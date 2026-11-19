Los desacuerdos en la Cámara de Diputados llevaron a la bancada del PAN a presentar acciones ante el Tribunal Electoral para presionar a la bancada oficialista a emitir la convocatoria que lleve a la elección de la persona que asumirá la presidencia del INE. (X/@juanpadeleo)

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Las tensiones en la Cámara de Diputados continúan por la polémica derivada del caso de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), al no llegar a consensos, el Partido Acción Nacional (PAN) se fue a los tribunales para que posteriormente se emita la convocatoria que lleve a elegir a la nueva consejera presidenta.

La decisión del blanquiazul provocó una respuesta del coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien cuestionó que la oposición haya optado por una vía judicial en lugar de mantener abiertas las negociaciones políticas para alcanzar un acuerdo sobre la renovación de la presidencia del organismo electoral.

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El legislador reconoció que el PAN tiene derecho a recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero consideró que la estrategia tiene un alcance principalmente mediático y no resolverá de fondo las diferencias entre las fuerzas políticas.

Monreal cuestiona estrategia del PAN por caso INE

Durante una conferencia de prensa en San Lázaro este 19 de noviembre de 2026, Monreal lamentó que las bancadas no consiguieran un consenso amplio para avanzar en la renovación de la presidencia del INE. Aseguró que todavía existían condiciones para mantener el diálogo y construir un procedimiento respaldado por las distintas fuerzas políticas.

Monreal acusa al PAN de buscar “protagonismo fugaz” al acudir a tribunales por nombramiento de titular en el INE. (Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg)

El coordinador morenista sostuvo que las diferencias políticas no deberían convertirse desde el primer momento en controversias judiciales. Aunque dijo respetar el derecho de Acción Nacional a presentar el recurso, consideró que acudir al tribunal no garantiza un acuerdo que fortalezca a la institución:

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“Entiendo que tiene efectos de protagonismo fugaz político, pero no tiene consistencia en un acuerdo que le sirva a la democracia”.

El diputado también cuestionó qué objetivos concretos conseguiría el PAN con esta acción y respondió que, más allá de acelerar el procedimiento, la decisión tendría principalmente un impacto mediático.

¿Qué puede ordenar el Tribunal Electoral sobre la convocatoria del INE?

El zacatecano explicó que, si el TEPJF considera fundada la impugnación presentada por el PAN, podría ordenar a los órganos legislativos competentes emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Consejo General del INE.

Sin embargo, aclaró que una resolución judicial no sustituiría las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados ni determinaría directamente quién ocupará el cargo.

El legislador recordó que el procedimiento contempla distintos mecanismos para concretar el nombramiento y que la decisión deberá apegarse a lo establecido en la Constitución.

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Entre las etapas y posibilidades que mencionó se encuentran:

La emisión de la convocatoria para iniciar formalmente la renovación.

La búsqueda de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados para concretar la designación.

La posibilidad de recurrir a una insaculación si no se alcanza el respaldo necesario.

La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mecanismo previsto constitucionalmente.

El PAN presentó un recurso ante tribunales que podría llevar a que la presidencia del consejo en el INE se defina hasta enero.(Redes Sociales)

El coordinador de Morena insistió en que su bancada atenderá lo que resuelva el Tribunal Electoral y descartó que exista una intención de mantener indefinidamente una presidencia provisional o dejar incompleto el Consejo General del organismo.

Presidencia del INE podría definirse hasta enero

El legislador de la bancada oficialista estimó que, si el Tribunal Electoral ordena emitir la convocatoria, el procedimiento podría avanzar para que México tenga una nueva titular del organismo a finales de enero.

El morenista calculó que los plazos para cumplir con las distintas etapas sumarían alrededor de 58 días, por lo que consideró que ese periodo permitiría concretar el nombramiento.

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“En enero tendremos nueva presidenta de acuerdo con los plazos. Enero finales, digo, sumen 28 días más 30, 58, más o menos es la fecha que yo calculo”, explicó.

Monreal reiteró que respetará la decisión de los magistrados y aseguró que existe disposición para cumplir con el mandato que emita la autoridad electoral.