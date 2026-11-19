Morena confía en ganar Tabasco sin necesitar una alianza con el Partido Verde. (Senado)

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El senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, minimizó las diferencias con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tabasco y aseguró que su partido cuenta con la fuerza electoral necesaria para competir sin una alianza en la entidad rumbo a las elecciones de 2027.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador sostuvo que Morena tiene una presencia importante en el estado, por lo que consideró que no necesita el respaldo de sus aliados políticos para obtener resultados favorables en las próximas elecciones.

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Cantón Zetina atribuyó esa fortaleza a que Tabasco es la tierra natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que, afirmó, representa un factor relevante para el movimiento.

El senador señaló que los partidos políticos acordaron competir por separado en el ámbito local, mientras que las coaliciones se mantendrían para las elecciones federales.

Morena, PVEM y PT competirán por separado en las elecciones locales

De acuerdo con el legislador, en Tabasco Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) participarán sin coalición en los comicios locales.

Cantón Zetina indicó que se trata de una determinación que los partidos están gestionando y que no modifica la posibilidad de construir acuerdos electorales en el ámbito federal.

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El morenista insistió en que su partido tiene una estructura y presencia suficientes para enfrentar la contienda sin depender de las otras fuerzas políticas.

También manifestó que confía en que Morena obtendrá triunfos en el estado, sin importar quiénes sean las personas seleccionadas para competir por los distintos cargos de elección popular.

Entre los puntos que destacó sobre el escenario electoral se encuentran:

Morena competirá sin alianza en las elecciones locales de Tabasco.

El PVEM y el PT también contenderán por separado en la entidad.

Las coaliciones entre los partidos se mantendrían para el ámbito federal.

Óscar Cantón considera que Morena tiene fuerza suficiente para ganar sin sus aliados.

El senador aseguró que los resultados no dependerán de quiénes sean las candidaturas.

PVEM rechaza respaldar a Andy López Beltrán para una diputación federal

Las declaraciones del senador ocurren después de que representantes del Partido Verde en Tabasco descartaran respaldar una eventual candidatura de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, quien busca participar en el proceso electoral de 2027.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se registró el 1 de octubre de 2026 en el proceso interno de Morena como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en el Distrito Electoral Federal 6.

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Esta demarcación tiene como cabecera a Villahermosa y comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Su objetivo es obtener una candidatura a una diputación federal y conseguir su primer cargo de elección popular.

Evaristo Hernández perfila a Jorge Bracamontes como opción del Verde

El rechazo del PVEM a respaldar a López Beltrán fue expresado por Evaristo Hernández, delegado político del Comité Ejecutivo Nacional del partido en el municipio de Centro.

El dirigente señaló que el diputado local de Morena, Jorge Bracamontes, podría ser una opción para buscar la diputación federal por el Distrito 6.

Hernández también cuestionó la influencia política de Andy López Beltrán dentro de Morena en Tabasco, al considerar que ya no tiene el mismo peso en las decisiones del partido.

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Ante estos señalamientos, Bracamontes sostuvo que el mecanismo para definir a los coordinadores del movimiento es la encuesta, procedimiento que, dijo, también se aplicará para las candidaturas correspondientes a los distritos federales, municipios y distritos locales.

Óscar Cantón confía en el triunfo de Morena sin importar sus candidatos

Frente a las diferencias entre Morena y el Partido Verde, Cantón Zetina reiteró que su partido tiene condiciones para competir por cuenta propia en Tabasco.

El senador sostuvo que no tiene dudas de que Morena conseguirá triunfos en la entidad, independientemente de quiénes sean sus candidatas o candidatos.

Aunque el PVEM ya manifestó que no respaldará a Andy López Beltrán, el legislador morenista consideró que la ausencia de una alianza local no representa un obstáculo para las aspiraciones electorales de su partido.

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De esta manera, las declaraciones de Cantón Zetina se suman a las diferencias entre Morena y sus aliados sobre la definición de candidaturas y la integración de coaliciones rumbo a las elecciones de 2027.