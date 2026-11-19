Autoridades capitalinas encontraron una toma clandestina de diésel y un túnel de casi 400 metros al atender un socavón en la colonia 20 de Noviembre. (X/@SGIRPC_CDMX)

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Un socavón detectado el miércoles 18 de noviembre en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza, derivó en el hallazgo de una toma clandestina de diésel conectada mediante un túnel de 400 metros a un inmueble en la calle Cerámica, según confirmaron la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México y personal de Pemex.

El túnel tenía un diámetro de 1.40 metros y estaba construido con madera. Una manguera negra recorría su interior desde la avenida Gran Canal hasta la bodega asegurada.

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Vecinos reportaron actividad nocturna inusual en el predio

Socavón dejó al descubierto una toma clandestina de huachicol en la alcaldía Venustiano Carranza. (X/@SGIRPC_CDMX)

El hundimiento apareció en el cruce de las calles Aluminio y Apicultura, en la colonia 20 de Noviembre, quinto tramo. Habitantes de la zona dijeron a La Jornada que el predio mostraba actividad inusual por las noches, con entrada y salida constante de vehículos.

Según los vecinos, el socavón comenzó a notarse desde el jueves de la semana pasada, aunque las autoridades tardaron varios días en acudir al sitio para inspeccionar el pavimento.

El director general táctico operativo de la SGIRPC, Pedro Martínez, explicó a La Prensa que todo comenzó con un reporte de la alcaldía: “Se sumió el pavimento, donde se reportaba una caverna, donde encontramos una manguera que dirigía a un inmueble”.

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Socavón dejó al descubierto una toma clandestina de huachicol en la alcaldía Venustiano Carranza. (X/@SGIRPC_CDMX)

Martínez señaló que dentro del túnel solo había una manguera y que la construcción es de madera. Precisó que las autoridades realizaron un recorrido desde la avenida Gran Canal hasta el inmueble asegurado. Descartó riesgos para la población, por lo que los vecinos no fueron evacuados.

Un trabajador de Pemex recorrió el túnel completo para determinar su extensión y destino. Al llegar al inmueble, los elementos de inteligencia de la paraestatal confirmaron la presencia de combustible y la conexión desde los testigos ubicados bajo el pavimento.

Pemex y la FGR tomaron control del inmueble asegurado

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, un grupo especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de Salvaguardia Estratégica de Pemex. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil solicitó además la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar las diligencias correspondientes.

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Socavón dejó al descubierto una toma clandestina de huachicol en la alcaldía Venustiano Carranza. (X/@SGIRPC_CDMX)

El inmueble quedó bajo resguardo federal mientras los especialistas realizan los trabajos de cancelación de la toma. Las autoridades acordonaron la calle Aluminio desde Estampado hasta Avicultura y cerraron la circulación vehicular en la zona.

Hasta el último reporte oficial, no se informó sobre personas detenidas ni se precisó el volumen de combustible almacenado. El presunto dueño del inmueble no se presentó en el lugar; la persona que lo rentaba quedó a disposición de las autoridades para rendir su declaración.

El robo de hidrocarburos puede castigarse con hasta 30 años de prisión

El hallazgo corresponde a la práctica conocida como huachicol, que abarca la perforación no autorizada de ductos de Pemex, la extracción de hidrocarburos, su traslado, almacenamiento y comercialización fuera de los canales legales.

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La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece las siguientes sanciones: quienes sustraigan hidrocarburos de ductos o instalaciones sin autorización pueden recibir penas de entre 20 y 30 años de prisión, además de multas de hasta 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs)

Los propietarios o responsables de predios que tengan conocimiento de una toma clandestina y no lo reporten pueden incurrir en responsabilidades penales. Quienes financien actividades relacionadas con el robo de hidrocarburos enfrentan penas que en algunos supuestos alcanzan los 25 años de prisión.