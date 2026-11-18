Por unanimidad (26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones), la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen remitido por el Senado de la República por el que se expide la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

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La expedición de la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales avanzó en la Cámara de Diputados luego de que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó por unanimidad el dictamen enviado por el Senado de la República, lo que reactivó el proceso legislativo que había quedado detenido por la ausencia de legisladores en reuniones anteriores.

La votación se llevó a cabo este 18 de noviembre, con 26 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. El documento fue avalado sin modificaciones y remitido al Pleno de San Lázaro para su eventual discusión y votación.

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Tras este avance, Igualdad Animal México y otras organizaciones defensoras de los derechos de los animales llamaron a las y los diputados a aprobar el dictamen sin nuevas dilaciones, al recordar que la legislación debió expedirse desde junio de 2025, de acuerdo con el mandato constitucional.

Organizaciones animalistas piden al Pleno no aplazar la aprobación de la ley

Igualdad Animal México, junto con otras agrupaciones, celebró la aprobación del dictamen en comisión y exhortó al Pleno de la Cámara de Diputados a respaldar la propuesta en sus términos, ante la necesidad de contar con una legislación nacional que fortalezca el cuidado y protección de los animales.

Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México, destacó que la iniciativa representa el resultado de años de trabajo, consensos y movilizaciones de la sociedad civil, por lo que pidió a los legisladores concluir el proceso.

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“Tras años de trabajo, consensos y movilizaciones de la sociedad civil, hoy la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales está muy cerca de ser una realidad. Por mandato constitucional, esta norma debió expedirse en junio de 2025, por lo que hacemos un llamado firme al Pleno a aprobar el dictamen en sus términos y abstenerse de postergar más la protección de todos los animales”, declaró.

En la dictaminación estuvieron presentes representantes de las siguientes organizaciones:

Movimiento Animalista de Puebla

La Madriguera del Michi

DXE

Animal Héroes

Cultura sin Tortura

Todos Somos Animales

Confederación por los Derechos de los Animales de México

Las agrupaciones respaldaron el avance legislativo y consideraron que la aprobación de la norma representaría un paso histórico en materia de protección animal.

Movilización ciudadana presionó para reanudar el proceso legislativo

La reanudación del debate sobre la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales ocurrió luego de que dos reuniones convocadas por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los días 8 y 29 de octubre, no pudieron realizarse debido a la falta de quórum, derivada de la ausencia de legisladores.

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Ante estos retrasos, organizaciones defensoras de los animales y ciudadanos impulsaron distintas acciones para exigir que los integrantes de la Cámara de Diputados retomaran sus responsabilidades legislativas y avanzaran en la dictaminación.

Entre las medidas promovidas por Igualdad Animal México estuvieron:

Una campaña de contacto con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y los integrantes de la comisión mediante redes sociales y correo electrónico.

Llamados difundidos a través de medios de comunicación.

La entrega y publicación de una carta abierta dirigida a la presidenta de la República.

La presentación de una queja formal ante el Comité de Ética de San Lázaro contra los legisladores que se ausentaron de las reuniones convocadas para discutir la iniciativa.

De acuerdo con la organización, más de 213 mil personas han firmado peticiones para respaldar la legislación, distribuidas de la siguiente manera:

140 mil firmas en favor de las reformas constitucionales que mandataron la creación de la norma.

73 mil firmas para exigir el cumplimiento de ese mandato y la expedición de la ley.

A la presión ciudadana se sumó el Congreso de Colima, que el 28 de octubre aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Medio Ambiente para destrabar el proceso legislativo.

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Ramírez calificó la iniciativa como un logro de las organizaciones, activistas y ciudadanos que han impulsado durante años un marco jurídico más justo para los animales, y reiteró que México está preparado para avanzar en esta materia.

¿Qué establece la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales?

El dictamen aprobado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales contempla una serie de disposiciones para establecer un marco nacional de protección animal, entre las que destacan:

Reconocimiento de los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado: por primera vez, se incorporaría este reconocimiento de manera expresa en una norma de alcance nacional.

Protección animal como materia concurrente: permitirá que la Federación y las entidades federativas fortalezcan y apliquen sus respectivos marcos jurídicos, de acuerdo con sus competencias.

Estándares nacionales de bienestar y protección: establecerá lineamientos generales y reconocerá los avances legislativos que ya existen en las entidades federativas.

Principio pro animal: incorporará este criterio como parte de las disposiciones generales de protección.

Definición de actos de crueldad y maltrato animal: establecerá elementos para identificar y regular conductas que vulneren el bienestar de los animales.

Disposiciones generales de protección: incluirá medidas que abarcarán a todos los animales, incluidos aquellos criados para el consumo humano.

Ley contempla medidas de protección para animales de granja

Uno de los alcances del dictamen es la incorporación de disposiciones generales para el cuidado de animales criados para el consumo humano, un sector que, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), involucra a más de 2 mil millones de animales al año en México.

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La propuesta establece obligaciones para quienes tengan bajo su cuidado, posesión, resguardo, tutela o administración uno o más animales, entre ellas:

Proporcionar agua y alimento suficientes , adecuados a sus necesidades nutricionales, especie, edad y estado fisiológico, además de mantener limpios los comederos y bebederos.

Garantizar atención veterinaria periódica , que incluye vacunación, desparasitación y tratamientos para prevenir o atender enfermedades.

Proporcionar atención médica y etológica , cuando sea necesaria, a cargo de profesionales veterinarios.

Ofrecer alojamiento adecuado a las características y necesidades de cada especie, permitir libertad de movimiento y considerar sus requerimientos sociales.

Garantizar estímulos físicos, sociales y mentales adecuados para cada ejemplar.

Implementar medidas de seguridad para evitar que los animales escapen o pongan en riesgo la integridad de personas, otros ejemplares o el medio ambiente.

Mantener sistemas de identificación visibles o electrónicos que no provoquen dolor, ansiedad o estrés.

Responder por los daños que ocasionen a terceros, conforme a las disposiciones legales aplicables.

En materia de sacrificio, el dictamen establece que la matanza de animales destinados al consumo deberá ser realizada por personal capacitado en bienestar, cuidado y protección animal, así como en la aplicación de las técnicas y procedimientos correspondientes.

Por otra parte, el transporte y movilización de animales deberán efectuarse bajo condiciones que garanticen su seguridad, salud y bienestar, con medidas para minimizar el estrés, sufrimiento y riesgos durante el embarque, traslado y desembarque.

La iniciativa todavía deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de Diputados para concretar su expedición y entrada en vigor.