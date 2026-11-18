Rosa Icela Rodríguez expone una cronología de reformas y etapas operativas vinculadas a Talleres Gráficos de México. Foto: Presidencia

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El Gobierno de México publicará este miércoles un decreto para reforzar a Talleres Gráficos de México, ampliar su Junta de Gobierno y establecer controles de transparencia para la contratación de proveedores. La medida forma parte de una primera fase que concluirá en junio de 2027.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó en la conferencia matutina que la segunda fase, prevista entre julio de 2027 y 2030, contempla presentar una iniciativa para crear una ley de la Imprenta Nacional de México y modificar la legislación electoral.

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El objetivo será que la documentación y los materiales electorales, así como los documentos de seguridad del Estado, sean producidos por entes públicos bajo especificaciones y controles de calidad del Instituto Nacional Electoral (INE).

El decreto amplía la Junta de Gobierno de Talleres Gráficos

Rodríguez informó que el decreto sustituirá el marco vigente desde 1999 y modificará la estructura de Talleres Gráficos de México, organismo público descentralizado sectorizado en la Secretaría de Gobernación.

La Junta de Gobierno pasará de cuatro a siete integrantes. Estará encabezada por la persona titular de la Secretaría de Gobernación e incluirá representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

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A ellos se sumarán tres consejeros independientes, designados a propuesta de instituciones de educación superior:

Ángel Eustorgio Rivera González , profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional.

Raúl Juan Contreras Bustamante , académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Josefina Cortés Campos, decana de la región Ciudad de México de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

La funcionaria señaló que la Junta podrá invitar a sus sesiones a representantes de instituciones electorales y responsables de auditorías. El cambio busca incorporar vigilancia externa en las decisiones del organismo.

La nueva directora general de Talleres Gráficos será Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, licenciada en Sociología, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Yáñez Rivas ingresó a Talleres Gráficos en diciembre de 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos. Entre sus tareas estuvieron la gestión de certificaciones ISO, la planeación institucional y la sistematización de documentación.

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El Gobierno abrirá contratos, proveedores y auditorías de Talleres Gráficos

El decreto ordenará crear un padrón público de contratistas y proveedores. Las empresas deberán acreditar capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para participar en contrataciones relacionadas con la impresión de documentos oficiales y materiales electorales.

Rodríguez dijo que también habrá un registro público, con datos abiertos, de los contratos y convenios celebrados por Talleres Gráficos, las órdenes de producción y los procesos de ejecución.

Las disposiciones anunciadas incluyen:

Solicitar una auditoría anual voluntaria a la Auditoría Superior de la Federación .

Excluir a empresas con impedimentos legales o sin capacidad para cumplir los contratos.

Prohibir la contratación de compañías sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio.

Exigir que las adquisiciones se sujeten a la normatividad y a procedimientos de licitación pública nacional o internacional.

Impedir que la persona titular de la Dirección General tenga conflictos de interés o haya sido representante, socio o empleado de proveedores de materiales electorales durante los cinco años previos.

La secretaria de Gobernación afirmó que las tarifas deberán contar con la autorización de la Junta de Gobierno y buscarán homologarse con los precios aplicados por el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

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La reforma electoral propuesta busca que el Estado imprima todas las boletas

La primera etapa del plan abarcará desde este miércoles hasta junio de 2027. En ese lapso, el Gobierno prevé fortalecer las capacidades de Talleres Gráficos y celebrar convenios con el INE y los Oples para producir documentación electoral.

La segunda fase comenzará en julio de 2027 y terminará en 2030. El Gobierno buscará impulsar una ley de la Imprenta Nacional de México que otorgue un mandato exclusivo a entidades públicas para fabricar documentación electoral, materiales de seguridad e impresos oficiales prioritarios.

La propuesta también considera una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer que la documentación y los materiales de las elecciones sean elaborados por organismos públicos, bajo las especificaciones y el control de calidad del INE.

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Actualmente, ese esquema no es obligatorio en todos los estados. Según los datos presentados por Rodríguez, el 59% de los Oples no imprimió sus boletas en Talleres Gráficos durante 2024.

En ese año, 19 organismos electorales locales contrataron a talleres privados mediante licitación o adjudicación directa, mientras que 13 realizaron la impresión de sus boletas con Talleres Gráficos.

La funcionaria expuso que el organismo produjo 317 millones de boletas para las elecciones federales de 2024 y 602 millones en 2025. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, fabricó 349.833 aplicadores de líquido indeleble en 2024.

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El plan incluye compras consolidadas y reutilización de urnas

La estrategia presentada por Gobernación propone una compra consolidada para el INE y los Oples, con un catálogo único de materiales. La intención es fijar las mismas especificaciones, rangos de precios y criterios de calidad en todo el país.

También se plantea crear un almacén nacional para recuperar, reparar y reutilizar urnas, canceles y otros materiales electorales entre una elección y otra.

El programa prevé alianzas con centros de investigación e instituciones educativas para desarrollar, certificar y controlar la calidad de los insumos. Talleres Gráficos también buscará consolidar la impresión de formatos, actas, títulos y gacetas de la administración pública federal.

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