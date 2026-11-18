La publicación llega meses después de que ambos confirmaran su romance. (@silvianavarroyya / @fabrimercado)

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Silvia Navarro compartió una serie de fotografías románticas en su cuenta de Instagram para celebrar el cumpleaños de su novio, el actor y músico argentino Fabricio Mercado. La publicación incluyó un video recopilatorio con imágenes de ambos durante la celebración realizada en Ensenada, Baja California.

La actriz subió el material en una presentación que combina distintos momentos del festejo, llevado a cabo en los viñedos del Valle de Guadalupe. En las imágenes compartidas, la pareja aparece sonriente en distintos escenarios del recorrido, rodeada de un entorno natural característico de la región vitivinícola.

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La misma publicación fue replicada también desde la cuenta de Mercado, quien añadió un mensaje dedicado a Navarro como parte del festejo por su cumpleaños.

“Mi cumple. Gracias @brumavinicola ¡Qué gran experiencia! y la comida de @faunarestaurante extraordinaria. Y obvio a ti, Silvia Navarro. Te amo.”, escribió el actor en su publicación.

La pareja lleva más de tres años de relación

Imágenes del cumpleaños en Ensenada muestran a la pareja en una vinícola y un restaurante locales, luego de tres años de relación discreta. (@silvianavarroyya / @fabrimercado)

Navarro y Mercado mantienen un noviazgo desde finales de 2023, cuando se conocieron durante las grabaciones de la serie Juegos Interrumpidos, producción de ViX. Desde entonces, la relación acumula más de tres años, un periodo que la pareja había manejado con hermetismo frente a los medios.

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Durante 2024 comenzaron las primeras especulaciones sobre un posible romance, luego de que ambos fueran captados juntos en distintas ocasiones públicas. En ese momento, ninguno de los dos confirmó abiertamente la naturaleza de su vínculo, lo que alimentó rumores durante varios meses entre seguidores y medios de espectáculos.

La confirmación pública llegó hasta agosto de 2026, cuando Navarro y Mercado compartieron fotografías en las que aparecen besándose en la Via dell’Amore, ubicada en Cinque Terre, Italia. En esa publicación, el actor le dedicó a su pareja un mensaje de “Te amo”, gesto que marcó el primer reconocimiento público y directo de la relación.

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El noviazgo tuvo distintos momentos de visibilidad pública a lo largo de este año, luego de que la pareja decidiera mostrar abiertamente parte de su vida en común. En septiembre de 2026, Fabricio Mercado felicitó a la actriz por su cumpleaños número 48 a través de sus redes sociales, con un mensaje breve pero público.

Cuando reporteros del programa De Primera Mano le preguntaron sobre su relación en agosto de 2026, Navarro evitó entrar en detalles extensos sobre su vida privada. La actriz respondió con una sonrisa y afirmó estar “feliz, siempre enamorada”, al tiempo que invitó al público a revisar sus redes sociales para conocer más sobre su situación sentimental con el actor argentino.

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La publicación llega meses después de que ambos confirmaran su romance con fotografías en Cinque Terre, donde el actor le dedicó un "te amo". (IG: silvianavarro)

Cabe recordar que además de Juegos Interrumpidos, Navarro y Mercado coincidieron en otra producción televisiva durante 2026. El argentino tuvo una participación especial en la telenovela Guardián de mi vida, protagonizada por Navarro y producida por Juan Osorio, lo que permitió que ambos compartieran set de grabación en más de una ocasión.

Fabricio Mercado es originario de Argentina y se mudó a México en 2019 para desarrollar su carrera artística en el país. Desde su llegada, ha combinado proyectos de teatro con producciones audiovisuales, entre ellas la película Fuga de reinas y las series La mujer del diablo y Un buen divorcio.

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Su trayectoria profesional abarca tanto la actuación como la música, dos disciplinas que ha mantenido activas de manera simultánea desde su llegada a México. La reciente publicación de cumpleaños representa una de las pocas ocasiones en que la pareja ha mostrado abiertamente, y con fotografías específicas, momentos de su vida privada en redes sociales.