Hoy comienza la entrega de tarjetas Mi Beca para Empezar 2026: ¡prepara estos documentos! (X: Gobierno de la Ciudad de Méxicop)

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La entrega de tarjetas del programa Mi Beca para Empezar 2026 comienza este miércoles 18 de noviembre en la Ciudad de México.

El Gobierno capitalino convocó a madres, padres y personas tutoras a acudir a la Utopía Mixiuhca para recibir el plástico con el que se dispersará el apoyo económico destinado a estudiantes de educación básica.

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La cita tiene una sede y un horario específicos, por lo que es importante revisar los documentos solicitados antes de acudir.

¿Dónde y a qué hora entregarán las tarjetas de Mi Beca para Empezar?

De acuerdo con la información oficial de Bienestar Educativo del Gobierno de la CDMX, la primera jornada de entrega se realizará en las siguientes condiciones:

Sede y horario de entrega

Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2026.

Hora: 15:00 horas.

Sede: Utopía Mixiuhca.

Ubicación: canchas del Antiguo Lago de la Ciudad Deportiva, Magdalena Mixiuhca, alcaldía Iztacalco.

Acceso: Puerta 6, a un costado de la estación del Metro Puebla.

Las personas convocadas deberán acudir conforme a la fecha y horario indicados en su invitación.

¿Cómo llegar?

Para llegar a la Utopía Mixiuhca, ubicada en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, estas son las mejores opciones de transporte público:

En Metro (Línea 9 - Café)

Estación más cercana: Ciudad Deportiva

En Trolebús (Línea 2)

Estaciones cercanas: Ciudad Deportiva o Puerta 8. Desde ahí puedes caminar directamente hacia el complejo

En auto / taxis

Dirección: Viaducto Río de la Piedad #6, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco.

Nota: El complejo no cuenta con estacionamiento propio, por lo que se recomienda ampliamente utilizar transporte público

La Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, será la sede de entrega del programa Bienestar Educativo. (X: Gobierno de la Ciudad de México)

¿Qué documentos necesitas para recoger la tarjeta Mi Beca para Empezar?

El Gobierno capitalino estableció como requisitos principales la identificación oficial vigente de la persona tutora y la carta invitación o comprobante de registro.

Lista de documentos obligatorios

Identificación oficial vigente de la persona tutora, en original y copia.

Carta invitación o comprobante de registro, descargable desde Llave CDMX Expediente.

¿Qué pasa si no tienes la carta invitación?

Si no cuentas con este documento o el comprobante de registro, podrás presentar:

Identificación oficial vigente con fotografía de la persona tutora, en original y copia.

CURP de la niña, niño o adolescente beneficiario.

¿Puede acudir otra persona en lugar de la persona tutora?

Sí. En caso de que la persona tutora no pueda asistir, alguien más podrá recoger la tarjeta si presenta:

Carta poder firmada por la persona tutora, donde autorice la entrega del nuevo plástico.

Copias de las identificaciones oficiales vigentes de ambas personas.

El Gobierno capitalino estableció como requisitos principales la identificación oficial vigente de la persona tutora y la carta invitación o comprobante de registro. (Foto: CUARTOSCURO)

¿Cuánto dinero deposita Mi Beca para Empezar en 2026?

El programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, entrega apoyos económicos mensuales a estudiantes de escuelas públicas de educación básica y Centros de Atención Múltiple (CAM) de la capital.

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Los montos establecidos son:

600 pesos mensuales: estudiantes de preescolar.

650 pesos mensuales: estudiantes de primaria.

600 pesos mensuales: beneficiarios de CAM en preescolar, primaria y nivel laboral.

Al recibir la tarjeta, el saldo puede ser consultado y usado mediante la aplicación Obten Más.

La app es una billetera digital para administrar tarjetas de vales, beneficios laborales y apoyos de programas sociales.

Funciones principales:

Administrar tarjetas y beneficiarios: Vincula y gestiona múltiples tarjetas o monederos electrónicos, además de agregar beneficiarios.

Consultar saldo y movimientos: Revisa el saldo disponible y lleva el control de las compras o depósitos realizados.

Pagar con QR y NIP dinámico: Realiza compras digitales en comercios afiliados escaneando códigos QR o usando un NIP dinámico temporal.

Otros servicios y cobros: Permite pagar servicios, hacer recargas electrónicas o traspasos entre monederos permitidos. Si tienes un negocio, la plataforma de Obtén Más ofrece gestión de vales digitales para empresas y opciones para que comercios cobren pagos del programa Mi Beca para Empezar.

La entrega del 18 de noviembre tendrá como punto de reunión la Utopía Mixiuhca, con acceso por la Puerta 6 de Ciudad Deportiva.