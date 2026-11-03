Kenya López Rabadán y diputada de Morena se enfrentan a gritos en San Lázaro: “Ponte a trabajar”

Kenia López Rabadán y Vianey García protagonizaron un nuevo enfrentamiento verbal en la Cámara de Diputados.

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Las diputadas Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN), y Vianey García, de Morena, protagonizaron un enfrentamiento verbal durante una sesión de la Cámara de Diputados, donde intercambiaron acusaciones sobre corrupción, trayectoria política y el respaldo a los programas sociales.

La discusión ocurrió después de que García cuestionara a integrantes de la oposición por sus señalamientos sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) y defendiera la necesidad de investigar presuntos actos de corrupción relacionados con el organismo.

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Durante su intervención, la legisladora morenista también hizo referencia a López Rabadán, a quien reclamó una apuesta que ambas habían acordado previamente sobre las votaciones de los programas sociales.

Kenia López Rabadán y Vianey García protagonizaron un nuevo enfrentamiento verbal en San Lázaro.

Kenia López Rabadán llama mentirosa a Vianey García

Al responder por alusiones, Kenia López Rabadán rechazó las afirmaciones de la diputada de Morena y aseguró que siempre ha votado a favor de los programas sociales, por lo que invitó a revisar los registros de las votaciones en la Cámara.

La panista también acusó a García de modificar videos para respaldar sus señalamientos y cuestionó que no fuera ampliamente reconocida por su trabajo legislativo.

“¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vianey. Mire, diputada Vianey García, póngase a trabajar para que la gente la reconozca. Póngase a trabajar”, expresó desde la tribuna.

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Kenia López Rabadán arremetió contra Vianey García y le pidió trabajar para que la ciudadanía la reconozca..

En el mismo intercambio, López Rabadán comparó a la legisladora morenista con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, al acusarla de mentir y utilizar el poder del Estado para presentar afirmaciones falsas.

La diputada panista también le pidió dejar de defender a quienes calificó como corruptos.

Vianey García defiende su trayectoria y rechaza las críticas

La respuesta de García llegó después de que la diputada del PAN concluyera su intervención. La morenista defendió su trayectoria electoral y aseguró que obtuvo su curul mediante el voto ciudadano, sin recurrir a una candidatura plurinominal.

“Soy Vianey García. A mí nadie me ha regalado una plurinominal desde la cúpula del poder. Cada elección que yo he jugado, me la he ganado”, sostuvo.

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La legisladora también señaló que continuaría cuestionando a la oposición desde el Congreso y calificó a sus integrantes como antidemocráticos e hipócritas.

Vianey García respondió a Kenia López Rabadán y defendió que obtuvo su diputación mediante el voto ciudadano.

Entre los principales puntos del enfrentamiento estuvieron:

Programas sociales : López Rabadán negó haber votado en contra de estos apoyos.

Trayectoria electoral : García defendió que ha ganado sus elecciones mediante el voto directo.

INE : Ambas hicieron referencias a las acusaciones de corrupción relacionadas con el organismo electoral.

Guadalupe Taddei : La panista comparó a García con la expresidenta del instituto.

La apuesta: La morenista reclamó a López Rabadán el cumplimiento del desafío que habían acordado anteriormente.

Lilia Aguilar interviene y cuestiona a la panista

El intercambio también involucró a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, quien intervino para respaldar a García y cuestionó la manera en que López Rabadán se dirigió a su compañera.

Lilia Aguilar salió en defensa de Vianey García y cuestionó los reclamos de Kenia López Rabadán. (Foto: Facebook/Lilia Aguilar)

Aguilar retomó los señalamientos sobre el INE y afirmó que también debían investigarse los presuntos actos relacionados con las elecciones presidenciales de 2006. En ese contexto, mencionó al expresidente Felipe Calderón, a Vicente Fox y al entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

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La legisladora petista sostuvo que las investigaciones sobre la probidad de las autoridades electorales debían incluir los cuestionamientos históricos sobre aquellos comicios.

Posteriormente, García volvió a tomar la palabra y reiteró que su representación legislativa era resultado del respaldo ciudadano.

López Rabadán respondió una vez más y aseguró que la morenista era recordada por sus declaraciones, a las que calificó de mentiras. También defendió su actuación cuando presidió la Cámara de Diputados y afirmó que nunca impidió a otros legisladores expresar sus posiciones.

El enfrentamiento entre las diputadas comenzó en septiembre

La confrontación entre ambas legisladoras no comenzó en San Lázaro. Sus diferencias se hicieron públicas a finales de septiembre de 2026, durante una mesa de debate político televisada en la que también participó la priista Carolina Viggiano.

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La tensa discusión ocurrió en una de las mesas de opinión, donde se debatía el balance de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum | Crédito: X / @vianeygarciar_

En aquella discusión, Vianey García acusó a López Rabadán y al PAN de votar en contra de recursos destinados a programas sociales, becas y pensiones.

La panista rechazó los señalamientos y aseguró que sus registros legislativos demostraban que había respaldado esos apoyos.

Incluso planteó una apuesta a García: si se comprobaba que había mentido sobre sus votaciones, ofrecería un mes de su sueldo o renunciaría a su cargo.

Por su parte, la diputada de Morena sostuvo que las votaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación demostraban los rechazos de la oposición y pidió a López Rabadán cumplir con el desafío. También afirmó que destinaría los recursos de la apuesta a una acción en su distrito.

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La disputa volvió a aparecer durante la sesión en San Lázaro, donde las legisladoras retomaron sus diferencias y ampliaron los señalamientos a temas como la representación política, el INE y la corrupción.

En otro intercambio relacionado con la discusión, García también lanzó un mensaje a Citlalli Hernández, a quien invitó a participar directamente en un debate y cuestionó por su intervención en la selección de candidaturas.

La morenista defendió que había obtenido su representación mediante el voto y aseguró que la Cuarta Transformación buscaría mantener sus triunfos electorales en 2027.