El diputado llamó a garantizar que las elecciones intermedias se desarrollen de forma pacífica. Crédito: X/ Cámara de Diputados.

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Ricardo Monreal anticipó una contienda más cerrada y polarizada en el 2027, por lo que llama a cuidar que las elecciones intermedias sean pacíficas y que la decisión quede en manos de la población. El diputado afirmó que el proceso de transformación enfrenta tensiones, críticas y resistencias.

Monreal sostuvo que la mayoría respalda a la 4T de Morena por la política social y la recuperación de la economía. También calificó como correcto el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como una científica honesta, prudente y con carácter.

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Sobre el árbitro electoral, señaló el coordinador de la bancada de Morena y Presidente de la Jucopo que el Consejo General del INE trabaja con 10 consejeros después de que sus integrantes nombraron a una presidenta provisional tras la renuncia de la expresidenta Guadalupe Taddei.

Monreal afirmó que el INE puede operar bajo esa composición, aunque insiste en buscar acuerdos para elegir a una presidenta sustituta con imparcialidad, certeza, profesionalismo, objetividad y honestidad.

INE busca firmar un convenio para evaluar riesgos de aspirantes a las elecciones de 2027

El esquema busca impedir que el crimen organizado alcance las boletas mediante verificaciones previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INE planeaba firmar el pasado viernes 6 de noviembre un convenio para revisar el perfil de riesgo de quienes busquen una candidatura rumbo al proceso electoral de 2027, con el fin de impedir que el crimen organizado llegue a las boletas. El mecanismo será voluntario para partidos políticos y aspirantes independientes.

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Las elecciones de junio de 2027 renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 19 mil 609 cargos locales en todo el país, incluidas las gubernaturas de 17 estados. La revisión se plantea como un filtro previo para las personas que pretendan competir por alguno de esos puestos.

El acuerdo involucra a la FGR, representada por Ernestina Godoy Ramos; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar Hamid García Harfuch; el Centro Nacional de Inteligencia, a cargo de Francisco Almazán Barocio; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo titular es Ángel Cabrera Mendoza, y la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Omar Reyes Colmenares. Sin embargo, el convenio no fue firmado.

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INE enviará las solicitudes y las dependencias definirán el riesgo

El INE sostuvo que el mecanismo preserva la autenticidad de las postulaciones y resguarda los derechos político-electorales. (Foto: X/@BlancaYCG)

Los partidos y las personas que busquen una candidatura independiente podrán entregar al INE sus listas de aspirantes, junto con el consentimiento informado de cada individuo incluido. La participación en el esquema no será obligatoria.

El INE remitirá esas solicitudes a las dependencias firmantes. Cada una aplicará sus propios criterios y metodología para determinar si existe o no un riesgo razonable, sin intervención del INE en esa valoración.

Dicho convenio permitirá el intercambio de información entre las instituciones para desarrollar procedimientos de verificación de integridad y evaluación de riesgo. El mecanismo abarcará tanto a candidaturas postuladas por partidos como a las independientes.

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El INE sostuvo que la medida busca preservar la autenticidad de las postulaciones. También señaló que la integridad de las candidaturas representa un estándar de probidad pública y responsabilidad democrática, además de proteger los derechos político-electorales de las personas aspirantes.

Este convenio concreta un proceso que comenzó en septiembre de 2026, cuando la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, anunció que el gobierno trabajaba con el INE en una “metodología única” para identificar posibles vínculos entre aspirantes y el crimen organizado.

INE refuerza los controles de contratación rumbo al proceso electoral federal de 2027

El Consejo General del INE avaló medidas para adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública bajo principios de legalidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas. Crédito: INE

El INE reforzará los controles en sus contrataciones y establecerá las licitaciones públicas como regla para el cierre del ejercicio 2026 y la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Las medidas buscan asegurar que las adquisiciones, los arrendamientos, los servicios y la obra pública se ajusten a criterios de legalidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas.

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Durante una sesión extraordinaria el pasado 5 de noviembre, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG728/2026. A partir de esta resolución, el INE instalará un grupo técnico para fortalecer sus normas y mecanismos de supervisión durante el periodo 2026-2029.

Adjudicación directa requerirá una justificación plena

El personal involucrado en las contrataciones del instituto deberá declarar posibles conflictos de interés. Crédito: INE

La licitación pública será el mecanismo prioritario para las compras y contrataciones del Instituto. La adjudicación directa quedará como una excepción y deberá contar con una justificación completa.

Cada procedimiento tendrá que acreditar necesidad justificada, eficiencia, legalidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas. El INE también revisará su normativa sobre adquisiciones y arrendamientos, además de colaborar con las autoridades fiscalizadoras.

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El personal involucrado en contrataciones deberá declarar posibles conflictos de interés, rechazar beneficios indebidos y mantener un trato imparcial con los proveedores. Sus decisiones deberán sustentarse en criterios verificables.

Las nuevas reglas obligan a quienes intervengan en compras, servicios, arrendamientos u obra pública a conducirse bajo principios de integridad. La información sobre posibles conflictos de interés formará parte de los controles previstos por el INE.

El acuerdo forma parte de la preparación administrativa para los comicios federales de 2027, cuya organización requerirá procedimientos de contratación sujetos a supervisión y criterios de transparencia.