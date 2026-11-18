Xin Xin, una panda de 35 años nacida en México, come bambú en su recinto en el zoológico de Chapultepec en Ciudad de México (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Guardar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que durante su reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en el pasado 17 de noviembre, solicitó un nuevo panda para el Zoológico de Chapultepec, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

“El próximo año se celebran 55 años de la relación México-China, y es un momento muy importante. Hablamos de avanzar en temas de turismo. Le pedimos también un panda para el zoológico de Chapultepec, como parte de esta relación. Fue una muy buena reunión”, reveló.

PUBLICIDAD

Tras las declaraciones de la mandataria mexicana, surgieron diversas dudas sobre cuál es proceso y qué gastos implicaría traer un ejemplar a tierras mexicanas desde el país asiático.

¿Cuánto cuesta mantener un nuevo panda en México?

Desde 1984, China solo presta este tipo de animales por un periodo corto de tiempo que oscila entre los 10 a 15 años, a cambio de un pago destinado a la conservación de los pandas en estado silvestre.

De acuerdo con la secretaria del Medio Ambiente de CDMX, Julia Álvarez Icaza, mantenerlos bajo los acuerdos actuales representa un costo aproximado de un millón de dólares anuales. Adicional a esta cifra, se suman los contratos a largo plazo, la alimentación especializada, los cuidados veterinarios y las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.

PUBLICIDAD

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por el secretario de Economía Marcelo Ebrard y miembros de su delegación, ofrece declaraciones ante la prensa. Durante su intervención, confirma haber solicitado al presidente de China, Xi Jinping, la entrega de un panda destinado al Zoológico de Chapultepec como símbolo de la relación bilateral entre ambos países.

Xin Xin: la última panda en el país

El Zoológico de Chapultepec alberga al único panda gigante conocido que no es propiedad de Beijing: Xin Xin, de 36 años, es considerada como la última descendiente de la línea de pandas nacidos en México.

La historia de estos animales en el país comenzó el 10 de septiembre de 1975, cuando China le regaló al Gobierno nacional una pareja de pandas llamado: Pe Pe y Ying Ying. Este presente era conocido como un gesto denominado “diplomacia panda”, la cual se utilizaba por el gigante asiático para fortalecer sus relaciones internacionales a través del envío de ejemplares a otras naciones.

PUBLICIDAD

Xin Xin es identificada como mexicana al descender de pandas llegados antes de que se cambiarán las políticas chinas en los años 80. El último nacimiento de esta especie en el zoológico de ocurrió en 1990, por lo que al no haber más crías, especialistas advirtieron que el ciclo del linaje mexicano podría terminar.

“Xin Xin tiene una identidad muy especial, que es ser el símbolo más cariñoso del lazo afectivo entre los pueblos de China y de México. Sus antepasados cruzaron el océano hace décadas para llegar a México, convirtiéndose en embajadores de la amistad entre dos antiguas civilizaciones”, señaló el embajador extraordinario y plenipotenciario de la república popular de China en México, Chen Daojiang.

PUBLICIDAD

Asimismo, recordó que este animal emblemático en la protección de la biodiversidad, tiene un significado muy especial en ámbitos como los intercambios culturales internacionales, la investigación científica, la conservación ecológica y el desarrollo verde.

“Su papel como puente entre pueblos y naciones, es cada vez más relevante. La historia de Xin Xin y su familia, es un vivo reflejo del intercambio y aprendizaje mutuo entre China y México, en materia de civilización ecológica”, añadió el funcionario chino.