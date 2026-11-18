La mujer de 43 años y su hija de 18 fueron asesinadas cuando sujeto entraron a su domicilio y les dispararon en varios ocasiones Foto: Facebook Freddy Ortega

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Hitamar y Rosmeri fueron asesinadas a balazos dentro de su vivienda el martes 17 de noviembre, frente a la Escuela Secundaria Estatal Nueva Creación, en el fraccionamiento Santa Teresa de Mazatlán, Sinaloa. El doble homicidio ocurrió cuando las víctimas, identificadas de manera preliminar como madre e hija, se encontraban en el inmueble.

Las mujeres tenían 43 años y 18 años, respectivamente. El ataque se registró en una casa de una planta ubicada sobre la calle Liduvina, cerca del cruce con la avenida De los Reyes, en la zona norte del municipio.

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El reporte de la agresión se recibió alrededor de las 11:30 horas. Los disparos alarmaron a alumnos, maestros y padres de familia de la secundaria, pues el ataque ocurrió poco antes de la salida de clases.

Padres acudieron al plantel para retirar a sus hijos y las actividades escolares fueron suspendidas. La cercanía entre la vivienda y el acceso principal de la escuela provocó preocupación entre vecinos y miembros de la comunidad escolar.

Los alumnos y maestros escucharon los disparos y se resguardaron dentro de los salones, poco después llamaron a sus padres para que fueran por ellos aunque algunos se fueron solos a casa Foto: Vecinos Fraccionamiento Santa Teresa

El ataque ocurrió dentro de una vivienda frente a una secundaria

Los primeros informes señalaron que hombres armados habrían llegado al domicilio, ingresaron a la vivienda y dispararon contra las dos mujeres. Ambas permanecieron dentro del inmueble tras la agresión.

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Uno de los cuerpos quedó detrás de la puerta de acceso de la casa. Otra versión de los hechos indicó que la madre quedó sobre el piso, mientras que la joven permaneció en un sillón donde se encontraba al momento del ataque.

Cerca de la mujer de 43 años había un refresco recién abierto. Hasta el cierre de los reportes, no se informó el motivo de la agresión ni se conocía la identidad del presunto responsable o de los presuntos responsables.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en acudir al domicilio. Los agentes solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio después de localizar a las víctimas con heridas provocadas por arma de fuego.

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Los docentes escolares resguardaron a los alumnos que fueron soprendidos por lñas detonaciones Foto: Maps

Paramédicos de Bomberos Veteranos Mazatlán ingresaron a la vivienda para revisar a las dos mujeres. Tras la valoración, confirmaron que ninguna presentaba signos vitales, por lo que no fueron trasladadas a un hospital.

La zona fue acordonada por elementos preventivos, personal de la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad para preservar los indicios localizados en el lugar. También acudieron agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

Peritos de la Fiscalía estatal procesaron la escena y realizaron las diligencias correspondientes. La autoridad quedó a cargo de integrar la carpeta de investigación por el doble homicidio.

Mazatlán concentró ocho asesinatos de mujeres en 17 días

Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las muertes de Hitamar y Rosmeri, un recuento periodístico contabilizó ocho mujeres asesinadas en Mazatlán durante los primeros 17 días de noviembre. Esa cifra representó dos terceras partes de los 12 asesinatos de mujeres registrados en Sinaloa durante ese periodo.

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Además de los ocho casos de Mazatlán, el conteo incluyó un asesinato de mujer en cada uno de los municipios de Culiacán, Escuinapa, Guasave y Badiraguato. El municipio porteño concentró la mayor cantidad de homicidios de mujeres en el estado durante noviembre.

En octubre se registraron otros 14 feminicidios en Mazatlán, de acuerdo con los datos disponibles. La cifra de noviembre aumentó con el crimen cometido contra madre e hija en Santa Teresa.

Entre los hechos recientes se encontraba el asesinato de una mujer ocurrido el 11 de noviembre en la colonia Salvador Allende. La víctima caminaba por la calle Fidel Velázquez, frente a una iglesia, cuando fue atacada por hombres que viajaban en motocicleta.

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El 12 de noviembre también fue asesinada Naydelin dentro de una vivienda de la colonia Viva Progreso, sobre la calle Alejandro Graham Bell. Durante esa agresión, un hombre resultó herido.

Sedena concentra a casi un cuarto de todo el Ejército mexicano en Sinaloa para contener la violencia

Casi uno de cada cuatro soldados en activo del Ejército mexicano permanece desplegado en Sinaloa, el estado donde desde hace más de dos años se libra una guerra interna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

El C4 Carretero permitirá fortalecer la vigilancia en 250 kilómetros del corredor Culiacán–Mazatlán–Durango, mediante 240 Puntos de Monitoreo Inteligente, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas.. Foto: SSPC

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El General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, presidió este 9 de noviembre la firma de convenios para reforzar la estructura de seguridad pública de la entidad, en un evento realizado en las instalaciones del 8/o. Batallón de Infantería, en Mazatlán.

Uno de cada cuatro soldados del Ejército están en Sinaloa

El despliegue militar en Sinaloa asciende actualmente a 22,667 efectivos, lo que representa el 23% de todo el despliegue institucional del Ejército en el país, según detalló Trevilla Trejo durante el evento. Esa cifra equivale a que casi uno de cada cuatro soldados mexicanos en activo esté hoy concentrado en un solo estado, resultado directo de la guerra interna del Cártel de Sinaloa que desde septiembre de 2024 ha dejado más de 4 mil homicidios y miles de personas desaparecidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

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