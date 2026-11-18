Las cantantes Karol G y Paulina Rubio interpretan en vivo la canción "El último adiós" sobre el escenario del Estadio GNP Seguros.

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Karol G encontró la manera de cerrar su paso por la Ciudad de México con una sorpresa que pocos esperaban. La colombiana invitó a Paulina Rubio a compartir el escenario del Estadio GNP Seguros, donde ambas interpretaron temas emblemáticos de la llamada Chica Dorada: “Ni una sola palabra”, “Yo no soy esa mujer” y “El último adiós”.

La aparición de la cantante mexicana provocó una oleada de reacciones entre los asistentes y usuarios de redes sociales, especialmente porque ocurrió después de que La Bichota recibiera a otras dos figuras del pop mexicano: Thalía y Belinda.

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Con esta última invitación, Karol G completó una serie de encuentros con algunas de las artistas más representativas de la música pop nacional. Sin embargo, la presencia de Paulina Rubio también hizo inevitables las comparaciones con Thalía, cuyo dueto con la colombiana dio mucho de qué hablar días antes.

Las cantantes Paulina Rubio y Karol G comparten el escenario con las banderas de México y Colombia durante un concierto en la Ciudad de México. (Instagram: Paulina Rubio)

Paulina Rubio sorprende como invitada de Karol G en el Estadio GNP

La participación de Paulina Rubio fue uno de los momentos más comentados del concierto del martes 17 de noviembre. La intérprete de “Ni una sola palabra” apareció frente a miles de personas para cantar junto a Karol G, quien ha expresado en distintas ocasiones su admiración por las figuras femeninas que marcaron su infancia.

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Tras la presentación, la mexicana compartió un video de agradecimiento en sus cuentas oficiales.

“Carol, no sabes qué emoción, cómo nos vamos con el corazón inflado de puro amor, de puro gozo. Tienes el público más bondadoso y generoso. México te ama. Espero vernos muy pronto. ¡Gracias!”

El encuentro entre ambas generaciones de la música latina despertó entusiasmo entre los asistentes. En X, algunos usuarios destacaron especialmente el desempeño vocal de la mexicana y aprovecharon para contrastarlo con lo ocurrido durante la presentación de Thalía.

“A ella no se le ‘dañó’ el sonido, ella sí canta. Mi Paulina Rubio, te queremos”, escribió una persona en la plataforma.

Otro comentario hizo referencia directa a la histórica rivalidad que durante décadas se ha atribuido a las dos cantantes mexicanas: “Si no era ya suficiente el pique que tenían Thalía y Paulina Rubio de hace décadas, hoy en #KarolG el audio de la chica dorada se escucha al 100”.

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La invitación también fue interpretada como un homenaje de Karol G a las divas del pop mexicano. “Después de Thalía y Belinda, la cantante Karol G cerró sus fechas en la CDMX invitando a nada más y nada menos que a Paulina Rubio al escenario del Estadio GNP. La Bichota coronó el homenaje a las divas del pop mexicano”, señaló otro usuario.

La cantante colombiana Karol G se presentó en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México junto a la artista mexicana Paulina Rubio.

¿Por qué Thalía recibió críticas tras cantar con Karol G?

La comparación con Paulina Rubio no surgió de la nada. Durante la primera presentación de Karol G en el Estadio GNP, Thalía fue la invitada especial para interpretar “Piel morena”, “Amor a la mexicana” y “A quién le importa”.

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Aunque el encuentro representaba el regreso de la mexicana a un escenario de la capital después de diez años, los videos del dueto desataron controversia en redes sociales.

Las principales críticas apuntaron a una aparente desafinación de Thalía, problemas de coordinación entre ambas artistas y un posible uso de playback. También hubo comentarios sobre el vestuario de la intérprete, quien recuperó un bustier dorado decorado con guitarras, asociado con la promoción de Amor a la mexicana.

No obstante, algunos seguidores defendieron a la cantante y atribuyeron lo ocurrido a posibles fallas de audio durante el espectáculo. Ninguna de las dos artistas se pronunció sobre la polémica.

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Thalía y Belinda fueron las primeras dos invitadas de la artistas colombiana. (Instagram: Estadio GNP)

Karol G se disculpa con sus fans tras posponer su concierto en CDMX

La presentación con Paulina Rubio también marcó el regreso de Karol G después de que tuviera que modificar su agenda en la capital. La colombiana tenía previsto presentarse el domingo 15 de noviembre, pero Ocesa anunció la reprogramación del espectáculo debido a problemas de salud de la cantante.

Antes de comenzar el concierto del martes, La Bichota se dirigió al público para ofrecer disculpas por el cambio de fecha y agradecer el respaldo que recibió durante esos días.

Así, entre la nostalgia por los clásicos del pop mexicano y las comparaciones que volvieron a enfrentar indirectamente a dos de sus máximas exponentes, Paulina Rubio terminó por protagonizar el último gran momento de Karol G en la CDMX.

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