La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por el secretario de Economía Marcelo Ebrard y miembros de su delegación, ofrece declaraciones ante la prensa. Durante su intervención, confirma haber solicitado al presidente de China, Xi Jinping, la entrega de un panda destinado al Zoológico de Chapultepec como símbolo de la relación bilateral entre ambos países.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que planteó al presidente de China, Xi Jinping, la petición de un oso panda para el Zoológico de Chapultepec. La solicitud se hizo durante la reunión bilateral de este martes 17 de noviembre. Hasta el momento, no se ha anunciado una respuesta oficial de Xi Jinping sobre el posible envío de un ejemplar.

¿Qué dijo la presidenta sobre la petición?

La solicitud de Sheinbaum a Xi Jinping de un ejemplar para el Zoológico de Chapultepec reaviva una tradición diplomática de medio siglo y pone en evidencia los matices no comerciales de la relación bilateral entre ambas naciones. EFE/Mario Guzmán

Al concluir el encuentro, la mandataria detalló los temas tratados y, al abordar el turismo, mencionó la solicitud. Según sus palabras, “le pedimos también un panda para el zoológico de Chapultepec”.

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Sheinbaum ubicó la petición en el marco del aniversario de la relación bilateral: se conmemorarán 55 años de relaciones diplomáticas entre México y China en 2027. Calificó la reunión como “muy cordial”, “muy franca” y “muy grata”.

Los otros temas de la reunión

De acuerdo con la presidenta, la conversación incluyó:

Cooperación científica, académica y ambiental.

Trenes : China participa en el desarrollo de parte de los trenes que se construyen en México.

Vehículos, agricultura y salud , con interés mexicano en los hospitales inteligentes .

Exportaciones : aumentar las ventas de productos mexicanos a China, “desde el aguacate hasta el tequila”.

Relación con Estados Unidos: dijo que el tema “se tocó” y que México actuará siempre en su propio beneficio. Añadió que Xi no hizo un planteamiento en particular.

Antes del viaje, Sheinbaum adelantó que el comercio no sería el tema central de la conversación. La reunión se da en paralelo a las conversaciones de México con Estados Unidos para la revisión del T-MEC.

Contexto: la visita a Shenzhen

El primer acercamiento de la mandataria al gigante asiático desde su llegada al poder ocurre en un momento de tensión arancelaria y en medio de una estrategia para atraer capitales que reactive la producción nacional (Gobierno de México)

Es la primera visita de Sheinbaum a China desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024, y la primera de un mandatario mexicano al país asiático desde 2017. La mandataria participa en la cumbre de la APEC, que se realiza el 18 y 19 de noviembre. En el foro empresarial presentó el Plan México, con el que su Gobierno busca atraer inversiones y aumentar la producción nacional.

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El encuentro también ocurre tras el aumento de aranceles mexicanos en ciertos sectores a países sin tratado de libre comercio, entre ellos China.

Xin Xin, la última panda de Chapultepec

La única panda gigante no propiedad de Beijing vive sus últimos años sin descendencia en Chapultepec, y la gestión presidencial ante Xi Jinping revela la urgencia de preservar un vínculo histórico antes de que se extinga. REUTERS/Toya Sarno Jordan

El Zoológico de Chapultepec alberga al único panda gigante conocido que no es propiedad de Pekín: Xin Xin, de 36 años. Es la última descendiente de la línea de pandas nacida en México.

La historia comenzó en 1975. El 10 de septiembre de ese año, China regaló a México una pareja de pandas gigantes, Pe Pe y Ying Ying, en un gesto conocido como “diplomacia panda”. Xin Xin y Shuan Shuan son consideradas mexicanas por descender de ejemplares llegados antes de que Pekín cambiara su política.

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El último nacimiento en el zoológico ocurrió en 1990. Con Xin Xin sin descendencia, especialistas y medios han advertido que el ciclo del linaje mexicano podría cerrarse.

Por qué obtener un panda no es sencillo

La primera visita de la mandataria mexicana a China desde que tomó posesión combinó asuntos de cooperación económica, trenes y exportaciones agrícolas con un gesto de carácter simbólico que ilustra la complejidad de la relación bilateral. (X/@ZoologicosCDMX)

Desde 1984, China solo presta ejemplares por periodos cortos, a cambio de un pago destinado a la conservación de los pandas en estado silvestre. Los préstamos son de entre 10 y 15 años, con un costo de un millón de dólares anuales.

En 2025, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pidió públicamente al embajador chino en México, Chen Daojiang, que el gobierno de China renovara la presencia de pandas en el país. La titular de la Sedema, Julia Álvarez Icaza, indicó entonces que ya no es posible reproducir pandas fuera de China, y Brugada dijo que se revisaría la continuidad del programa.

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Qué sigue

La petición de Sheinbaum se suma a las gestiones previas del Gobierno capitalino. Falta conocer si el Gobierno chino responderá, bajo qué esquema (préstamo con pago de conservación u otro) y en qué plazos. Sheinbaum también tiene previstas otras reuniones bilaterales en el marco de la APEC.