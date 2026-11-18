Esta infusión forma parte de la medicina doméstica como primera respuesta ante la tos persistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La combinación de bugambilia, ajo y cebolla se prepara desde hace generaciones en hogares mexicanos como bebida caliente para aliviar la tos y la irritación de garganta. La mezcla no sustituye un tratamiento médico, pero forma parte de la herbolaria tradicional del país.

Cada ingrediente aporta un uso distinto dentro de esa tradición. La bugambilia se asocia con el alivio de la tos seca y la irritación de las vías respiratorias. El ajo se vincula con la garganta inflamada y la congestión. La cebolla se usa para suavizar la tos con flemas y despejar las vías nasales.

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La flor de bugambilia, en realidad una hoja modificada de color intenso, concentra compuestos que la medicina tradicional relaciona con un efecto calmante sobre la garganta irritada. Se recomienda hervirla y beber la infusión tibia, nunca hirviendo, para no lastimar más la mucosa.

El ajo se usa desde generaciones atrás como apoyo para padecimientos respiratorios: tos, anginas, garganta irritada, ronquera y bronquitis. Su sabor intenso se debe a compuestos de azufre que se liberan al picarlo o machacarlo, lo que potencia su efecto cuando se agrega fresco a la preparación.

El bulbo se usa desde generaciones atrás en jugo, cocimiento o infusión para calmar la tos con flemas y despejar las vías respiratorias congestionadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cebolla acompaña remedios caseros para tos, catarro, gripe y garganta inflamada. El bulbo se usa en jugo, cocimiento o infusión, a veces combinado con orégano y laurel. Su jugo, extraído directamente de los bulbos, es una de las formas más tradicionales de consumo para la tos.

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La preparación se recomienda tibia y en cantidades moderadas

La receta tradicional combina los tres ingredientes en una sola infusión. Se hierve agua con una rebanada de cebolla durante unos minutos, se retira del fuego y se agregan la bugambilia y el ajo machacado para que suelten sus propiedades sin perder sabor por el exceso de calor.

El reposo es clave: entre 5 y 10 minutos tapado permite que la infusión concentre los componentes de cada ingrediente antes de colarla. Se recomienda endulzar con miel una vez que la bebida ya no esté muy caliente, nunca mientras hierve, para conservar mejor sus propiedades.

Usado desde generaciones como apoyo para padecimientos respiratorios, el ajo se suma a infusiones caseras para combatir bronquitis y tos persistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura ideal para tomarla es tibia, no caliente, porque el calor excesivo puede irritar aún más una garganta ya inflamada. Tomarla en una sola taza ocasional, y no en grandes cantidades ni por periodos prolongados, es la forma más prudente de probar este remedio casero.

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La bugambilia requiere precaución particular en mujeres embarazadas y en niños, según documenta la herbolaria tradicional mexicana. Su uso en estos grupos se recomienda evitar sin antes consultar a un profesional de salud.

El ajo, por su parte, puede aumentar el riesgo de sangrado en personas que toman anticoagulantes o aspirina, o que tienen programada una cirugía. Quienes padecen gastritis, reflujo o intestino irritable también deben moderar su consumo, pues tanto el ajo como la cebolla pueden irritar el aparato digestivo.

La tos persistente acompañada de dificultad para respirar, labios o dedos morados, ataques intensos o vómito repetido tras toser requiere valoración médica sin demora, sobre todo en bebés y niños pequeños.

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Proceso de preparación: flores de bugambilia infusionándose en agua hirviendo. (Gemini)

Ningún té casero sustituye la atención de un médico cuando aparecen estos signos. El remedio puede funcionar como acompañamiento mientras el cuadro es leve, nunca como tratamiento único frente a infecciones respiratorias, bronquitis o enfermedades que requieran diagnóstico profesional.

Receta para preparar té de bugambilia, ajo y cebolla:

2 o 3 brácteas de bugambilia bien lavadas.

1 taza de agua potable, equivalente a 250 mililitros.

1 rebanada delgada de cebolla.

Medio diente de ajo machacado o picado.

Miel al gusto, opcional, solo para mayores de un año.

Hervir el agua con la cebolla entre 3 y 5 minutos a fuego bajo.

Apagar el fuego y agregar la bugambilia y el ajo.

Tapar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos.

Colar y beber tibio, endulzando con miel si se desea una vez que baje la temperatura.