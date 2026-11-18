El Festival Multiverso Nestlé arranca hoy, miércoles 18 de noviembre, en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, con Kenia Os y Santos Bravos entre los nombres que encabezan la cartelera de esta edición 2026.
El evento, organizado por EXA FM y La Mejor FM, reunirá durante dos jornadas a más de 30 artistas nacionales e internacionales sobre un escenario de 360 grados. El acceso es completamente gratuito mediante dinámicas de ambas estaciones de radio.
PUBLICIDAD
Historias Instagram/ExaFm
Fecha, sede y cartel completo del Multiverso Nestlé
El festival se realiza los días 18 y 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, en la alcaldía Iztacalco. Esta es una nueva sede para el evento, que en ediciones anteriores se celebró en el Estadio GNP Seguros.
El recinto cuenta con un escenario central de 360 grados, pensado para que el público pueda disfrutar de los conciertos desde distintos puntos del estadio sin perder visibilidad.
La cartelera confirmada para esta edición incluye a:
- Kenia Os
- Xavi
- Santos Bravos
- Lunay
- Elena Rose
- Fey
- La Arrolladora Banda El Limón
- De La Ghetto
- Plastilina Mosh
- La Sonora Dinamita
- Edén Muñoz
- Kid Phenomenon
- Mariana Seoane
- Mariana Ochoa
- Grupo Cañaveral
- Lenin Ramírez
- Leonardo Aguilar
- Meme del Real
- Montéz de Durango
- Los Byby’s
- Lagos
- La Casetera
- Charles Ans & Sabino
- Pepe Walker
- Sonido Los JRS
Hasta el momento no se ha confirmado qué día se presentará cada artista dentro de la grilla de dos jornadas.
Kenia Os mostró los preparativos del escenario
La noche del martes, Kenia Os compartió en sus historias de Instagram un adelanto de los preparativos para su presentación en el festival. El registro fue publicado directamente desde el Estadio Alfredo Harp Helú, con la ubicación etiquetada en la plataforma.
PUBLICIDAD
En el video, la artista aparece caminando sobre el escenario mientras se observan las estructuras de luces y láseres instaladas para el show. De fondo suena el tema Erotica, de Madonna.
La historia, que la cantante difundió desde el recinto a menos de 24 horas del inicio oficial del festival, confirma que Kenia Os ya se encontraba en labores de montaje técnico para su presentación en el Multiverso Nestlé.
En una entrevista con Alana Flores, la cantante anticipó cuatro canciones que planea interpretar durante su show. Hasta el momento no hay confirmación de si ese adelanto corresponde al total del repertorio o si se trata solo de una muestra parcial del concierto.
PUBLICIDAD
La intérprete de pop es una de las figuras más esperadas entre el público que seguirá el evento a través de las dinámicas de EXA FM y La Mejor FM, según información previa difundida por ambas estaciones.
Santos Bravos, otro de los nombres fuertes de la cartelera
Santos Bravos figura entre los artistas confirmados para esta edición del festival, dentro de una cartelera que combina géneros como pop, reguetón, cumbia, música electrónica y regional mexicano.
La agrupación comparte cartel con figuras de distintos estilos musicales, entre ellas Xavi, Lunay y Elena Rose, en un formato que busca atraer a públicos diversos durante las dos jornadas del festival.
Al igual que con Kenia Os, no se precisó en qué día del festival se presentará Santos Bravos, por lo que los asistentes deberán estar atentos a la programación que se confirme en el recinto.
PUBLICIDAD
Cómo llegar al Estadio Alfredo Harp Helú
El estadio se ubica a un costado del Autódromo Hermanos Rodríguez, con acceso por la Puerta 8 de la Ciudad Deportiva. Existen varias alternativas de transporte público para llegar al recinto.
La opción más cercana mediante el Metro de la Ciudad de México es la estación Puebla. Quienes prefieran el Metrobús pueden descender en las estaciones UPIICSA o Rodeo, desde donde el trayecto a pie hasta el estadio es de pocos metros.
Horario de apertura y objetos prohibidos
La apertura de puertas del Multiverso Nestlé será a partir de las 4:00 de la tarde, de acuerdo con la información confirmada para esta edición del festival.
Antes de acudir, los asistentes deben considerar la siguiente lista de artículos prohibidos en el ingreso al Estadio Alfredo Harp Helú:
- Sustancias ilegales
- Drones o uso de los mismos
- Drogas o parafernalia de drogas
- Mascotas
- Comida o bebidas externos
- Máquinas que dan masajes o masajeadores
- Rayos láser o cornetas
- Monopatines, patinetas, bicicletas o algún vehículo personal motorizado o de ruedas
- Sillas
- Instrumentos musicales
- Medicamentos de venta libre
- Luces químicas duras que puedan servir como proyectiles
- Guantes de led
- Chupones
- Maquillaje líquido y tampones o toallas sanitarias abiertos (a la entrada)
- Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras
- Plumones, plumas o pintura en lata
- Cadenas largas o joyería con picos
- Calcomanías, volantes u otra publicidad
- Pelotas o frisbees
- Casas de campaña
- Bota bags o anforitas
- Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30x30 centímetros
- Peluches
- Paquetes de cigarros abiertos
- Cualquier tipo de arma, lo que incluye navajas, spray de pimienta y pirotecnia
- Cámaras de foto profesionales, cámaras de video o equipo de grabación de audio, lo que incluye lentes desmontables, tripiés y zooms grandes
- Aerosoles, como desodorantes y pintura
- Perfumes
- Bebidas alcohólicas, energéticas, entre otras
- Sombrillas o paraguas grandes
- Máscaras contra el polvo, de gas o fibra de vidrio
- Líquido para vaporizadores
Entre los artículos permitidos para el ingreso se encuentran teléfonos celulares, baterías portátiles, bolsas pequeñas, llaves, dinero, identificaciones, lentes de sol, productos de higiene femenina cerrados, medicamentos con receta médica, gorras, sombreros e impermeables.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD