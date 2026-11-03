México

Kenya López Rabadán y diputada de Morena se enfrentan a gritos en San Lázaro: “Ponte a trabajar”

Las legisladoras protagonizaron un intercambio de acusaciones en la Cámara de Diputados que incluyó referencias a Guadalupe Taddei y cuestionamientos sobre sus respectivas trayectorias

Kenia López Rabadán y Vianey García protagonizaron un nuevo enfrentamiento verbal en la Cámara de Diputados.
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Las diputadas Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN), y Vianey García, de Morena, protagonizaron un enfrentamiento verbal durante una sesión de la Cámara de Diputados, donde intercambiaron acusaciones sobre corrupción, trayectoria política y el respaldo a los programas sociales.

La discusión ocurrió después de que García cuestionara a integrantes de la oposición por sus señalamientos sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) y defendiera la necesidad de investigar presuntos actos de corrupción relacionados con el organismo.

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Durante su intervención, la legisladora morenista también hizo referencia a López Rabadán, a quien reclamó una apuesta que ambas habían acordado previamente sobre las votaciones de los programas sociales.

Kenia López Rabadán y Vianey García protagonizaron un nuevo enfrentamiento verbal en San Lázaro.
Kenia López Rabadán y Vianey García protagonizaron un nuevo enfrentamiento verbal en San Lázaro.

Kenia López Rabadán llama mentirosa a Vianey García

Al responder por alusiones, Kenia López Rabadán rechazó las afirmaciones de la diputada de Morena y aseguró que siempre ha votado a favor de los programas sociales, por lo que invitó a revisar los registros de las votaciones en la Cámara.

La panista también acusó a García de modificar videos para respaldar sus señalamientos y cuestionó que no fuera ampliamente reconocida por su trabajo legislativo.

“¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vianey. Mire, diputada Vianey García, póngase a trabajar para que la gente la reconozca. Póngase a trabajar”, expresó desde la tribuna.

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Kenia López Rabadán arremetió contra Vianey García y le pidió trabajar para que la ciudadanía la reconozca..
Kenia López Rabadán arremetió contra Vianey García y le pidió trabajar para que la ciudadanía la reconozca..

En el mismo intercambio, López Rabadán comparó a la legisladora morenista con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, al acusarla de mentir y utilizar el poder del Estado para presentar afirmaciones falsas.

La diputada panista también le pidió dejar de defender a quienes calificó como corruptos.

Vianey García defiende su trayectoria y rechaza las críticas

La respuesta de García llegó después de que la diputada del PAN concluyera su intervención. La morenista defendió su trayectoria electoral y aseguró que obtuvo su curul mediante el voto ciudadano, sin recurrir a una candidatura plurinominal.

“Soy Vianey García. A mí nadie me ha regalado una plurinominal desde la cúpula del poder. Cada elección que yo he jugado, me la he ganado”, sostuvo.

La legisladora también señaló que continuaría cuestionando a la oposición desde el Congreso y calificó a sus integrantes como antidemocráticos e hipócritas.

Vianey García respondió a Kenia López Rabadán y defendió que obtuvo su diputación mediante el voto ciudadano.
Vianey García respondió a Kenia López Rabadán y defendió que obtuvo su diputación mediante el voto ciudadano.

Entre los principales puntos del enfrentamiento estuvieron:

  • Programas sociales: López Rabadán negó haber votado en contra de estos apoyos.
  • Trayectoria electoral: García defendió que ha ganado sus elecciones mediante el voto directo.
  • INE: Ambas hicieron referencias a las acusaciones de corrupción relacionadas con el organismo electoral.
  • Guadalupe Taddei: La panista comparó a García con la expresidenta del instituto.
  • La apuesta: La morenista reclamó a López Rabadán el cumplimiento del desafío que habían acordado anteriormente.

Lilia Aguilar interviene y cuestiona a la panista

El intercambio también involucró a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, quien intervino para respaldar a García y cuestionó la manera en que López Rabadán se dirigió a su compañera.

Lilia Aguilar Gil “El país está en llamas”: así fue el discurso de diputada del PT que desató burlas de la oposición
Lilia Aguilar salió en defensa de Vianey García y cuestionó los reclamos de Kenia López Rabadán. (Foto: Facebook/Lilia Aguilar)

Aguilar retomó los señalamientos sobre el INE y afirmó que también debían investigarse los presuntos actos relacionados con las elecciones presidenciales de 2006. En ese contexto, mencionó al expresidente Felipe Calderón, a Vicente Fox y al entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

La legisladora petista sostuvo que las investigaciones sobre la probidad de las autoridades electorales debían incluir los cuestionamientos históricos sobre aquellos comicios.

Posteriormente, García volvió a tomar la palabra y reiteró que su representación legislativa era resultado del respaldo ciudadano.

López Rabadán respondió una vez más y aseguró que la morenista era recordada por sus declaraciones, a las que calificó de mentiras. También defendió su actuación cuando presidió la Cámara de Diputados y afirmó que nunca impidió a otros legisladores expresar sus posiciones.

El enfrentamiento entre las diputadas comenzó en septiembre

La confrontación entre ambas legisladoras no comenzó en San Lázaro. Sus diferencias se hicieron públicas a finales de septiembre de 2026, durante una mesa de debate político televisada en la que también participó la priista Carolina Viggiano.

La tensa discusión ocurrió en una de las mesas de opinión, donde se debatía el balance de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum | Crédito: X / @vianeygarciar_
La tensa discusión ocurrió en una de las mesas de opinión, donde se debatía el balance de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum | Crédito: X / @vianeygarciar_

En aquella discusión, Vianey García acusó a López Rabadán y al PAN de votar en contra de recursos destinados a programas sociales, becas y pensiones.

La panista rechazó los señalamientos y aseguró que sus registros legislativos demostraban que había respaldado esos apoyos.

Incluso planteó una apuesta a García: si se comprobaba que había mentido sobre sus votaciones, ofrecería un mes de su sueldo o renunciaría a su cargo.

Por su parte, la diputada de Morena sostuvo que las votaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación demostraban los rechazos de la oposición y pidió a López Rabadán cumplir con el desafío. También afirmó que destinaría los recursos de la apuesta a una acción en su distrito.

La disputa volvió a aparecer durante la sesión en San Lázaro, donde las legisladoras retomaron sus diferencias y ampliaron los señalamientos a temas como la representación política, el INE y la corrupción.

En otro intercambio relacionado con la discusión, García también lanzó un mensaje a Citlalli Hernández, a quien invitó a participar directamente en un debate y cuestionó por su intervención en la selección de candidaturas.

La morenista defendió que había obtenido su representación mediante el voto y aseguró que la Cuarta Transformación buscaría mantener sus triunfos electorales en 2027.

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