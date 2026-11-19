México y la Unión Europea impulsan nuevas oportunidades de negocio para el sector agroalimentario. (REUTERS/Luis Cortes)

Guardar

México y la Unión Europea buscan llevar su relación comercial agroalimentaria a un nuevo nivel, con más oportunidades de inversión, innovación y acceso a mercados para las empresas y los productores del campo. Con un intercambio bilateral que alcanzó aproximadamente 4 mil 224 millones de dólares en 2025, ambas partes apuestan por fortalecer sus alianzas y abrir nuevas posibilidades de negocio.

Durante el Foro de Negocios Agroalimentarios de la Unión Europea, autoridades mexicanas y representantes europeos destacaron el potencial de esta relación económica, así como las oportunidades que traerán los acuerdos comerciales para diversificar las exportaciones y fortalecer las cadenas productivas.

PUBLICIDAD

México busca atraer inversiones y tecnología para transformar el campo

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que México busca diversificar sus destinos de exportación y ampliar sus fuentes de proveeduría, tecnología e inversión, como parte del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria destacó que el país es el noveno productor mundial de alimentos y cuenta con una amplia diversidad productiva. Por ello, consideró fundamental fortalecer la cooperación con Europa en innovación agrícola, agroindustria, gestión eficiente del agua y maquinaria para pequeñas unidades de producción.

La cooperación con Europa busca agregar valor a los productos mexicanos y fortalecer las cadenas productivas. (Agricultura)

Entre las principales áreas de oportunidad para impulsar nuevos negocios destacan:

Innovación agrícola: incorporación de tecnologías para mejorar los procesos productivos.

Gestión del agua: soluciones para aprovechar de manera eficiente los recursos hídricos.

Agroindustria: herramientas para agregar valor a los productos mexicanos.

Maquinaria especializada: acceso a equipos adecuados para pequeñas y medianas unidades de producción.

Comercialización: nuevas alianzas que faciliten la llegada de alimentos mexicanos a mercados internacionales.

López Gutiérrez también subrayó que el crecimiento comercial debe reconocer el valor social, cultural y ambiental de la producción nacional. Como ejemplo, mencionó el café de comunidades indígenas cultivado mediante sistemas agroforestales bajo sombra, que contribuyen a preservar la biodiversidad y proteger los suelos.

PUBLICIDAD

Asimismo, destacó el Certificado Laboral para la Agroexportación en la cadena del aguacate, una herramienta orientada a fortalecer el cumplimiento de los derechos laborales y las obligaciones de seguridad social de las personas trabajadoras.

Acuerdo comercial abre oportunidades para productos mexicanos y europeos

La apertura comercial busca generar beneficios para empresas, productores rurales y personas trabajadoras del sector agroalimentario. (Agricultura)

Uno de los puntos clave para ampliar el intercambio es la modernización del marco comercial entre México y la Unión Europea. De acuerdo con la embajadora del bloque europeo en México, Belén Martínez Carbonell, el Acuerdo Global modernizado y el Acuerdo Comercial Interino, firmados el 22 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, permitirán liberalizar el acceso a los mercados para prácticamente la totalidad de los productos agrícolas y agroalimentarios.

PUBLICIDAD

La apertura representa nuevas oportunidades para empresas de ambos lados del Atlántico, al facilitar el intercambio de alimentos y ampliar las posibilidades de comercialización.

Entre los productos europeos que se beneficiarán de estas condiciones se encuentran:

Quesos y carne de cerdo.

Cereales y pasta.

Manzanas y mermeladas.

Chocolate y vino.

Por parte de México, los productos con oportunidades de expansión incluyen plátano, jugo de naranja, miel, cacao, café, jarabe de agave, espárragos y atún, entre otros.

Martínez Carbonell recordó que México es el segundo socio comercial de la Unión Europea en América Latina y representa un mercado de aproximadamente 130 millones de habitantes, con un importante potencial para el intercambio agroalimentario.

El intercambio agroalimentario entre México y la Unión Europea alcanzó cerca de 4,224 millones de dólares en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la secretaria de Agricultura señaló que el crecimiento comercial también requiere atender desafíos sanitarios y regulatorios, facilitar certificaciones, avanzar en el reconocimiento de los sistemas de producción orgánica y fortalecer las capacidades de los productores.

PUBLICIDAD

Empresas europeas ven en México un mercado con potencial de crecimiento

El interés empresarial también quedó reflejado en la participación de representantes europeos durante el Foro de Negocios Agroalimentarios. El comisario para la Agricultura y la Alimentación de la Unión Europea, Christophe Hansen, informó que más de 45 mil empresas europeas ya exportan a México, en su mayoría pequeñas y medianas empresas.

Además, destacó la presencia de 190 representantes del sector agroalimentario provenientes de 22 Estados miembros, como parte de una misión de alto nivel que busca convertir los compromisos políticos en oportunidades comerciales concretas.

La delegación representa una señal del interés europeo por fortalecer su presencia en el mercado mexicano y construir nuevas alianzas con empresas y productores nacionales.

PUBLICIDAD

La modernización del acuerdo comercial México-Unión Europea abre oportunidades para productos agrícolas y agroalimentarios.(Foto: Presidencia)

Para México, esta relación puede traducirse en mayores oportunidades de exportación, acceso a tecnología, inversión y cooperación para elevar la competitividad del sector agroalimentario.

López Gutiérrez sostuvo que el objetivo es que la apertura comercial genere beneficios para todos los participantes de la cadena productiva, desde las empresas hasta las comunidades rurales y las personas trabajadoras.