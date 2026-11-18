Durante la promoción de su nuevo disco, el cantante compartió detalles sobre su cercanía con el sonorense. (Captura de pantalla @nodal / @leonardoaguilaroficial)

Guardar

Leonardo Aguilar reveló que Christian Nodal se niega a dejarlo pagar cuando ambos salen a comer juntos, al punto de molestarse cuando su cuñado intentó cubrir la cuenta. El hermano de Ángela Aguilar compartió la anécdota en plena promoción con los medios de su nuevo álbum Esquina 22.

El disco, lanzado el pasado 5 de noviembre, incluye 10 canciones entre banda y sierreño, con seis temas inéditos y cuatro covers. Nodal participó como coautor en el tema “A Quien Voy A Culpar”, uno de los puntos centrales del material.

PUBLICIDAD

En entrevista con el programa de YouTube ”El show de Piolín", el conductor le preguntó directamente al hijo de Pepe Aguilar quién paga la cuenta cuando sale a comer con el sonorense. La respuesta no dejó dudas sobre quién asume ese gasto.

“Christian (paga). No me deja pagar”, respondió el cantante. Según su relato, intentó cubrir la cuenta en un par de ocasiones, pero la última vez la reacción de Nodal fue contundente.

“Lo intenté hacer un par de veces y la última vez que lo hice, me volteó a ver con una cara”, narró Leonardo. El cantante describió el momento como alejado de cualquier gesto de cordialidad entre ambos.

PUBLICIDAD

El cantante reveló que su cuñado se enoja si intenta pagar la cuenta cuando salen juntos a comer. (@angelaaguilar_)

“Ya sabes que hay un tema de cordialidad, ¿no? De decir ‘Ah, cómo crees? Yo te iba a invitar’. No, fue un: ‘¿Qué hiciste? No, no, no’”, relató. De acuerdo con Leonardo, su cuñado Christian Nodal justificó su postura por la cantidad de personas que suelen acompañarlos.

“Para nada, somos muchísimos nosotros... tú vienes solo. No, para nada, no vuelvas a hacer eso”, le habría dicho Nodal, según la versión de Leonardo. El cantante remató la anécdota con una frase breve: “Y yo... está bien”.

El título del disco hace referencia a una esquina real en las calles de Tayahua, Zacatecas, punto de reunión donde según Leonardo, se junta con amigos y familiares, entre ellos Nodal. El sencillo principal, “Canción De Rancho”, incluye un dueto vocal con El Komander.

PUBLICIDAD

La colaboración con Christian no se limitó a la escritura musical. Tras el lanzamiento del disco, ambos artistas decidieron tatuarse juntos el número 22, símbolo que da nombre al álbum.

Leonardo Aguilar y Nodal se tatuaron el logo del disco la noche del lanzamiento

El cantante confirmó el gesto durante su llegada al Congreso Mundial del Mariachi, donde fue abordado por la prensa. Ahí reveló un dato adicional sobre un tatuaje previo de su cuñado.

Christian Nodal cantó a dueto con Leonardo Aguilar durante el festejo por el nuevo álbum del cantante, grabado en una esquina de Tayahua. (@leonardoaguilaroficial)

“No solo se tatuó el logo de Soyate, nos tatuamos el logo de Esquina 22, que es mi nuevo disco. ¿Quieren ver?”, afirmó Leonardo mientras mostraba el diseño en su brazo. Nodal se hizo el mismo símbolo en la mano, cerca del fierro de herrar que perteneció al abuelo y al padre de Pepe Aguilar, vinculado al rancho El Soyate.

PUBLICIDAD

La decisión surgió de manera improvisada la noche de la presentación oficial del disco. “En el lanzamiento del disco, que fue el cinco de noviembre, el viejo se jaló, o sea, Christian se jaló conmigo y ‘cahuameamos’ con mis amigos ahí”, relató el cantante sobre la celebración previa al tatuaje.

Fue la presencia del tatuador habitual de Nodal lo que detonó la idea de marcar el número en la piel de ambos. “Terminando estaba ahí su tatuador, me dijo: ‘Me voy a tatuar el veintidós’”, contó Leonardo.

A partir de ese comentario surgió la propuesta conjunta. “Le dije: ‘Viejo, es la primera vez que vienes a la Esquina 22, pero me encantó’. Y le dije: ‘Pues yo me lo tatúo también’”, relató el cantante sobre el instante en que ambos decidieron llevar el símbolo de forma permanente.

PUBLICIDAD