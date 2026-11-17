El director del AIFA Isidoro Pastor reveló que prevé que la terminal aérea cierre el 2026 con 7% más de pasajeros. Crédito: Cuartoscuro

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Este martes, el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Isidoro Pastor, adelantó que prevé cerrar el 2026 con un flujo de 7.6 millones de pasajeros, cifra que representaría un incremento de entre 7 por ciento, respecto al año pasado (2025).

Luego de participar en el anuncio del vuelo inaugural AIFA-Zacatecas de la aerolínea Mexicana, Pastor explicó que, hasta noviembre, uno de los megaproyectos del expresidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un promedio acumulado de 6.7 millones de usuarios, cifra que respalda el cumplimiento de la meta anual.

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Todo apunta a que el AIFA cerrará el 2026 con un 7 por ciento más de pasajeros que en 2025

Cabe recordar que en el año 2025, el aeropuerto concluyó operaciones con 7.058 millones de pasajeros, lo que significaría más de medio millón adicional respecto al periodo anterior.

Además, el directivo detalló que, actualmente, la ocupación de la capacidad instalada del aeropuerto es de entre el 35 y 40 por ciento.

“Si consideramos que estamos en el cuarto año de operación y vamos a entrar en el quinto año, se esta cumpliendo con el Programa Maestro de Desarrollo. Ya que la capacidad máxima del aeropuerto será de 20 millones de pasajeros anuales en 2032. Es decir, entre 50 y 54 mil pasajeros diarios”, dijo a los reporteros.

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Terminal aérea de Santa Lucía recibe entre 20 y 21 mil pasajeros diarios

Isidoro Pastor también reveló que actualmente la terminal aérea de Santa Lucía ronda entre los 20 y 21 mil pasajeros diarios, y se han tenido algunos picos de 28 mil viajeros por día.

“Este año, el pico principal se tuvo en agosto pasado”, agregó.

El AIFA tiene un nuevo destino: Zacatecas. Crédito: X/ @aifaaero

Pasajeros prefieren viajar desde el Felipe Ángeles: Isidoro Pastor

Al ser cuestionado sobre el desempeño de la terminal frente a los ajustes operacionales de la aviación mundial este año, ante el incremento en los precios de los combustibles, explicó que si se toma en cuenta que el crecimiento porcentual en el Sistema Aeroportuario Mexicano fue de .79 a y hasta el 4 por ciento, y el AIFA ha tenido un alza anual 7 y 11 por ciento con respecto al año anterior, pues los pasajeros han preferido viajar desde este punto.

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Terminal aérea cuenta con la infraestructura para cubrir expansión de rutas nacionales e internacionales

Con miras a la expansión de rutas nacionales e internacionales hacia 2027, aseguró que la infraestructura actual tiene capacidad suficiente para absorber el crecimiento de la demanda. Adelantó además que, a partir de enero próximo, la terminal aérea prevé la llegada de más vuelos internacionales.

Sobre el impacto del Tren Suburbano que conecta Buenavista con el AIFA, explicó que los estudios permanentes de origen y destino muestran que el servicio ferroviario moviliza entre siete mil y ocho mil pasajeros diarios en su trayecto. De ese total, entre dos mil 500 y tres mil llegan directamente a la terminal aérea.

“De esos dos mil 500 a tres mil pasajeros aproximadamente la mitad corresponde a trabajadores del complejo y el resto a viajeros”, comentó Pastor Román.

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También aseguró que el principal medio de transporte utilizado por los pasajeros para arribar al AIFA es el vehículo particular, seguido por taxis y plataformas digitales, mientras que el tren se ubica en la tercera opción de acceso.

México presume mejora en turismo aéreo

La semana pasada, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que en los últimos meses el turismo aéreo ha mejorado con la apertura de 211 nuevas rutas, de las cuales 112 son internacionales y 99 nacionales.

Recordó que, durante los últimos meses, las operaciones aéreas en el país y a nivel global se han visto afectadas por conflictos geopolíticos que derivaron en el aumento del precio del combustible.

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Ante esto, la funcionaria señaló: “México no para y seguimos abriendo mercados emergentes a pesar de los retos que se han afrontado este año”.

Foto: Marina

Nuestro país es el sexto más visitado del mundo

Además durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 13 de noviembre, Rodríguez Zamora detalló que en los principales aeropuertos del país transitaron 141.8 millones de personas en el periodo de enero a septiembre de 2026.

Dicha cifra ha colocado a México como una “potencia turística”, siendo el sexto país más visitado del mundo:

Top 10 aeropuertos en México

AICM: 33.7 millones de pasajeros

Cancún: 21.0 millones de pasajeros

Guadalajara: 14.3 millones de pasajeros

Monterrey: 11.7 millones de pasajeros

Tijuana: 9.0 millones de pasajeros

AIFA: 5.7 millones de pasajeros

San José del Cabo: 5.4 millones de pasajeros

Puerto Vallarta: 4.6 millones de pasajeros

Mérida: 3.1 millones de pasajeros

León: 2.4 millones de pasajeros

Viajeros internacionales que más visitan en el país

Colombia: +27.4 por ciento

Brasil: +26.8 por ciento

Japón: +11.1 por ciento

Canadá: +6.9 por ciento

Australia: +5.6 por ciento

Suiza: +3.9n por ciento

Pese a que el megaproyecto obradorista no termina de ser rentable, el director del AIFA reveló que el aeropuerto prevé cerrar el 2026 con un 7 por ciento más de pasajeros que en 2025.

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