina mexicana. Fátima decidió responder ante la difusión de publicaciones que le atribuían preferencias rumbo a la nueva edición del certamen.

Fátima Bosch aseguró que no ha publicado un top de candidatas ni ha participado en transmisiones para elegir a quienes considera con mayores posibilidades de ganar.

La mexicana explicó que todavía no conoce a todas las representantes que participan en la competencia, por lo que no tendría elementos para hacer una selección pública.

Bosch sostuvo que su posición como Miss Universo 2025 le exige mantener una postura de respeto hacia cada una de las concursantes que busca la corona.

La reina que está por retirarse recordó que detrás de cada banda hay preparación, trabajo y metas personales, por lo que rechazó por completo alimentar comparaciones entre las delegadas.

Fátima Bosch negó la difusión de una lista de candidatas favoritas para Miss Universe 2026. (Instagram/ @fatimaboschfdz)

El mensaje también buscó poner un límite a los contenidos que se difunden sin una confirmación directa. Fátima Bosch pidió a sus seguidores revisar sus cuentas oficiales antes de dar por válida cualquier información relacionada con su papel dentro de Miss Universe.

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De esta manera, a días de cerrar su reinado, la tabasqueña optó por dejar claro que su lugar no está en las especulaciones, sino en el respaldo parejo a las mujeres que buscan ocupar la corona.

María Vargas inicia la concentración en Puerto Rico con la corona de México en la mira

Mientras Bosch aclaró la versión que circuló en redes, María Vargas ya se encuentra en Puerto Rico para representar a México. La jalisciense llegó a San Juan en medio de retrasos de vuelos y el extravío temporal de parte de su equipaje.

Vargas viajó con 11 maletas y una despedida acompañada por mariachis y bailarines de folclor, con la intención de llevar referencias del país a las actividades del certamen.

La representante mexicana reconoció que las listas de favoritas pueden generar ansiedad o confusión entre las concursantes, pero afirmó que prefiere concentrarse en el trabajo realizado antes de la competencia.

La jalisciense ha dicho que quiere que el público conozca al país a través de su experiencia, sus raíces y su preparación , más allá de las publicaciones que circulan en plataformas digitales.

María Vargas recibió la corona de Miss Universe México 2026 de manos de Fátima Bosch durante la final nacional celebrada en Los Cabos el 29 de agosto.

María Vargas recibió la corona de Miss Universe México el 29 de agosto durante la final nacional en Los Cabos, otorgada por la reina tabasqueña.

Para la nueva representante mexicana, la despedida de Fátima también funciona como punto de partida. La jalisciense reconoce en la tabasqueña a una reina que abrió camino y busca llevar esa estafeta a Puerto Rico con un mensaje de disciplina, cercanía entre mujeres y las oportunidades para las nuevas generaciones.

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La final de Miss Universe marcará la última pasarela en el reinado internacional de Fátima Bosch

La despedida de Fátima Bosch tendrá dos momentos distintos. La tabasqueña ya entregó la corona nacional a María Vargas, pero todavía conserva el título internacional que obtuvo en 2025 y que pondrá en juego durante la final en Puerto Rico.

La gala de Miss Universe 2026 está prevista para el martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan .

Antes de la coronación, el programa contempla un desfile de trajes nacionales el 21 de noviembre y la competencia preliminar un día después.

Bosch cerraría su reinado con la última pasarela como Miss Universo antes de colocar la corona a la ganadora de la edición 75 .

Vargas no sucede automáticamente a Bosch en el título internacional: la jalisciense compite por esa posibilidad frente a delegadas de otras naciones.

Fátima Bosch culminará su reinado como Miss Universo 2025 con la entrega del título a la vencedora de la edición 75. (Crédito especial: Instagram/ @fatimaboschfdz)

Así, la imagen de ambas mexicanas concentrará buena parte de los reflectores en la final de San Juan. Una llegará a la pasarela para despedirse de la corona; la otra buscará que esa misma noche vuelva a quedarse en México.