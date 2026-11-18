La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer la lista de unidades móviles que estarán disponibles del 18 al 21 de noviembre para tramitar la licencia de conducir de manera más rápida.

Las unidades móviles se repartirán entre ocho municipios de la localidad para agilizar el proceso y permitir que los conductores obtengan su licencia, un requisito obligatorio para circular de forma legal.

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Una van de la unidad de expedición de licencias del gobierno del Estado de México atiende a ciudadanos que realizan trámites frente a un edificio con decoraciones festivas. (Gobierno Edomex)

Unidades móviles del 18 al 21 de noviembre para solicitar el permiso de forma rápida

El horario de recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas. El servicio opera hasta las 18:00 horas de lunes a viernes.

Chimalhuacán: 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Dirección pendiente .

Cocotitlán: 18, 19 y 20 de noviembre. Avenida Salto del Agua s/n, barrio Techichilco, C.P. 56680; frente al Palacio Municipal.

El Oro: 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre. Calle Constitución 27 C, colonia Centro, C.P. 50600; a un costado del Palacio Municipal.

Tecámac: 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Dirección pendiente .

Teoloyucan: 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre. Avenida Dolores s/n, colonia Barrio Tlatilco, C.P. 54770; frente al Palacio Municipal.

Toluca: 17 de noviembre. Calle Miguel Hidalgo y Costilla 2, San Andrés Cuexcontitlán sección 2, C.P. 50200; frente al edificio de la Delegación San Andrés Cuexcontitlán.

Valle de Bravo: 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre. Calle 5 de Febrero 100, colonia Centro, C.P. 51200; frente al Palacio Municipal.

Valle de Chalco Solidaridad: 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Calle Norte 6, esquina con avenida Benito Juárez s/n, colonia Providencia, C.P. 56616.

Las unidades móviles se repartirán entre ocho municipios de la localidad para agilizar el proceso (Gobierno del Edomex)

Las unidades móviles se repartirán entre ocho municipios de la localidad para agilizar el proceso (Gobierno del Edomex)

Las unidades móviles se repartirán entre ocho municipios de la localidad para agilizar el proceso (Gobierno del Edomex)

Requisitos para solicitar la licencia de conducir

Para tramitar la licencia tipo C, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el SNDIF; el Certificado Estándar de Competencia EEC1631 y la aprobación del examen de conocimientos.

Las personas interesadas también deben presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de pago de derechos.

El formato de pago puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/.

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Cuáles son los costos por tramitar el permiso en el Edomex

La Secretaría de Movilidad del Estado de México establece para 2026 un costo de 3,694.00 pesos para el permiso provisional de servicio particular.

El documento oficial también contempla tarifas para licencias de conducir, con montos que cambian según el tipo de usuario y la vigencia solicitada.

La licencia para automovilista cuesta 777.00 pesos en el periodo más corto, 1,040.00 pesos en la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos en la vigencia más amplia.

Una van de la unidad de expedición de licencias del gobierno del Estado de México atiende a ciudadanos que realizan trámites frente a un edificio con decoraciones festivas. (Gobierno Edomex)

Para motociclistas, los precios son de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con el periodo elegido.

En el caso de choferes de servicio particular, las tarifas van de 1,017.00 a 2,410.00 pesos. Los costos intermedios son de 1,357.00 y 1,809.00 pesos.

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La reposición de la tarjeta de circulación tiene un costo de 525.00 pesos. La calcomanía cuesta 118.00 pesos y la reposición de placas asciende a 1,390.00 pesos.