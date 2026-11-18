La actriz mexicana protagonizará el nuevo spin-off de Gray's Anatomy (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La próxima salida de prisión de Pablo Lyle volvió a colocar su nombre en la conversación del espectáculo mexicano. Esta vez, Karla Souza fue cuestionada por los medios de comunicación sobre el caso del actor, condenado por homicidio involuntario tras un altercado de tránsito ocurrido en Miami en 2019. La intérprete aprovechó el encuentro para compartir una reflexión sobre la violencia, el machismo y las consecuencias de normalizar las agresiones físicas.

“Creo que eso fue para todos, espero que sea una lección para todos el ver que realmente la violencia no es solución de ninguna manera”, comentó Souza. La actriz consideró que lo ocurrido también refleja problemas sociales relacionados con la manera en que se justifican o celebran determinados comportamientos agresivos entre hombres y niños. Para ella, el episodio debe servir como una oportunidad para cuestionar esas conductas.

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Durante la conversación, los reporteros le preguntaron si buscaría a Lyle cuando recuperara su libertad o si estaría dispuesta a trabajar nuevamente con él. Después expresó su alegría por la noticia y recordó que el actor tiene hijos. “Le deseo lo mejor, le mando muchísimo amor”, manifestó.

¿Por qué Pablo Lyle fue condenado y cuándo saldrá de prisión?

De qué murió el papá del actor Pablo Lyle; famoso no pudo despedirse debido a su sentencia en prisión de EEUU (Foto: Telemundo RS)

El caso de Pablo Lyle comenzó el 31 de marzo de 2019, cuando el actor estuvo involucrado en una confrontación vial en Miami, Florida. Durante el altercado, descendió del vehículo en el que viajaba y golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 63 años. La víctima cayó al pavimento y sufrió lesiones que provocaron su hospitalización. Cuatro días después falleció a consecuencia de las heridas.

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Después de varios años de procedimientos judiciales, un jurado declaró culpable a Lyle de homicidio involuntario en octubre de 2022. En febrero de 2023 recibió una sentencia de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional. La resolución modificó por completo su vida personal y profesional, además de mantener su caso bajo la atención pública.

La fecha prevista para que abandone la prisión es el 29 de diciembre de 2026. Inicialmente, su salida estaba contemplada para septiembre de 2027, pero el tiempo cumplido durante el proceso y su buena conducta permitieron adelantarla.

Karla Souza cuestiona el machismo y pide que el caso de Pablo Lyle sirva de lección

(EFE/José A. Iglesias/Pool)

Más allá de la situación legal del actor, Souza centró buena parte de sus declaraciones en las consecuencias sociales de la violencia. La intérprete consideró que las agresiones físicas no deben justificarse ni minimizarse, especialmente cuando existen patrones culturales que permiten que ciertas conductas masculinas sean vistas como normales. “Eso es producto perfecto de lo que es una sociedad machista y cómo estamos aplaudiéndole a ese tipo de comportamientos y acciones a los hombres, a los niños”, expresó.

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La actriz también manifestó que el caso le produjo tristeza y que, aunque observó lo sucedido desde la distancia, deseaba que Lyle pudiera reflexionar sobre sus acciones. “Me dio muchísima pena verlo y le mandaba de lejos muchísimas oraciones”, compartió. En su mensaje insistió en que los impulsos violentos pueden tener consecuencias irreparables y que las personas deben aprender a detenerse antes de recurrir a una agresión.

“Espero que todos los que vieron ese video puedan pensarla dos veces antes de agredir a alguien físicamente”, añadió. Souza también manifestó su confianza en que el actor pueda encontrar oportunidades profesionales en el futuro y utilizar su experiencia para generar conciencia. “Estoy segura que él va a tener una carrera larga y espero que pueda trabajar y pueda hablar de este tema y darle voz a mucha necesidad que tienen los hombres de ver que por ahí no es, no es el buen camino”, señaló.

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Karla Souza protagonizará el nuevo spin-off de Grey’s Anatomy

Un anuncio promocional presenta la incorporación de la actriz Karla Souza a la serie derivada de Grey's Anatomy en el papel de Carolina Lina Hall. (shondaland)

Las declaraciones de Souza llegan en un momento importante de su trayectoria profesional. El 11 de noviembre de 2026 se confirmó que la actriz mexicana encabezará el nuevo spin-off de Grey’s Anatomy, que expandirá el universo de la reconocida serie médica. El proyecto todavía no tiene título oficial y su estreno está previsto para la temporada televisiva 2027-2028.

En esta historia, la mexicana interpretará a Carolina «Lina» Hall, una doctora que dirige un centro médico en una pequeña comunidad del oeste de Texas. Su personaje es descrito como una mujer cínica y atormentada, cuya labor transcurre lejos de los grandes hospitales y de los recursos médicos habituales. La trama seguirá los desafíos de un equipo de profesionales que atiende a pacientes en una zona rural.

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