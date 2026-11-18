La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la siguiente conversación con Donald Trump se definió luego de una reunión celebrada en Shenzhen, China, en el contexto del foro de APEC

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Sheinbaum detalló su reunión con Donald Trump durante la conferencia matutina de este miércoles, a la que se conectó desde Shenzhen mediante una transmisión en la que también participó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. En la imagen, la mandataria apareció acompañada del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y de Roberto Velasco, mientras relataba el encuentro con el presidente estadounidense en el marco de la cumbre de la APEC.

Lo que publicó y declaró Sheinbaum

Horas antes, en su cuenta de X, la mandataria escribió: “Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”.

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En declaraciones posteriores, ante el mensaje de su publicación, detalló lo siguiente:

Fue una reunión de alrededor de veinte minutos .

Se informó a Trump sobre los avances de las pláticas entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y sus homólogos en Estados Unidos.

Sheinbaum afirmó que “vamos muy avanzados” en esa materia.

Describió el encuentro como “muy agradable” y dijo que Trump estaba “en muy buen ánimo”.

No dio detalles específicos de lo acordado: dijo que no había “nada en particular” que comunicar, pero que “vamos muy bien”.

¿Quiénes participaron, según su versión?

Tras 56 reuniones técnicas bilaterales, la mandataria mexicana describió el diálogo como fluido y respetuoso, mientras la ausencia de minutas y de posición oficial estadounidense deja sin verificar el alcance real de los compromisos

Sheinbaum dijo que la acompañaron Marcelo Ebrard y Roberto Velasco. Por parte de Estados Unidos mencionó al secretario de Comercio, Howard Lutnick; al secretario de Estado, Marco Rubio; al jefe de gabinete, Stephen Miller; y al representante comercial, Jamieson Greer.

Los reportes de la agencia EFE coinciden en la presencia de Rubio, Miller y Greer, este último encargado de renegociar la extensión del T-MEC. En las notas consultadas no se menciona a Lutnick, por lo que su participación proviene de lo expresado por la presidenta.

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Ebrard y Velasco complementan

El anuncio ocurre después de que la mandataria descartó el 12 de noviembre una cita en China; la sede prevista es Trump National Doral, en Miami, el 14 y 15 de diciembre. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Ebrard calificó el encuentro como “cordial” y afirmó que se han realizado 56 reuniones técnicas entre ambos países. Añadió que la presidenta ha recibido en varias ocasiones a funcionarios estadounidenses, o ha hablado con ellos por videollamada, en particular con Lutnick y Greer. Según el secretario, existe “una relación afectuosa, muy respetuosa” de parte de Trump hacia Sheinbaum. Otros medios han reportado más de 50 reuniones técnicas bilaterales.

Velasco, por su parte, señaló que el diálogo con Estados Unidos continúa “en un espacio de mucho respeto”. Dijo que México también avanza en profundizar relaciones con otros países de Asia y América Latina durante esta gira, y la calificó como “muy exitosa”.

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¿Cómo se desarrolló el encuentro?

De acuerdo con reportes de prensa, la reunión se realizó en el hotel The Langham de Shenzhen y fue el tercer encuentro presencial entre ambos mandatarios desde el inicio de sus administraciones. Un medio indicó que comenzó a las 17:55 hora local y que Sheinbaum salió a las 18:31, es decir, unos 36 minutos. No hay un dato oficial de duración, por lo que difiere de los “veinte minutos” señalados por la presidenta.

Antes del encuentro, Sheinbaum había adelantado que sería breve. Dijo que se tratarían el T-MEC y los avances de las negociaciones “entre otras cosas”.

El antecedente: dijo que no habría reunión en China

El tercer encuentro presencial entre las administraciones de México y Estados Unidos transcurrió en términos cordiales, según la versión oficial, pero sin acuerdos concretos divulgados sobre los asuntos arancelarios ni el futuro del tratado comercial

El 12 de noviembre, en su conferencia matutina, Sheinbaum había descartado una cita con Trump en la APEC. Dijo entonces: “En China no. Probablemente nos reunamos en Mar-a-Lago, donde es la reunión del G20”. Previo a la cumbre, la agenda oficial del día mencionaba una reunión sin especificar hora ni lugar, y la Casa Blanca no la había confirmado oficialmente.

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El G20: sede y asistencia

Sobre el próximo encuentro, Sheinbaum mencionó Mar-a-Lago. Sin embargo, según reportes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que la cumbre se celebrará en Trump National Doral, en Miami, el 14 y 15 de diciembre. Se trata de complejos distintos.

En agosto, la presidenta dijo que, en principio, México debería asistir, pero que la decisión final se tomaría cerca de la fecha. Hasta el momento de los reportes consultados, no se había difundido una confirmación oficial de una bilateral en el G20.

¿Qué falta por conocer?

No se ha difundido una minuta oficial ni un resumen detallado de la reunión. Los medios señalan que no se dieron a conocer detalles completos de acuerdos específicos.

No se han informado acuerdos concretos sobre aranceles ni sobre el futuro del T-MEC.

Hasta ahora no se conoce la versión del gobierno estadounidense sobre el encuentro.