El acceso es completamente gratuito mediante dinámicas de ambas estaciones de radio. (Composición fotográfica)

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El Festival Multiverso Nestlé arranca hoy, miércoles 18 de noviembre, en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, con Kenia Os y Santos Bravos entre los nombres que encabezan la cartelera de esta edición 2026.

El evento, organizado por EXA FM y La Mejor FM, reunirá durante dos jornadas a más de 30 artistas nacionales e internacionales sobre un escenario de 360 grados. El acceso es completamente gratuito mediante dinámicas de ambas estaciones de radio.

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Historias Instagram/ExaFm

Fecha, sede y cartel completo del Multiverso Nestlé

Santos Bravos. (Cedida por Artist Publicist)

El festival se realiza los días 18 y 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, en la alcaldía Iztacalco. Esta es una nueva sede para el evento, que en ediciones anteriores se celebró en el Estadio GNP Seguros.

El recinto cuenta con un escenario central de 360 grados, pensado para que el público pueda disfrutar de los conciertos desde distintos puntos del estadio sin perder visibilidad.

El recinto cuenta con un escenario central de 360 grados, pensado para que el público pueda disfrutar de los conciertos desde distintos puntos del estadio sin perder visibilidad. (Foto AP/Berenice Bautista)

La cartelera confirmada para esta edición incluye a:

Kenia Os

Xavi

Santos Bravos

Lunay

Elena Rose

Fey

La Arrolladora Banda El Limón

De La Ghetto

Plastilina Mosh

La Sonora Dinamita

Edén Muñoz

Kid Phenomenon

Mariana Seoane

Mariana Ochoa

Grupo Cañaveral

Lenin Ramírez

Leonardo Aguilar

Meme del Real

Montéz de Durango

Los Byby’s

Lagos

La Casetera

Charles Ans & Sabino

Pepe Walker

Sonido Los JRS

(Instagram)

Hasta el momento no se ha confirmado qué día se presentará cada artista dentro de la grilla de dos jornadas.

Un cartel promocional anuncia la presentación del grupo japonés Kid Phenomenon en el festival musical Multiverso. (Exa Fm)

Kenia Os mostró los preparativos del escenario

La noche del martes, Kenia Os compartió en sus historias de Instagram un adelanto de los preparativos para su presentación en el festival. El registro fue publicado directamente desde el Estadio Alfredo Harp Helú, con la ubicación etiquetada en la plataforma.

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En el video, la artista aparece caminando sobre el escenario mientras se observan las estructuras de luces y láseres instaladas para el show. De fondo suena el tema Erotica, de Madonna.

La cantante Kenia Os permanece sobre el escenario del Estadio Alfredo Harp Helú bajo iluminación roja durante las pruebas técnicas previas a su espectáculo. (Kenia Os/Instagram)

La historia, que la cantante difundió desde el recinto a menos de 24 horas del inicio oficial del festival, confirma que Kenia Os ya se encontraba en labores de montaje técnico para su presentación en el Multiverso Nestlé.

En una entrevista con Alana Flores, la cantante anticipó cuatro canciones que planea interpretar durante su show. Hasta el momento no hay confirmación de si ese adelanto corresponde al total del repertorio o si se trata solo de una muestra parcial del concierto.

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La creadora de contenido Alana Flores posa junto a otra mujer en una publicación digital que incluye un enlace a la plataforma Kick. (Redes sociales )

La intérprete de pop es una de las figuras más esperadas entre el público que seguirá el evento a través de las dinámicas de EXA FM y La Mejor FM, según información previa difundida por ambas estaciones.

Santos Bravos, otro de los nombres fuertes de la cartelera

Santos Bravos figura entre los artistas confirmados para esta edición del festival, dentro de una cartelera que combina géneros como pop, reguetón, cumbia, música electrónica y regional mexicano.

Al igual que con Kenia Os, no se precisó en qué día del festival se presentará Santos Bravos, por lo que los asistentes deberán estar atentos a la programación que se confirme en el recinto. (Photo by Giorgio VIERA / AFP)

La agrupación comparte cartel con figuras de distintos estilos musicales, entre ellas Xavi, Lunay y Elena Rose, en un formato que busca atraer a públicos diversos durante las dos jornadas del festival.

Al igual que con Kenia Os, no se precisó en qué día del festival se presentará Santos Bravos, por lo que los asistentes deberán estar atentos a la programación que se confirme en el recinto.

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Cómo llegar al Estadio Alfredo Harp Helú

El estadio se ubica a un costado del Autódromo Hermanos Rodríguez, con acceso por la Puerta 8 de la Ciudad Deportiva. Existen varias alternativas de transporte público para llegar al recinto.

La opción más cercana mediante el Metro de la Ciudad de México es la estación Puebla. Quienes prefieran el Metrobús pueden descender en las estaciones UPIICSA o Rodeo, desde donde el trayecto a pie hasta el estadio es de pocos metros.

Horario de apertura y objetos prohibidos

La apertura de puertas del Multiverso Nestlé será a partir de las 4:00 de la tarde, de acuerdo con la información confirmada para esta edición del festival.

Antes de acudir, los asistentes deben considerar la siguiente lista de artículos prohibidos en el ingreso al Estadio Alfredo Harp Helú:

Sustancias ilegales

Drones o uso de los mismos

Drogas o parafernalia de drogas

Mascotas

Comida o bebidas externos

Máquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Monopatines, patinetas, bicicletas o algún vehículo personal motorizado o de ruedas

Sillas

Instrumentos musicales

Medicamentos de venta libre

Luces químicas duras que puedan servir como proyectiles

Guantes de led

Chupones

Maquillaje líquido y tampones o toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o frisbees

Casas de campaña

Bota bags o anforitas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30x30 centímetros

Peluches

Paquetes de cigarros abiertos

Cualquier tipo de arma, lo que incluye navajas, spray de pimienta y pirotecnia

Cámaras de foto profesionales, cámaras de video o equipo de grabación de audio, lo que incluye lentes desmontables, tripiés y zooms grandes

Aerosoles, como desodorantes y pintura

Perfumes

Bebidas alcohólicas, energéticas, entre otras

Sombrillas o paraguas grandes

Máscaras contra el polvo, de gas o fibra de vidrio

Líquido para vaporizadores

Un cartel informativo de MVS Radio detalla los objetos y sustancias que no están permitidos durante el evento en 7 Stages Theatre. (Multiverso/Exa FM)

Un cartel de MVS Radio para 7 Stages Theatre detalla los artículos y objetos no permitidos para el ingreso del público. (Multiverso/Exa FM)

Entre los artículos permitidos para el ingreso se encuentran teléfonos celulares, baterías portátiles, bolsas pequeñas, llaves, dinero, identificaciones, lentes de sol, productos de higiene femenina cerrados, medicamentos con receta médica, gorras, sombreros e impermeables.

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